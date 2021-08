Asiantuntijan mukaan Yhdysvaltain ponnistelut Afganistanissa olevia terroristeja vastaan ovat vaikeutuneet huomattavasti, kun paikalliset liittolaiset ovat paenneet.

Yhdysvaltain miehittämätön lennokki on ”alustavien tietojen mukaan” tappanut Isis-K-äärijärjestön terrori-iskujen ”suunnittelijan” Afganistanin Nangarharin maakunnassa, Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi varhain lauantaiaamuna Suomen aikaa.

Yhdysvaltain mukaan ”Isis-suunnittelija” oli ollut autossa toisen Isis-henkilön kanssa, ja myös toisen henkilön arvellaan saaneen surmansa, uutistoimistot kertovat. Yhdysvallat sanoi, ettei iskussa ole sen tietojen mukaan siviiliuhreja.

Iskusta ilmoitettiin kaksi päivää sen jälkeen, kun Isis-K-järjestönä tunnettu ryhmä teki epäilyjen mukaan tuhoisan itsemurhaiskun Kabulin lentokentän tuntumassa. Iskussa kuoli jopa 170 ihmistä, joiden joukossa oli kolmetoista amerikkalaissotilasta.

Reaper-lennokilla toteutettu isku oli oletettavasti suora kosto Kabulin räjähdyksestä. On kuitenkin epäselvää, oliko kyseinen ”suunnittelija” ollut mukana juuri Kabulin iskun valmistelussa. Hänen nimeään tai asemaansa järjestössä ei ilmoitettu.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vannoi varhain perjantaina Suomen aikaa pitämässään puheessa kostavansa Kabulin iskun. ”Me emme anna anteeksi. Me emme unohda. Metsästämme teidät kiinni ja te saatte maksaa tämän”, Biden sanoi.

Bideniin kohdistuu kotimaassaan painetta sekä rankaista amerikkalaissotilaiden surmaajia että saada jonkinlaisia voittoja Isis-K-järjestöstä, joka on kansainvälisen jihadistiliikkeen Afganistanin-haara.

Vuonna 2015 perustettuun Isis-K-järjestöön kuuluu mahdollisesti joitakin tuhansia jäseniä.

Afganistanilaiset surivat torstain pommituksessa kuolleita omaisiaan Kabulissa perjantaina.

Nyt ilmoitettu Yhdysvaltojen lennokki-isku Nangarharissa antaa esimakua siitä, millaiseksi Bidenin sota Afganistanissa majailevia terroristeja vastaan on muodostumassa: samanlaiseksi kuin monissa muissakin maissa. Maajoukot vedetään kokonaan pois Afganistanista elokuun loppuun mennessä, mutta lennokeilla pyritään yhä tuhoamaan terroriepäiltyjä.

Terrorisotaa seuraavan Long War Journal -sivuston perustaja Bill Roggio totesi CNN-kanavalla lauantaiaamuna, että Yhdysvaltain ponnistelut Afganistanissa olevia terroristeja vastaan ovat vaikeutuneet huomattavasti. Maalla ei ole jatkossa enää joukkoja eikä paikallisia liittolaisia, joilta saisi tarkkaa tietoa terroristien mahdollisista olinpaikoista.

Niinpä Yhdysvallat joutuu Roggion mukaan jatkossa nojaamaan entistä enemmän signaalitiedusteluun eli metsästämään terroristeja esimerkiksi näiden kännykkätietojen perusteella.

Monet potentiaaliset yhteistyökumppanit ovat paenneet henkensä edestä viime viikkoina maasta Afganistanin vallanneen Taleban-liikkeen etenemisen alta. Myös Taleban-liike pitää Isis-K-järjestöä vihollisenaan, mutta on vaikea nähdä, että Taleban ja Yhdysvallat tekisivät yhteistyötä ”yhteistä vihollista” vastaan.

Yhdysvallat miehitti Afganistanin vuonna 2001 nimen omaan ajaakseen Talebanin vallasta, koska liike oli tarjonnut suojapaikan syksyn 2001 terrori-iskut tehneelle al-Qaida järjestölle ja sen johtajalle Osama bin Ladenille.

Yhdysvaltain pommittaman Al-Shifan lääketehtaan rauniot Sudanin pääkaupungissa Khartumissa vuonna 2008 kuvattuna.

Etäältä tehtyjen kostoiskujen ongelmallisuus ja usein tehottomuuskin kävi näyttävästi ilmi jo vuonna 1998, kun presidentti Bill Clinton määräsi ohjusiskut al-Qaidan otaksuttuja kohteita vastaan Sudanissa ja Afganistanissa. Ne olivat vastaus yli 200 kuolonuhria vaatineista Yhdysvaltain suurlähetystöjen pommituksista Tansaniassa ja Keniassa.

