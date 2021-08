Ruotsin rikoksentorjuntaneuvoston raportin mukaan ulkomailla syntyneet ja ulkomailla syntyneiden lapset ovat suhteettoman usein epäiltynä rikoksesta Ruotsissa.

Tukholma

Ruotsissa on käyty keskiviikosta lähtien vilkasta julkista keskustelua rikollisuudesta.

Keskiviikkona maan rikoksentorjunta­neuvosto eli Brottsförebyggande rådet (Brå) julkaisi raportin, jonka mukaan ulkomailla syntyneet ja ulkomailla syntyneiden lapset ovat suhteettoman usein epäiltynä rikoksesta Ruotsissa.

Brån mukaan ulkomailla syntyneet olivat 2,5 kertaa useammin epäiltyinä rikoksesta kuin Ruotsissa syntyneet, joilla on Ruotsissa syntyneet vanhemmat.

Vielä korkeampi luku oli Ruotsissa syntyneillä, joiden molemmat vanhemmat olivat syntyneet ulkomailla. Brån mukaan tähän ryhmään kuuluvat olivat 3,2 kertaa useammin epäiltynä rikoksesta kuin Ruotsissa syntyneiden vanhempien jälkikasvu.

Raportti käsitteli yli 15-vuotiaiden rikosepäilyjä vuosilta 2015–2018. Tutkijat korostivat, että tutkimuksessa käsiteltiin vain epäilyjä, ei syytteitä tai tuomioita.

Muutamat raportin numerot ovat nousseet erityisesti esille.

Etenkin on puhuttu Ruotsissa syntyneistä, joiden vanhemmat ovat muuttaneet maahan jostain muualta. Tähän ryhmään kuuluvista miehistä 15,3 prosenttia on ollut epäiltynä rikoksesta. Jos tästä ryhmästä poimitaan erikseen vielä miehet, joiden äiti on syntynyt Afrikassa, luku nousee noin 30 prosenttiin.

Ruotsissa syntyneistä miehistä, joiden molemmat vanhemmat ovat Ruotsissa syntyneitä, rikoksesta epäillyksi on joutunut 4,8 prosenttia.

Kaiken kaikkiaan rikoksesta epäiltyjen määrä oli vähentynyt kaikissa ryhmissä tutkimusjaksolla, mutta vakavien rikosepäilyjen, kuten huumerikosten ja tappavan väkivallan, määrä oli kuitenkin lisääntynyt erityisesti ulkomaalais­vanhempien jälkeläisten ryhmässä.

Brå tarjosi ruotsalaiseen keskusteluun laajan kattauksen numeroita, mutta ei analyysia siitä, mistä numerot johtuvat. Se ei ollut raportin tarkoituskaan.

Brån osastopäällikkö David Shannon kuvasi ruotsalaislehti Dagens Nyheterille, että yksi tutkimuksen tärkeimmistä opetuksista on se, että tiedämme hyvin vähän siitä, mitä lukujen takana piileskelee. Mistä erot eri ryhmien rikollisuudessa johtuvat? Siitä tarvitaan lisää tutkimusta.

Brån raportissa mainitaan muun muassa matalan koulutustason, ahtaiden asumis­olojen ja heikon tulotason vaikutukset rikollisuuteen. Tärkeä tekijä on myös epäiltyjen ikä. Erityisesti ulkomailla syntyneiden jälkeläisten ryhmässä on paljon nuoria ihmisiä, jotka yleisesti tekevät enemmän rikoksia kuin vanhemmat.

Mahdollisia selityksiä Brå hakee myös kulttuurieroista: joissain maissa sallittu voi olla uudessa kotimaassa lailla kielletty. Raportti viittaa kuitenkin aiempaan tutkimukseen siitä, että kulttuurierojen vaikutukset ovat heikkoja verrattuna sosio­ekonomisiin tekijöihin.

Lisäksi Brå nostaa esille rikosepäilyjen listaamisen ongelmallisuuden: on tutkittu, että ulkomaalaistaustaiset ovat suuremmassa riskissä joutua rikosepäillyksi, koska poliisi kohdistaa heihin enemmän huomiota.

Joka tapauksessa Ruotsi on nyt saanut tutkittua tietoa siitä, mistä on keskusteltu jo pitkään. Rikollisuus, etenkin suurkaupunkien lähiöissä vaikuttavien maahanmuuttajien pyörittämien jengien rikollisuus, on Ruotsin politiikan viime vuosien kestoaiheita.

Oikeusministeri Morgan Johansson selitti Dagens Nyheterin haastattelussa ulkomaalaistaustaisten yliedustusta luokkaerojen kasvulla ja sosiaalisen tasa-arvon vähentymisellä. Hän oli huolissaan, että "rasistiset ja muukalais­vihamieliset piirit” käyttävät raportin tuloksia hyväkseen leimatakseen kaikki maahanmuuttajat rikollisiksi.

Johanssonin mukaan raportin tulokset eivät ole yllättäviä. Brå on tehnyt vastaavan raportin edellisen kerran kauan sitten, vuonna 2005, ja monet tahot ovat viime vuosina vaatineet neuvostoa tekemään tutkimuksen uudelleen. Johansson itse vastusti uuden tutkimuksen tekoa oikeusministerinä vuonna 2018, koska vastaavia tutkimuksia oli tullut muilta tahoilta, mutta nyt Brå julkaisi tutkimuksen omin päin, ilman hallitukselta tullutta käskyä.

Brån osastopäällikkö David Shannon tiesi, että raportti tulee olemaan poliittisesti tulenarka, mutta pitää tärkeänä, että viranomainen tarjoaa ajankohtaista tietoa kriminaalipoliittisen keskustelun pohjaksi.

Nyt maan on etsittävä ratkaisuja ongelmiin. Helppoja teitä ei ole. Ensi vuoden vaaleissa rikollisuus tullee olemaan keskeisiä teemoja.

Ruotsi on muuttunut paljon vuodesta 2005. Tuolloin Brån raportissa afrikkalais­taustaiset eivät nousseet juurikaan esille, kun tarkasteltiin maan kaikkia rikosepäilyjä. Vaikka suhteellista yliedustusta ilmeni, rikosepäilyjen määrä oli kokonaisuudessaan hyvin pieni. Ei Ruotsissa afrikkalaistaustaisia yhtä paljon tuolloin asunutkaan.

Vuoden 2005 raportissa Brå nosti erikseen esille Pohjoismaista muuttaneiden rikosepäilyjen määrän, joka oli 4,7 prosenttia kaikista rikosepäilyistä. Pohjois­maalaisista epäillyistä eniten rikosepäilyjä oli suomalaisilla. Tuoreessa tutkimuksessa pohjoismaalaiset olivat kilteimmästä päästä.