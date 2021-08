Aleksei Navalnyi kertoo The New York Timesille, ettei vankeihin kohdisteta fyysistä väkivaltaa mutta heidät yritetään murtaa psykologisella väkivallalla.

Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on ollut vangittuna alkuvuodesta lähtien. Kuvassa Navalnyi kesäkuussa 2019.

Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on antanut ensimmäisen haastattelunsa vankeusaikana. Navalnyi kertoo amerikkalaislehti The New York Timesille, että hänet pakotetaan katsomaan venäläistä propagandaa.

Navalnyin mukaan vankilan vartijat pakottavat hänet katsomaan Venäjän valtion televisiota tai valittuja propagandafilmejä jopa kahdeksan tuntia päivässä.

”Kirjoittaminen, lukeminen ja kaiken muun tekeminen on kiellettyä. He pakottavat sinut istumaan tuolissa ja katsomaan televisiota”, hän sanoo lehden haastattelussa.

Jos vanki nukahtaa tai edes kääntää katseensa, tulee vartioilta välitöntä palautetta: ”Älä nuku, katso!”

Navalnyi vangittiin alkuvuodesta hänen palattuaan Venäjälle. Häntä pidetään korkean turvaluokituksen vankilassa Pokrovissa, noin 100 kilometriä Moskovasta itään.

Haastattelun mukaan monen mielikuvat Venäjän vankileireistä ovat vanhentuneet. Päivät eivät sisällä rankkaa fyysistä pakkotyötä, eivätkä Navalnyin mukaan myöskään fyysistä väkivaltaa.

”Moni kuvittelee tatuoituja lihaksikkaita miehiä, joilla on teräshampaat. Sellaisia, jotka järjestävät veitsitappeluja, joiden palkintona on paras sänky ikkunan vierestä.”

”Tämä mielikuva on täysin väärä. Enemmän tämä muistuttaa kiinalaista työleiriä, jossa kaikki marssivat jonossa ja videokameroita on kaikkialla. Täällä vallitsee jatkuva kontrolli ja vasikoinnin kulttuuri.”

Navalnyin mukaan vankilan henkilökunta kutsuu television katselua ”tietoisuuden lisäämiseksi”. Fyysistä väkivaltaa hän ei kerro kokeneensa.

”Ennen tämä vankila oli kuuluisa vankien hakkaamisesta. Nykyään ketään ei hakata, ainakaan en ole kuullut sellaista. – – Nyt täällä erikoistutaan psykologiseen väkivaltaan.”

”He eivät hakkaa ketään, oikeastaan päinvastoin. Jatkuvalla provokaatiolla he laittavat vangin asemaan, jossa hänen on pakko hakata joku toinen, lyödä tai uhkailla. Ja kun sen on tehnyt, kaikkialla olevat kamerat tallentavat.”

Navalnyin mukaan näitä tallenteita käytetään uusien rikostutkintojen avaamiseen ja syytteiden nostamiseen. Uusilla syytteillä vankien tuomioita pidennetään.

”Kaikkein tärkeintä on oppia olemaan taipumatta provokaatiolle”, Navalny sanoo The New York Timesille.

Navalnyiltä kysytään haastattelussa todennäköisyyttä sille, että hänet tapetaan vankilassa.

”Vastaukseni, tietenkin, voi ottaa vitsinä: 50 prosenttia. Joko minut tapetaan tai ei.”

Navalnyi ei anna tukeaan lännen Venäjälle asettamille pakotteille. Hänen mukaansa ne eivät osu tehokkaasti oikeaan kohteeseensa, Presidentti Vladimir Putiniin ja hänen lähipiiriinsä.

”Nyt kaikki pakotteet on räätälöity väistämään merkittävät Putin gangsterijengin jäsenet. Haluatteko todisteita? Nimeä yksikin pahantekijä, joka olisi todella kärsinyt [pakotteista]. Lentokoneet, jahdit ja miljoonat länsimaisissa pankeissa – kaikki on edelleen paikallaan.”

Navalnyi kritisoi myös Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenia muun muassa siitä, että tämä kutsuu ”Putinin oligarkkeja” liikemiehiksi.

Navalnyi ei osaa varmasti arvioida sitä, auttaako lännen pakotteiden uhka suojelemaan häntä vankilassa.

Vallitsevista olosuhteista huolimatta Navalnyi uskoo edelleen valoisaan tulevaisuuteen Venäjälle. Navalnyin tavoite on saavuttaa poliittinen muutos vaalijärjestelmän avulla, ”vaikka sitten tässä autoritäärisessä valtiossa.”

”Putinin valtakausi on historiallinen virhe, ei väistämättömyys. Enemmin tai myöhemmin tämä virhe korjaantuu ja Venäjä liikkuu demokratiaan, kohti eurooppalaista kehityksen polkua. Yksinkertaisesti, koska sitä kansa haluaa.”

Venäjän vallanpitäjät ovat koventaneet otteitaan oppositiosta sen jälkeen, kun myrkytyksestä toipumassa ollut Navalnyi palasi alkuvuodesta takaisin Venäjälle.

Poliisi otti Navalnyin kiinni passintarkastuksessa, jonka jälkeen hänet passitettiin vankeuteen. Hänen lähipiirinsä on pitkälti kotiarestissa tai maanpaossa.

Vankeutensa aikana Navalnyi on muun muassa ollut pitkissä syömälakoissa. Kesäkuussa Navalnyin järjestöt luokiteltiin Venäjällä äärijärjestöiksi, eli käytännössä laittomiksi.

Venäjällä on järjestetty useita oppositiota ja Navalnyitä tukevia mielenosoituksia. Mielenosoituksia on hajotettu ja niihin osallistuneita pidätetty.

Venäjän parlamentin alemman kamarin eli duuman vaalit pidetään 19. syyskuuta.