Sudanissa Yhdysvaltain Tomahawk-ohjukset osuivat lääketehtaaseen, joka oli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n tietojen mukaan al-Qaidaa palveleva kemiallisten aseiden tehdas. Tiedot olivat kuitenkin virheellisiä.

Clintonin määräämät iskut Afganistanissa kohdistuivat al-Qaidan harjoitusleiriin, mutta epäselvin tuloksin. Iskut toteutettiin koodinimen Operation Infinite Reach alla, millä viitattiin kaikkialle ulottuviin toimiin. Infinite-sanan voi kääntää esimerkiksi muotoon ääretön, loputon tai ikuinen.

Etäältä kerätyt ja epäluotettavien paikallisten kumppaneiden avulla saadut tiedustelutiedot johtivat myös Irakin sotaan 2003, jota perusteltiin joukkotuhoaseiden uhalla ja Irakin väitetyillä – mutta olemattomilla – al-Qaida-yhteyksillä.

Joe Biden perusteli joukkojen vetämistä Afganistanista sillä, että nykyään terroristien verkostot ovat levinneet moneen eri maahan, joissa Yhdysvalloilla ei ole maajoukkoja eikä haluja kansakuntien rakentamiseen: Somaliaan, Arabian niemimaalle, Syyriaan ja eri puolille Afrikkaa ja Aasiaa.

The Bureau of Investigative Reporting -sivuston mukaan Yhdysvallat on tehnyt vuosina 2010–2020 ainakin 14 040 lennokki-iskua useassa eri maassa. Iskuilla on sivuston arvion mukaan surmattu 8 800–16 900 vihollistaistelijaa ja 900–2 200 siviiliä.

Lapsia on kuollut mahdollisesti yli 450. Arvioita voi pitää vain suuntaa-antavina.

Sivuston mukaan Bidenin entinen pomo, ex-presidentti Barack Obama lisäsi lennokki-iskujen määrän kymmenkertaiseksi verrattuna edeltäjäänsä George W. Bushiin. CIA:n ohjelmana alkanut lennokkisota siirtyi Obaman vuosina osittain puolustusministeriön eli Pentagonin käsiin.

Obaman seuraaja Donald Trump puolestaan lisäsi lennokki-iskuja entisestään. Obaman kahdeksan vuoden kaudella tehtiin ainakin 1 878 iskua, kun taas Trumpin ensimmäisen kahden virkavuoden aikana tehtiin ainakin 2 243 iskua.

Obama uskoi kuitenkin Bidenia huomattavasti enemmän asevoimien suoraan käyttöön Afganistanin terroriuhkaa vastaan. Hän lisäsi kautensa alussa paikalla olevien sotilaiden määrän noin sataantuhanteen, kun taas Biden vastusti päätöstä.

Biden ilmoitti viime huhtikuussa, että kaikki Yhdysvaltain sotilaat vedetään maasta.

Yhdysvaltain maailmanlaajuista sotaa terroristien tappamiseksi käydään monissa maissa, joita vastaan Yhdysvallat ei ole julistanut sotaa. Lennokki-iskujen oikeudellisena perustana on käytetty kongressin lakia, jolla presidentti valtuutettiin kostamaan syyskuun 11. päivän terrori-iskuihin syyllistyneet tahot.

Lain on sittemmin tulkittu oikeuttavan terroriepäiltyjen tappamiseen joka puolella maailmaa. Obaman kaudella vuonna 2013 laadittiin ohjeistus, jonka mukaan epäilystä täytyy olla ”lähes täysi varmuus” ennen kuin iskuihin ryhdytään.

Ihmisoikeusjärjestöt Human Rights Watch ja Amnesty International ovat arvostelleet Yhdysvaltain lennokkisotaa muun muassa sen läpinäkymättömyydestä. Järjestöjen mukaan iskut ovat kyseenalaisia kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeusnormien näkökulmasta, ja niille pitäisi sopia kunnon kansainväliset säännöt.

The New York Times -lehti kertoi viime maaliskuussa, että Bidenin hallinto oli ottanut lennokkisodan säännöt ja käytännöt tiukkaan tarkasteluun heti Trumpin kauden päätyttyä.

Lehden mukaan CIA:n ja asevoimat tarvitsevat nyt Valkoisen talon luvan iskuille varsinaisten sota-alueiden ulkopuolella, toisin kuin Trumpin aikana. Iskujen kynnystä oltiin mahdollisesti nostamassa.

Kabulin iskujen jälkeisessä puheessaan Biden ei kuitenkaan sitonut toimiaan mihinkään maantieteelliseen alueeseen, aikatauluun tai muuhun pidäkkeeseen.

”Olen määrännyt komentajat kehittämään operationaalisen suunnitelman iskeä Isis-K:n voimavaroja, johtajia ja kohteita vastaan. Me vastaamme aikanamme voimalla ja tarkkuudella valitsemassamme paikassa ja valitsemallamme hetkellä”, Biden sanoi.