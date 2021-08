Puolet Yhdysvaltain väestöstä on rokotettu, mutta sairaala­hoitoa saa nyt useampi kuin vuosi sitten – Valtaosa potilaista on rokottamattomia

Sairaalahoidossa olevien määrän kasvu painottuu erityisesti osavaltioihin, joissa rokotusaste on alhainen muuhun maahan verrattuna.

Yhdysvalloissa yli 100 000 ihmistä on sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin takia, ja määrä on yli kaksinkertainen verrattuna tähän aikaan viime vuonna, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Sairaalapotilaiden määrä on nyt maassa korkeimmillaan sitten tämän vuoden tammikuun.

Sairaaloiden ja tutkijoiden mukaan valtaosa kuluvan vuoden sairaalapotilaista on rokottamattomia. Rokotteiden hyvän saatavuuden valossa sairaalahoidon tarpeen lisääntyminen on traagista, sanoo Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) rokotuskomitean jäsen Paul Offit CNN:lle.

”Luvut ovat nyt monella tapaa huonompia kuin viime elokuussa. Viime elokuussa väestö oli täysin alttiina, eikä meillä ollut rokotetta. Nyt puolet väestöstä on rokotettu, mutta silti luvut ovat huonompia.”

Yhdysvaltojen väestöstä yli 48 prosenttia ei ole vielä täysin rokotettu, ja sairaalat alkavat jälleen pian olla paineen alla vakavien tautitapausten lisääntyessä.

FDA:n Offitin mukaan viruksen helposti tarttuva deltamuunnos on avainasemassa synkkenevässä tilanteessa. Koronatartunnat ja sairaalahoitoa vaativat tautitapaukset ovat lisääntyneet kesäkuun lopusta lähtien, jolloin deltamuunnos nousi Yhdysvalloissa hallitsevaksi virusmuunnokseksi.

Brittilehti The Guardianin mukaan tapausmäärien kasvun karuimmat vaikutukset painottuvat erityisesti pieneen osaan eteläisiä osavaltioita, joissa rokotusaste on suhteellisen alhainen muuhun maahan verrattuna.

Esimerkiksi Alabamassa ei ole enää riittävästi vapaita tehohoitopaikkoja, koska osavaltion sairaalahoidon kapasiteetti ei ole pystynyt vastaamaan vakavasti sairaiden koronapotilaiden määrän lisääntymiseen.

Kaikkiaan Yhdysvaltain väestöstä 52 prosenttia on täysin rokotettu, mutta New York Timesin kokoamien tietojen mukaan Alabamassa luku on noin 46 prosenttia. Luku on maan alhaisimpia. Osavaltion kaikista sairaalapotilaista vain 12 prosenttia on saanut koronarokotteen.

Rokottamattomien ihmisten määrä selittääkin maan synkkiä sairaalalukuja.

Yhdysvaltain tartuntatautiviraston (CDC) tutkimus osoittaa, että rokottamattomat ihmiset joutuvat koronataudin takia sairaalaan noin 29 kertaa todennäköisemmin kuin täysin rokotetut.

Tutkimuksen mukaan rokottamattomat myös saavat tartunnan lähes viisi kertaa todennäköisemmin kuin rokotetut.

Täysin rokotetuista koronatartunnan saaneista vain hyvin harva joutuu sairaalaan. Tutkimuksen mukaan 3,2 prosenttia täysin rokotetuista joutui taudin vuoksi sairaalaan, 0,5 prosenttia tehohoitoon ja 0,2 prosenttia tarvitsi hengityskonetta.

Tutkimus sisälsi tietoja koronatartunnoista Los Angelesin piirikunnassa tämän vuoden touko–heinäkuulta.

”Tämän raportin tulokset ovat samankaltaisia ​​kuin viimeaikaisten tutkimusten tulokset, jotka osoittavat, että koronarokotus suojaa vakavalta koronataudilta alueilla, joilla viruksen deltamuunnoksen esiintyvyys kasvaa”, tutkijat kirjoittivat.

Joulukuun alkuun mennessä Yhdysvallat saattaisi ennusteiden mukaan kohdata jopa 100 000 koronakuolemaa lisää, kertoo yhdysvaltalainen uutistoimisto AP.

Terveys­asiantuntijoiden mukaan koronatilanteen kehittyminen tänä syksynä riippuu ihmisten toiminnasta.

”Emme voi välittömästi pysäyttää deltamuunnosta, mutta voimme muuttaa käyttäytymistämme yhdessä yössä”, Texasin yliopiston koronaryhmän johtaja Lauren Ancel Meyers sanoi AP:n mukaan.

Tämä tarkoittaisi kasvomaskien käyttöä, sosiaalisten kokoontumisten rajoittamista, sairaana kotiin jäämistä ja rokotusten ottamista.

”Nämä asiat ovat meidän hallinnassamme.”

