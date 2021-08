Ulkoministeri Haaviston mukaan Yhdysvalloilta ei ole enää tulossa evakuointiapua, koska maa keskittyy jo omien sotilaidensa poistamiseen Kabulista.

YK ja Pakistan valmistautuvat parhaillaan massiiviseen pakolaiskriisiin, kun viimeisetkin Yhdysvaltain sotilaat ovat jättämässä Afganistanin.

On odotettavissa, että noin puoli miljoonaa afganistanilaista pakenee vielä kotimaastaan tämän vuoden loppuun mennessä, kertovat uutistoimistot YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) varoittaneen perjantaina.

Yhdysvallat oli perjantai-iltaan mennessä evakuoinut Afganistanista noin 109 000 ihmistä elokuun puolivälistä alkaen Kabulin lentokentän kautta, kertoi Valkoinen talo.

Evakuoitujen joukossa on ollut muun muassa länsimaiden kansalaisia sekä afganistanilaisia, jotka ovat työskennelleet länsivaltojen palveluksessa ja jotka pelkäävät Taleban-liikkeen ja muiden ryhmien kostoa.

Brittilehti The Guardian kertoo nimettömänä pysytteleviin lähteisiin viitaten, että Pakistaniin olisi jo viime päivien aikana saapunut Afganistanista satojatuhansia ihmisiä.

Vaikka Pakistan on pyrkinyt sulkemaan rajansa pakolaisilta, lehden mukaan ihmiset pääsevät rajan yli muun muassa ihmis­salakuljettajien avustamina.

Pakistanin hallitus on kuitenkin kiistänyt, että meneillään olisi jokin suurempi vaellus.

”Emme salli afganistanilaisten pakolaisten ylittää rajaa. Joitain yksittäistapauksia voi olla, mutta mitään tungosta ei ole”, sanoi Balochistanin rajamaakunnan tiedottaja Liaquat Shahwani The Guardianin mukaan.

Iranilaissotilas tarjosi Afganistanin sotaa rajalle paenneille ihmisille mehua 19. elokuuta.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi lauantaina tiedotustilaisuudessaan, että Yhdysvallat auttoi Suomea evakuoimaan vielä 83 ihmistä perjantain ja lauantain välisessä operaatiossa.

Haaviston mukaan tämän jälkeen Yhdysvallat keskittyy omien joukkojensa kotiuttamiseen eikä maan voi olettaa enää tarjoavan apua.

”Yhdysvallat on jo siirtynyt tilanteeseen, jossa he poistavat omia joukkojaan, ja tämän Suomen 83 hengen joukon kohdalla he tekivät tällaisen poikkeuksen. Tämä oli heiltä valtavaa venymistä, että he saivat autettua Suomea vielä aivan viime metreillä, jolloin he tekevät omaa evakuointiaan.”

Kun evakuointioperaatiot Kabulissa lakkaavat, YK pyrkii uutistoimisto AFP:n mukaan ennakoimaan pakolaisten liikkeitä erityisesti Pakistaniin ja Iraniin, joissa asuu noin 90 prosenttia kaikista Afganistanin pakolaisista.

YK on vedonnut jäsenvaltioihin, jotta pakolaisjärjestölle lahjoitettaisiin pikaisesti 300 miljoonaa dollaria rahaa eli noin 250 miljoonaa euroa.

Afganistanin 42 vuotta kestäneen sodan jäljiltä on UNHCR:n mukaan yhteensä lähes 2,5 miljoonaa rekisteröityä pakolaista. Heidän lisäkseen on mahdollisesti kolme miljoonaa maansa jättänyttä afganistanilaista, joilla ei ole virallista pakolaisstatusta.

Yksistään Pakistanissa arvellaan asuvan noin kolme miljoonaa afganistanilaista. Afganistanin väkiluvun kerrotaan olevan noin 38 miljoonaa.

Afganistanin pakolaisia Iranin raja-alueella 21. elokuuta.

Pakolaistilanteeseen varaudutaan muuallakin kuin lähialueilla. Suomen sisäministeri Maria Ohisalo kertoi 19. elokuuta, että sisäministeriö esittää ensi vuoden pakolaiskiintiön kasvattamista nykyisestä 1 050 ihmisestä 2 000:een.

Suomeen evakuoitiin pari viikkoa kestäneessä operaatiossa Kabulin lentokentän kautta yhteensä 413 ihmistä, ulkoministeriöstä kerrotaan. Ulkoministeriön virkailijat palasivat Kabulista Suomeen perjantaina ja Puolustusvoimien suojausjoukot lauantaina.