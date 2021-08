Donald Rumsfeld edusti kaikkea sitä, mitä eurooppalainen älymystö rakastaa vihata – ja historialla on pettämätön ironian taju

Afganistan ja Irakin sotia ajanut Yhdysvaltain entinen puolustusministeri haudattiin maanantaina. Seremonian ajoitus sisälsi ironiaa.

Historialla on pettämätön ironian taju. Näin saattoi ajatella, kun Donald Rumsfeld haudattiin sotilaallisin kunnianosoituksin Arlingtonin hautausmaalle Virginiassa. Tähtilippuun verhoiltu arkku oli asetettu rattaille, joita veti kuusi hevosta.

Hautausmaa on Washingtonista katsottuna Potomac-joen vastarannalla. Aivan hautausmaan naapurissa on Pentagon eli puolustusministeriö. Se on Rumsfeldin tarinassa olennainen rakennus.

Rumsfeld kuoli 88 vuoden ikäisenä kesäkuun lopussa, mutta hänet laskettiin haudan lepoon vasta viime maanantaina. Pienessä piirissä järjestetystä seremoniasta raportoi The New York Times.

Se ironia sisältyi ajoitukseen. Samaan aikaan kun Rumsfeldia haudattiin, kaukaisessa Kabulissa oli käynnissä kaoottinen lentokenttäoperaatio. Lentokentän porteilla on tungeksinut valtava joukko ihmisiä, jotka pyrkivät epätoivon vimmalla pois Afganistanista.

Rumsfeld kuului Afganistanin ja Irakin sotien keskeisiin arkkitehteihin. Hän oli puolustusministerinä presidentti George W. Bushin virkakausilla vuosina 2001—2006. Samaa pestiä hän hoiti pari vuotta myös 1970-luvulla.

”Rummy” edusti kaikkea sitä, mitä eurooppalainen älymystö rakastaa vihata. Hän oli ulkopolitiikan haukka, joka ei epäröinyt tölviä Yhdysvaltain liittolaisia tai jopa jakaa heitä hyviksiin ja pahiksiin.

Rumsfeld antoi tästä taidonnäytteen, kun Washingtonissa valmisteltiin Irakin sotaa. Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin maaliskuussa 2003, ja sitä edelsi kova vääntö niin Nato-maiden kesken kuin YK:ssa.

Ne Euroopan maat, jotka vastustivat hyökkäystä Irakiin – etenkin Saksa ja Ranska – olivat ”vanhaa Eurooppaa”. Ne, jotka ymmärsivät olla Yhdysvaltojen kanssa samaa mieltä – useimmat Keski- ja Itä-Euroopan maat –, olivat ”uutta Eurooppaa”.

Donald Rumsfeld ei tokikaan ollut tölvimisessään uniikki. Supervaltojen mahtihenkilöt ovat tehneet samaa ennen Rumsfeldiäkin, ja myös hänen jälkeensä, myös Yhdysvalloissa.

Rumsfeldiä on kuitenkin sikäli ikävä, että hän osasi tölviä sivistyneemmin kuin jotkut myöhemmät Washingtonin valtiaat. Ja vaikka Rumsfeldillä oli kyynärpäät, hänellä oli myös ilmeisen nopeat hoksottimet.

En osaa lakata äimistelemästä Rumsfeldin ehkä kuuluisinta pohdintaa.

Helmikuussa 2002 Pentagonin tiedotustilaisuudessa toimittaja kysyi puolustusministeriltä siitä, että Irakin joukkotuhoaseista ei itse asiassa ole mitään todisteita.

Rumsfeld vastasi:

”Raportit siitä, että jotain ei ole tapahtunut, ovat minusta aina kiinnostavia, koska kuten tiedämme, on olemassa tunnettuja tunnettuja; asioita, jotka tiedämme tietävämme. On tunnettuja tuntemattomia; tarkoittaen asioita, joista tiedämme, ettemme niitä tiedä. Mutta on myös tuntemattomia tuntemattomia; asioita, joista emme tiedä, ettemme niitä tiedä.”

Diktaattori Saddam Husseinin joukkotuhoaseet olivat Yhdysvalloille syy hyökätä Irakiin. Niitä vain ei koskaan löytynyt.

Aseohjelmaa ei ollut. Se on nykyään tunnettu tunnettu. Sitä paitsi Washingtonin uuskonservatiiviset haukat tiesivät jo tuolloin tietävänsä, ettei heillä ole Saddamin joukkotuhoaseista kovia todisteita.

Irakin sotaan jouduttiin siis lähtemään onttoon filosofointiin nojaten.

Miljoonat irakilaiset ovat jauhautuneet väkivallan rattaissa. Yhdysvaltalaisia sotilaitakin Irakissa kuoli tuhansia.

Irakin sodan hintana oli myös Afganistanin laiminlyönti. Tästä johtaa suora linja Kabulin lentokentän lopun ajan maisemiin.

Rumsfeld oli huippuälykäs ihminen, joka varmasti oli lukenut historianläksynsä. Hän olisi voinut omaksua 1960-luvun puolustusministerin Robert McNamaran opetukset Vietnamin sodasta: edes supervallan ylivoima ei riitä kukistamaan riittävän määrätietoista vastustajaa tämän kotikentällä.

Tämä oli tiedossa, mutta jätettiin huomiotta haukkojen vuosina 2000-luvun alussa.

Se oli tuntematon tunnettu; asia, josta ei enää tiedetty, että kyllähän se tiedetään.