Päätöstä pidetään vaarallisena maan hälyttävän koronavirustilanteen vuoksi. Korkeimman oikeuden mukaan tautikeskuksella ei ollut oikeutta määrätä häätö­lykkäysten jatkoa.

Mielenosoittajat pitivät häätöjen estämistä ja niiden lykkäysten jatkamista vaativia kylttejä mielenosoituksessa New Yorkissa 11. elokuuta.

Yhdysvalloissa korkein oikeus on lopettanut häätöjen lykkäyksen, joka on ollut käytössä maan pahoin koronaviruksesta kärsineissä osissa vuoden 2020 syyskuusta lähtien.

Häätökiellon määräsi viime vuoden syksyllä Yhdysvaltain tautikeskus (CDC) sen jälkeen, kun Yhdysvalloissa menetettiin 20 miljoonaa työpaikkaa. CDC pelkäsi kodittomuuden lisäävän koronatartuntoja.

Korkeimman oikeuden päätös ei ollut yksimielinen, mutta enemmistö kannatti häätö­kiellon purkua. Päätös on herättänyt kritiikkiä, sillä koronavirustilanne on edelleen heikko suuressa osaa Yhdysvaltoja.

Asiasta uutisoivat muun muassa The Washington Post ja The New York Times.

Viime vuoden syksyn jälkeen häätökielto on asetettu uudestaan useita kertoja. Korkein oikeus ilmoitti jo kesäkuussa, ettei Valkoinen talo saisi enää määrätä uutta häätökieltoa ilman kongressin lupaa.

Korkeimman oikeuden päätöstä pyrittiin kuitenkin kiertämään asettamalla kohdennettu häätökielto korkeiden tartuntalukujen alueille elokuun alussa.

Kiellon oli tarkoitus jatkua lokakuuhun saakka. Se koski laajaa osaa Yhdysvaltoja, sillä tartuntaluvut ovat korkeat valtaosassa piirikuntia.

The New York Timesin mukaan korkeimman oikeuden päätös uhkaa ajaa asunnottomiksi satojatuhansia vuokralaisia.

The Washington Postin mukaan riski on vielä suurempi. Ainakin 11 miljoonalla vuokralaisella on jäänyt maksuja rästiin. Aiemmin elokuussa julkaistujen arvioiden mukaan noin 3,6 miljoonaa taloutta voisi uhata häätö tulevina kuukausina.

Osa ongelmaa on myös, että liittovaltion vuokranmaksuvaikeuksiin tarkoitettuja tukia on saatu jaettua heikosti. Keskiviikkona julkaistujen lukujen mukaan vain noin 4,3 miljardia noin 40 miljardin euron suuruisista tuista oli saatu jaettua heinäkuun loppuun mennessä.

Syyksi kerrotaan byrokratia sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla.