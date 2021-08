Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Afganistan

Useat maat varoittivat terrori­uhasta Kabulin lentokentällä ennen torstaina tapahtuneita räjähdyksiä – Tämä niistä tiedetään nyt

Uhan aiheuttajaksi on mainittu Afganistanin Isis. Se on sekä Talebanin että Yhdysvaltojen vihollinen, joka on toteuttanut Afganistanissa useita terrori-iskuja.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Yhdysvaltojen sotilaat partioivat Kabulin lentokentällä 20. elokuuta.