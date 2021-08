Kabulista evakuoitiin keskiviikkona 51 ihmistä Suomeen, yhteensä evakuoituja on lähes 340 – Ulkoministeriö ei enää kehota ihmisiä lentokentälle turvallisuussyistä

Evakuoinneissa eletään kriittisiä hetkiä, aika on käymässä vähiin. Ulkoministeriö ei turvallisuussyistä enää kehota ketään menemään lentokentälle.

Afganistanin pääkaupungista Kabulista on evakuoitu keskiviikkona 51 ihmistä Suomeen. Asiasta kertoo ulkoministeriö Twitterissä. Tähän mennessä Afganistanista on evakuoitu kaikkiaan jo lähes 340 ihmistä.

Ulkoministeriö kertoo, että lisäksi Suomi avusti eilen neljää muihin maihin matkalla ollutta henkilöä. Kaikkiaan on evakuoitu yhteensä yli 30 eri kumppanimaiden avustettavaa ihmistä.

Suomen ulkoministeriö kertoi torstaina alkuillasta, että turvallisuustilanteen edelleen heikentyessä Suomen auttamismahdollisuudet Kabulin lentokentällä tulevat loppumaan. Tällä hetkellä ulkoministeriö ei turvallisuussyistä kehota ketään menemään lentokentälle.

Kabulin lentokentän ulkopuolella tapahtui torstai-iltapäivänä räjähdys. Suomen Puolustusvoimat kertoi, että Puolustusvoimien suojausjoukko ei ollut osallisena tapahtuneessa.

Uutistoimisto Reuters ja yhdysvaltalainen uutiskanava CNN kertovat yhdysvaltalaisen virkamiehen arvioineen räjähdystä itsemurhaiskuksi. BBC:n mukaan räjähdys olisi tapahtunut lentokentän sisäänkäynnillä.

BBC raportoi myös myöhemmin vielä varmistamattoman tiedon, että räjähdyksiä on ollut kaksi.

Valtioneuvosto päätti tiistaina laajentaa evakuointeja aiemmasta. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi tiistaisen istunnon jälkeen, että Suomeen voidaan ottaa vielä enintään 45 Kabulin-suurlähetystön entistä työntekijää mukaan lukien heidän perheensä.

Tämän lisäksi pyrkimyksenä on ollut saada evakuoitua suurlähetystön turvallisuudesta vastanneen turva-alan yrityksen työntekijöitä perheineen. Tämä ryhmä on yhteensä enintään 83 henkilöä.

Suomi teki aiemmin päätökset yhteensä 170 afganistanilaisen auttamisesta Suomeen. Turvaan on tuotu ihmisiä, jotka ovat olleet työsuhteessa Suomen valtioon tai EU-instituutioiden tai Nato-operaation palveluksessa. Evakuoinnit ovat koskeneet myös näiden henkilöiden kanssa samassa taloudessa asuvia.

Kaikkiaan Suomi on tehnyt päätökset yhteensä vajaan 300 afgaanitaustaisen ihmisen avustamisesta Suomeen.

Afganistanista on luonnollisesti evakuoitu myös kohtalaisen paljon Suomen kansalaisia.

Evakuointioperaation suhteen eletään nyt kriittisiä hetkiä, ja aika on käymässä vähiin. Ulkoministeriön tai puolustusministeriön virkamieskunnasta ei torstaina alkuiltapäivään mennessä ollut herunut minkäänlaisia kommentteja Suomen operaation tilanteesta.

Yle kertoi keskiviikkona omien tietojensa pohjalta, että Suomen on määrä saada operaationsa päätökseen perjantaina.

Useat maat ovat jo ilmoittaneet lopettaneensa tai aikovansa lopettaa evakuointitoimet. Esimerkiksi Puola ja Belgia ovat jo ilmoittaneet lopettaneensa evakuointilentonsa ja Hollanti on päättämässä omia toimiaan torstaina. Ranskan osalta evakuointitoimet ovat päättymässä perjantai-iltaan mennessä. Eri maiden operaatioiden päättymisestä ovat kertoneet useat eri viestimet, muun muassa uutistoimisto AFP.

Ilmassa leijailee myös terrorismin pelko. Useat maat ovat varoittaneet terrorismin uhasta Afganistan Kabulin lentokentällä. Asiasta uutisoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Australia, Yhdysvallat ja Britannia ovat kehottaneet lentokentän ulkopuolella olevia kansalaisiaan poistumaan välittömästi alueelta.

Yhdysvaltalainen uutiskanava CNN kertoi äärijärjestö Isisin Afganistanissa toimivan haaran mahdollisesti suunnittelevan iskuja lentokentälle.

Yhdysvaltojen joukkojen on tarkoitus vetäytyä viimeistään tiistaina. Taleban on sanonut, että se aikoisi sallia afganistanilaisten lähdön maasta myös sen jälkeen kun Yhdysvallat on vetäytynyt maasta.