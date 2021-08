Politico: Yhdysvallat on antanut Talebanille nimi­listan evakuoitavista, listalla myös afganistanilaisia – ”Käytännössä laittoivat nämä tappolistalle”

Amerikkalaisen verkkolehden mukaan listalla on ollut muun muassa länsimaille työskennelleitä afganistanilaisia.

Yhdysvaltain hallinto on antanut Talebanille nimilistan maansa kansalaisista, oleskelu­luvan saaneista ihmisistä sekä maata auttaneista afganistanilaisista, kertoo amerikkalainen Politico.

Nimilistan tarkoitus on lehden lähteiden mukaan ollut varmistaa, että henkilöt pääsevät läpi Talebanin vartioimista tiesuluista Kabulin lentokentälle maasta evakuointia varten.

Nimilistan jakaminen ääriliikkeelle on politiikkaan erikoistuneen verkkolehti Politicon mukaan aiheuttanut kovaa kritiikkiä osassa yhdysvaltalaisista poliitikoista ja puolustusvoimien henkilöstöstä.

Kolme Yhdysvaltain hallinnon virkahenkilöä kertoo järjestelystä Politicolle anonyymisti. Päätöksen takana oli heidän mukaansa halu nopeuttaa tuhansien ihmisten evakuoimista Afganistanista sekä presidentti Joe Bidenin luotto Talebanin kykyyn turvata lentokentän lähialue.

Päätöksen puolustajat sanovat, että nimilistat ovat pelastaneet henkiä, kriitikot taas väittävät niiden asettaneen ihmisiä vaaraan.

Taleban on ainakin historiassa jopa tappanut länsimaille työskennelleitä afgaaneja. Useiden mediatietojen mukaan liike on nyt elokuussakin kiertänyt afganistanilaisten kodeissa etsimässä länsimaita auttaneita ihmisiä.

”Käytännössä he laittoivat kaikki nuo afganistanilaiset tappolistalle. Se on kauhistuttavaa ja shokeeraavaa. Siitä tulee likainen olo”, kertoo yksi Politicon anonyymeistä viranomais­lähteistä lehdelle.

Politicon lähteet väittävät myös, että Yhdysvaltain komentokeskus Centcomin komentaja, kenraali Kenneth F. McKenzie sekä Peter Vasely, Yhdysvaltojen joukkojen johtaja Afganistanissa, olisivat viitanneet Talebaniin sanoilla ”meidän afganistanilaiset kumppanimme” (our Afghan partners).

Ihmiset näyttävät passejaan ja oleskelulupiaan amerikkalaisille sotilaille Kabulin lentokentän ulkopuolella torstaina 26. elokuuta.

Politicon toimittaja kysyi nimilistasta torstain lehdistötilaisuudessa presidentti Bidenilta. Biden ei suoraan myöntänyt muttei myöskään kieltänyt sen käyttöä.

”On ollut tapauksia, jolloin meidän puolustuksemme on ollut yhteydessä Talebanin puolustukseen ja pyytänyt esimerkiksi tietyn bussin pääsyä tarkastus­pisteiden läpi. Silloin on voitu sanoa esimerkiksi, että tämä bussi sisältää tietyn määrän ihmisiä ja on voitu kertoa, mihin ryhmään matkustajat kuuluvat”, Biden sanoi.

”En voi varmasti tietää, onko missään vaiheessa käytetty nimilistoja. Se on mahdollista, mutta itse en tiedä sellaista tapahtuneen. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö sellaista olisi mahdollisesti tapahtunut.”

Politicon mukaan nimien antaminen todistaa, kuinka pitkälle Yhdysvaltain hallinto on mennyt luottamuksessaan Talebaniin.

Bidenin hallinto on puolustanut yhteistyötään Talebanin kanssa sanoen, että se on ainoa keino varmistaa evakuointien sujuminen ilman aseellisia yhteydenottoja Talebanin kanssa.

Amerikkalaiset ovat evakuoineet lähes 100 000 ihmistä Talebanin tiesulkujen läpi elokuun aikana.

Politicon mukaan Yhdysvaltojen Kabulin kentällä toiminut sotilaiden ja viranomaiset ryhmä luovutti nimilistan Talebanille pian Kabulin valtauksen jälkeen. Listalla oli muun muassa Yhdysvaltain 20 vuotta kestäneen operaation aikana maalle työskennelleitä afganistanilaisia. Näille ihmiselle oli myönnetty erikoisviisumi Yhdysvaltoihin.

”Heidän oli pakko toimia näin, koska he [Valkoinen talo] päästivät Talebanin valtaamaan koko Kabulin lentokentän lähialueen”, hallinnon viranomainen sanoo.

Myöhemmin, viisumihakemusten ruuhkauttaessa Yhdysvaltain resurssit, hallinto väitetysti muutti käytäntöään eikä enää antanut Talebanille listoja, joissa on afgaanien nimiä.