Kabulin terrori-iskun tehnyt Isis-K on väkivallassaan poikkeuksellisen vasten­mielinen – järjestö on hyökännyt muun muassa synnytys­sairaalaan ja tyttökouluun

Isis-K eli Afganistanin Isis on Talebanin verivihollinen ja islamin tulkinnassaan vielä jyrkempi.

Perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa Valkoisessa talossa Washingtonissa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vannoi kostoa terroristijärjestölle nimeltä Isis-K.

Järjestö oli ilmoittanut tehneensä Kabulin kaksi itsemurhaiskua, joissa perjantaiaamun tietojen mukaan kuoli yli 70 siviiliä ja 13 yhdysvaltalaista sotilasta.

”Olen määrännyt sotilaskomentajani suunnittelemaan hyökkäyksiä Isis-K:n johtoa ja kohteita vastaan”, Biden sanoi tiedotustilaisuudessa. ”Me vastaamme voimalla – – siellä missä katsomme parhaaksi silloin kun katsomme parhaaksi.”

Mutta mikä oikeastaan on Isis-K?

Afganistanin erittäin monimutkaisessa todellisuudessa Isis-K on todennäköisesti vastenmielisin toimija. Sekä islamin tulkinnassaan että keinovalikoimassaan Isis-K on vielä Talebania äärimmäisempi.

Vaikka sekä Taleban että Isis-K vannovat islamin nimiin, ne ovat toistensa verivihollisia. Talebanin edustajat ilmoittivat torstain terrori-iskun jälkeen, että pommiräjähdykset olisivat tappaneet enemmän sen taistelijoita kuin yhdysvaltalaisia sotilaita.

Isis-K:ta voi kutsua myös nimellä Afganistanin Isis. Järjestö perustettiin tammikuussa 2015.

Ensimmäisen terrori-iskunsa Afganistanin Isis teki huhtikuussa 2015 Jalalabadin kaupungissa pankkikonttorin edustalla, kertoo yhdysvaltalainen tutkimuskeskus Cisac. Iskussa kuoli 33 siviiliä ja haavoittui yli sata.

Isis-K:n väkivalta on silmitöntä. Sen terroristit ovat toteuttaneet hyökkäyksiä, jotka ovat poikkeuksellisen järkyttäviä jopa Afganistanin rujolla mittapuulla. Tämä siitä huolimatta, ettei myöskään Taleban ole kaihtanut terrori-iskuja suojattomia siviilejä vastaan.

Toukokuun 12. päivänä 2020 joukko poliisin univormuihin pukeutuneita, aseistautuneita Isis-K:n miehiä saapui aamukymmeneltä Dasht-e-Barchin sairaalan sisäänkäynnille läntisessä Kabulissa, alueella, jossa asuu paljon shiialaisia hazaroja.

He etenivät määrätietoisesti synnytysosastolle, jossa he käynnistivät verilöylyn. Isis-K:n terroristit ampuivat potilaita sänkyihinsä. Kuolonuhreja oli ainakin 24, heistä suurin osa synnyttämään tulleita naisia, joista osa kuoli vauvoineen.

Viime toukokuun 8. päivänä läntisessä Kabulissa räjähti autopommi ja sitten heti perään kaksi muuta pommia. Terrorihyökkäyksen kohteena oli tyttökoulu, niin ikään Dasht-e-Barchin alueella.

Kouluiskussa kuoli ainakin 90 ihmistä. Uhreista suurin osa oli alle 15-vuotiaita koulutyttöjä. Räjähdykset olivat niin voimakkaita, että osa tytöistä katosi olemattomiin.

Afganistanin Isis oli ainakin alun perin alisteinen esikuvalleen, Syyriassa ja Irakissa toimivalle terroristijärjestö Isisille.

Isis tarkoittaa ”Irakin ja Syyrian islamilaista valtiota”. Myös ”Levantin ja Irakin islamilaisesta valtiosta” on puhuttu.

Isis-K:hon on tiettävästi liittynyt jonkin verran Taleban-taistelijoita, joiden mielestä Taleban ei ole tarpeeksi jyrkkä.

Syyrian ja Irakin Isisin tavoin Afganistanin Isis on levittänyt terroriteoistaan videoita. Eräässä tapauksessa Isis-K pakotti maaseudun kylänvanhimpia ja muita siviilejä istumaan kukkulalle räjähdepanosten päälle. Räjähdykset kuvattiin, kertoo yhdysvaltalaislehti The Wall Street Journal.

Isis-K:n nimilyhenteessä esiintyvä K-kirjain tulee historiallisesta Khorasanin provinssista.

Viittaus Khorasaniin on hähmäinen, koska alueen voi määritellä monin eri tavoin. Suomalaistutkija Andrei Sergejeffin kirjasta Afganistanin historia käy ilmi, että Khorasan oli käsite jo islamin alkuaikoina 600-luvulla.

Isis-K lienee ottanut Khorasan-nimensä iranilaisten dynastioiden 1500–1700-luvuilla hallitseman niin sanotun Suur-Iranin alueen itäisimmältä maakunnalta, joka ulottui aikoinaan Afganistanin ylitse pitkälle Keski-Aasiaan.

Afganistanin Isisin perustamisajatus lienee ollut, että uudesta Khorasanista tulee maakunta Isisin niin sanottuun kalifaattiin.

Afganistanin Isisin välit Syyrian Raqqassa päämajaansa pitäneeseen Isisiin olivat yhdysvaltalaisen CSIS-tutkimuslaitoksen mukaan läheiset ja lämpimät.

Kun Raqqan terrorihallinto oli kaatunut ja Isisin perustaja Abu Bakr al-Baghdadin kuollut Yhdysvaltain iskussa lokakuussa 2019, Syyriassa taistellutta väkeä siirtyi Isis-K:n riveihin.

YK:n turvallisuusneuvosto arvioi heinäkuisessa raportissaan, että Isis-K:hon kuuluu 500:sta muutamaan tuhanteen jäsentä.

Lukumääräisesti Afganistanin Isis on pikkutekijä verrattuna Talebaniin, jolla on riveissään tiettävästi yli 70 000 taistelijaa. Afganistanin uusille valtiaille kyseessä on kuitenkin ilmeinen ja mahdollisesti pitkäaikainen päänvaiva.

Afganistanin mutkikasta todellisuutta kuvastaa hyvin se, että Talebanilla ja Yhdysvalloilla on yhteinen vihollinen.