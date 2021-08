Oikeusministeriön lausunnon mukaan vankila suljetaan ainakin väliaikaisesti sen huonojen olosuhteiden vuoksi.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on päättänyt sulkea Manhattanilla New Yorkissa sijaitsevan Metropolitan Correctional Center -vankilan (MCC), kertoo The New York Times -lehti.

Viranomaiset kertoivat torstaina sulkevansa tutkintavankilana toimivan MCC:n ainakin väliaikaisesti vankilan heikkojen olosuhteiden vuoksi.

Liittovaltion ylläpitämä MCC nousi otsikoihin elokuussa 2019, kun vankilassa oikeudenkäyntiään odottanut amerikkalainen miljardööri Jeffrey Epstein löytyi sellistään kuolleena.

Epsteiniä epäiltiin useista alaikäisiin tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Vangit, asianajajat ja tuomarit ovat jo pitkään arvostelleet vankilaa sen huonoista olosuhteista.

Liittovaltion oikeusasiamies teki vankilaan tarkastuskäynnin vain muutama viikko sitten. Oikeusministeriö kertoi tuolloin tarkastuksen syyksi ”jatkuvasti ilmenneet huolenaiheet”.

MCC:ssä on viranomaisten mukaan tällä hetkellä 233 vankia, joista suurin osa odottaa oikeudenkäyntiä.

Oikeusministeriö kertoi torstaina lausunnossaan pitävänsä huolen siitä, että kaikki liittovaltion vankilat eivät ole ainoastaan turvallisia vaan niissä tarjotaan vangituille myös mahdollisuuksia valmistautua vapautumiseen ja yhteiskuntaan sopeutumiseen.

Lausunnossa kerrotaan myös, että ministeriö on arvioinut tarvittavat toimenpiteet MCC:n olosuhteiden parantamiseksi ja että se sulkee vankilan ainakin väliaikaisesti, kunnes ongelmat on saatu ratkaistua.

Lausunnossa ei kerrottu mihin vankilan nykyiset asukkaat sijoitetaan sulkemisen jälkeen. The New York Times kertoo todennäköiseksi sijoituspaikaksi lähialueilla sijaitsevat liittovaltion vankilat.