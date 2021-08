Chile on kärsinyt kuivuudesta jo yli vuosikymmenen ajan. Tänä vuonna viranomaisten on täytynyt kuljettaa vettä noin 400 000 ihmiselle maaseudulla.

Kuuman ilman alue eteläisellä Tyynellä­merellä kiihdyttää vuosi­kymmenen kestänyttä äärimmäistä kuivuutta Chilessä.

Tuhansien kilometrien päässä toisistaan tapahtuvien sääilmiöiden yhteydestä kertoi tuore Journal of Climate -tiedelehdessä julkaistu tutkimus. Siitä uutisoivat esimerkiksi CNN, The Guardian ja uutistoimisto Reuters.

Syynä alueeseen ja sen myötä kuivuuteen on tutkijoiden mukaan ainakin osittain ihmisen kiihdyttämä ilmastonmuutos. On kuitenkin vielä epäselvää, missä määrin, sillä myös luonnollisilla vaihteluilla on osansa.

Yli Australian kokoinen kuuman ilman alue Tyynellämerellä on 1,5 celsiusastetta lämpimämpi kuin 40 vuotta sitten. Ympäröivät merialueet ovat lämmenneet huomattavasti hitaammin samana aikana ja ovat vain 0,2–1 astetta lämpimämpiä.

Alue lämmittää suoraan yläpuolellaan olevaa ilmaa, ja tuulet kuljettavat lämmintä ilmaa Chileen. Tämä vaikuttaa ilmanpaineen vaihteluihin ja sitä kautta sademääriin.

”Tämä suuri korkeapaineen rintama torjuu myrsky­järjestelmiä, jotka tuovat sadetta Chilen keskiosaan talvisin. Kun mallinnuksista poistettiin alue, tuo korkeapaineen rintama katoaa”, yksi tutkijoista, Kyle Clem Wellingtonin Victoria-yliopistosta kertoi The Guardianille.

Clem käytti kollegoineen mallinnuksia, jotka tarkastelivat 40 vuoden mittaista ajanjaksoa vuodesta 1979 vuoteen 2018.

Chile on kärsinyt pahasta kuivuudesta vuodesta 2010 lähtien. Tutkijat ja poliitikot ovat varoittaneet mahdollisista pitkän aikavälin vedenpuutoksista maan keskiosassa, jossa on viini- ja maatiloja.

Tänä vuonna Chilen viranomaisten piti kuljettaa vettä rekoilla 400 000:lle maaseudulle asuvalle ihmiselle.

Maan tiedeministeri Andres Couve sanoi elokuussa, että vesivarantojen väheneminen ilmaston­muutoksen vuoksi on kansallisen tärkeys­järjestyksen kärkipäässä.