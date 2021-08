Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Afganistan

WSJ: Yhdysvallat hakee kansalaisiaan helikoptereilla Kabulin lentokentälle muualta Afganistanista, tehtävää pidetään erittäin vaarallisena

The Wall Street Journalin mukaan Yhdysvallat on toteuttanut ainakin kolme operaatiota, joissa maan kansalaisia on haettu heli­koptereilla Hamid Karzain lentokentälle.

Yhdysvaltain sotilashelikopteri kuvattuna Kabulissa 15. elokuuta.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA ja Yhdysvaltain armeija toimivat Kabulin lentokentän ulkopuolella evakuoidakseen Afganistanissa olevia yhdysvaltalaisia, kertoo yhdysvaltalainen The Wall Street Journal (WSJ). Salaisissa operaatiossa hyödynnetään muun muassa helikoptereita. CIA on käynnistänyt operaatioita pelastaakseen yhdysvaltalaisia, joista osa on Kabulissa ja osa sen ulkopuolella. Operaatioita on toteutettu viime päivinä, WSJ kertoo. Operaatioissa käytetään sotilashelikoptereita, mutta ne ovat CIA:n johdon alaisina. Kyseinen järjestelmä on lehden mukaan tyypillinen tämänkaltaisissa tehtävissä. Tehtävää pidetään erittäin vaarallisena. WSJ:n jutussa todetaan, että Yhdysvallat on asettanut omat kansalaisena etusijalle ohi afganistanilaisten, jotka ovat työskennelleet Yhdysvalloille. Yhdysvaltain puolustusministeriön lehdistösihteeri John Kirby kertoi aiemmin keskiviikkona operaatiosta, jossa armeija kuljetti alle kaksikymmentä yhdysvaltalaista ilmateitse Hamid Karzain lentokentälle. Kirby ei kommentoinut sitä, mistä ihmiset siirrettiin, millaista helikopteria käytettiin tai miksi ihmiset piti hakea lentokentälle. Viikon sisään Yhdysvaltain sotilasjoukot ovat toteuttaneet vähintään kaksi muuta vastaavaa operaatiota, joilla on pelastettu yhteensä 185 yhdysvaltalaista. Toisessa operaatiossa pelastettiin 16 yhdysvaltalaista, ja viime viikon perjantaina kerrottiin operaatiosta, jossa 169 yhdysvaltalaista tuotiin helikopterien avulla Kabulin lentokentälle. Suuremmassa operaatiossa evakuoitavat ihmiset olivat kokoontuneet hotellille, joka on noin 1,5 kilometrin päässä lentokentästä. Tarkoituksena oli, että ihmiset kävelevät lentokentälle, mutta lentokentälle pyrkivän suuren väkijoukon vuoksi Yhdysvallat haki kansalaisensa helikoptereilla. Ulkoministeri Antony Blinken piti keskiviikkoiltana Suomen aikaa tiedotustilaisuuden, jossa hän sanoi Yhdysvaltain tavoittelevan ”aggressiivisesti” vielä alle tuhatta Afganistanissa olevaa yhdysvaltalaisia, jotka saattavat tarvita evakuointia. Ulkoministerin mukaan evakuointien alkaessa maassa oli 6 000 yhdysvaltalaista, jotka halusivat lähteä Talebanin valtaamasta maasta. Elokuun 14. päivän jälkeen Afganistanista on evakuoitu yhteensä yli 82 300 ihmistä, Blinken kertoi. Ulkoministeri kertoi myös, että Taleban antaa yhdysvaltalaisten ja vaarassa olevien afganistanilaisten lähteä maasta elokuun viimeisen päivän jälkeenkin. Yhdysvaltojen on määrä poistua Afganistanista 31. elokuuta. Blinkenin mukaan Yhdysvallat käyttää kaikkia diplomaattisia ja taloudellisia välineitä taatakseen sen, että ne jotka haluavat lähteä Afganistanista, voivat lähteä vielä elokuun 31. päivän jälkeen. Maasta pois haluavia autetaan ”niin pitkään kuin tarvitsee”, Blinken sanoi. Blinkenin kommenteista raportoivat uutistoimistot AFP ja Reuters.