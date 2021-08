THL:n Mika Salmisen mukaan eliminointistrategia ei tule täysin onnistumaan, vaikka Uusi-Seelanti pysyisi ikuisesti suljettuna.

Uuden-Seelannin tiukkaa koronastrategiaa on kyseenalaistettu kansainvälisessä mediassa sen jälkeen, kun herkästi tarttua deltavariantti levisi maahan.

Uusi-Seelanti on yksi ainoista valtioista, jotka yhä yrittävät tukahduttaa viruksen niin sanotulla eliminointistrategialla, jossa pienetkin tartuntamäärät johtavat tiukkoihin sulkutoimenpiteisiin.

Brittilehdistö on lähipäivinä pilkannut maan koronastrategiaa. Esimerkiksi The Times kutsui Uutta-Seelantia ”mysteeriseksi, sosialistiseksi erakkomaaksi”, jossa kansa ”riutuu koronavankilassa”. Englannissa koronarajoituksista on luovuttu lähes kokonaan.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern on torjunut arvostelun toteamalla, ettei ole huolissaan eri maiden koronastrategioiden vertailusta. Lisäksi hän sanoi, että asiantuntijoiden mukaan Uuden-Seelannin tulisi jatkaa eliminointilinjalla.

Aiemmin Uutta-Seelantia on pidetty koronatorjunnan mallimaana, sillä tiukkojen rajoitusten ja rajakontrollin vuoksi maan tartuntaluvut olivat pitkään lähellä nollaa.

Uuden-Seelannin terveysministeriön mukaan maassa on tähän mennessä ollut yhteensä noin 3 100 koronatartuntaa ja 26 kuolemantapausta. Eristäytymisen vuoksi yhteiskunta on toiminut lähes normaalisti, ja esimerkiksi urheilutapahtumat ja festivaalit ovat jatkuneet.

Tehokkaasti leviävä deltavariantti on kuitenkin muuttanut tilannetta: sunnuntaina maassa raportoitiin 83 uutta deltatartuntaa, vaikka se on ollut sulkutilassa keskiviikosta 13. elokuuta lähtien.

Viime sunnuntaina Uuden-Seelannin koronaministeri Chris Hipkins totesi, että deltavariantin leviäminen on herättänyt kysymyksiä eliminointistrategian kannattavuudesta pitkällä aikavälillä. Hänen mukaansa tämänhetkiset rajoitustoimet alkavat näyttää yhä vähemmän riittäviltä ja kestäviltä.

Uusi-Seelanti aikoo kuitenkin jatkaa tiukkoja koronatoimiaan. Rajoituksilla on myös vahva kansalaisten tuki, sillä kyselytutkimuksia tekevän Stickybeakin viimeaikaisessa kyselyssä 84 prosenttia vastanneista kannatti päätöstä siirtyä sulkutilaan ensimmäisen deltatartunnan myötä.

Myös Suomessa on käyty aiemmin keskustelua eliminointistrategiasta, mutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtajan Mika Salmisen mukaan tartuntalukujen painaminen nollaan ei ole mahdollista.

”Jos virus yritettäisiin pitää ikuisesti poissa, oltaisiin loputtomassa sulkutilakierteessä, eikä siinä silti voitaisi täysin onnistua”, Salminen sanoo HS:lle.

Koska tällä hetkellä mikään valtio ei ole täysin eristäytynyt muusta maailmasta, Salmisen mukaan virusta ei pystytä pitämään täysin poissa yhteiskunnasta. Uuden-Seelannin taktiikkaa hän pitää mahdottomana, vaikka maa sulkisi rajansa ikuisesti.

”Jotakin kautta virus livahtaa ennemmin tai myöhemmin kuten on monta kertaa aiemmin nähty”, Salminen sanoo.

Hänen mukaansa tiukat rajoitukset ovat perusteltuja, jos tilanteeseen on tiedossa ratkaisu lähitulevaisuudessa. Koronaviruksen tapauksessa ratkaisuna ovat rokotteet, joita Uudessa-Seelannissa on jaettu varsin hitaasti. Tällä hetkellä vain viidesosa maan asukkaista on saanut kaksi rokotetta.

Salminen epäilee, että tämä saattaisi johtua osittain maan koronapolitiikasta.

”Paradoksaalisesti ainakin osassa maista, joissa taudin vaikutukset ovat olleet rajut, tilaus rokotteelle on ollut suurempi kuin maissa, jotka ovat pitäneet taudin pitkään poissa”, hän sanoo.

Salminen ei myöskään pidä deltamuunnosta yksiselitteisenä syynä Uuden-Seelannin nousseille tartuntaluvuille.

”Deltavariantti on helppo syntipukki, vaikka todellisuudessa vanhakin virus leviäisi ennen pitkää. Uudessa-Seelannissa ihmiset ovat eläneet hyvin normaalisti, jolloin epidemian käynnistyminen on koko ajan mahdollista, jos virus pääsee väestöön”, Salminen sanoo.

Taudin täysi eliminointi vaatisi hänen mukaansa lähes täyden suojan tuovan rokotteen ja hyvin korkean rokotekattavuuden. Lisäksi taudin tulisi olla helposti tunnistettava ja levitä vain ihmisissä. Mikään näistä kriteereistä ei täyty koronaviruksen kohdalla.

”Virus tulee hyvin suurella todennäköisyydellä kiertämään maailmassa niin pitkälle kuin tulevaisuuteen voidaan katsoa. Se on toiveajattelua, että painetaan tartuntaluvut rajoituksilla nollaan ja ollaan pysyvästi turvassa”, Salminen sanoo.

”Sen sijaan rokotuksilla valtaosa taudin vakavista vaikutuksista saadaan eliminoitua, vaikka virus jatkaa kiertoaan.”

