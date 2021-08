Mujahid antoi ensimmäisen varsinaisen haastattelunsa The New York Timesille. Talebanin Afganistanissa musiikki on kielletty, mutta ihmiset yritetään saada luopumaan siitä ”suostuttelulla”.

Afganistanin naiset saavat edelleen käydä töissä, jos ääri-islamilaisen Taleban-liikkeen tiedottajaa Zabihullah Mujahidia on uskominen.

Miespuolinen holhooja eli mahram naisella pitää olla seurassaan, jos hän matkustaa pois kotoa yli kolmeksi päiväksi.

”Jos he [naiset] menevät kouluun, toimistolle, yliopistoon tai sairaalaan, he eivät tarvitse mahramia”, Mujahid sanoi The New York Timesille keskiviikkona Kabulissa.

Yhdysvaltalaislehden haastattelu on ensimmäinen varsinainen haastattelu, jonka Mujahid on länsimedialle myöntänyt.

Tiistaina eli päivää ennen The New York Timesin haastattelua Mujahid kehotti Afganistanin naisia pysymään toistaiseksi kotona, kunnes Talebanin rivitaistelijat on saatu koulutettua kohtelemaan naisia kunnioittavasti.

Mujahid, 43, on tulevan Taleban-hallituksen mahdollinen kulttuuri- ja tiedotusministeri. Hän on opiskellut islamilaista oikeutta uskonnollisessa oppilaitoksessa Pakistanissa.

Haastattelussa Mujahid paalutti muitakin Talebanin hallitseman Afganistanin pelisääntöjä.

”Musiikki on islamissa kiellettyä”, Mujahid sanoi. ”Mutta toivomme, että saamme ihmiset suostuteltua karttamaan sellaisia asioita sen sijaan, että painostaisimme.”