”Rakas Herra, pidä meistä huolta” – Louisianassa odotetaan pelolla Idaa, joka kasvoi parissa tunnissa ”hirviö­hurrikaaniksi”

Louisianaan on julistettu hätätila. Huoltoasemat tukkeutuivat autoista. New Orleansin jazz-kaupungissa kaikki lennot on peruttu. Ihmisiä käsketään hamstraamaan ruokaa ja hiekkasäkkejä. ”Tänään on kyse elämän ja omaisuuden suojelemisesta”, sanoi hurrikaanikeskuksen varajohtaja.

Louisianan osavaltion Morgan Cityssä asuva Christina Bourg piteli poikaansa Jean-Lucia lauantaina. Taustalla tytär Olivia viimeisteli kylttiä perheen kodin edustalla. ”Pysykää poissa”, kyltissä lukee.

Louisianan osavaltion asukkaat saattoivat lauantai-iltana ennen nukkumaanmenoa nähdä säätiedotuksen, jonka mukaan osavaltiota lähestyy kategorian 2 hurrikaani nimeltä Ida. Odotettiin kovaa hirmumyrskyä, jonka tuulet puhaltaisivat jopa 180 kilometrin tuntinopeutta. Mutta aamuyöllä tilanne muuttui nopeasti ja paljon pahemmaksi, kuten paikallinen The Times-Picayune -lehti kertoo. Kello yhdeltä yöllä myrsky nostettiin kategoriaan 3 ja tuntia myöhemmin kategoriaan 4. Se tarkoittaa jopa 250 kilometrin tuntinopeudella eli 70 metriä sekunnissa rynnistäviä tuulia. ”Voimme summata tilanteen sanomalla, että tästä tulee yksi voimakkaimmista hurrikaaneista missään päin Louisianaa ainakin 1850-luvun jälkeen”, totesi hätätilan julistanut kuvernööri John Bel Edwards The New York Times -lehden mukaan. Yksi amerikkalaislehti luonnehti rannikkoa nopeasti lähestyvää Idaa ”hirviöhurrikaaniksi”. Sen on pelätty runtelevan Louisianan lisäksi myös Mississippin, Alabaman ja Floridan osavaltioita. Viranomaiset kehottivat tai määräsivät ihmisiä lähtemään pakoon niin pian kuin mahdollista. Uutiskanava CNN:n kansainvälisessäkin lähetyksessä siirryttiin seuraamaan Kabulin evakuoinnin loppuvaiheiden sijasta enimmäkseen Idan etenemistä ja siihen valmistautumista. Morgan Cityssä pahinta pelänneet asukkaat suuntasivat jo lauantain aikana The Times-Picayunen mukaan huoltoasemille, joilla näkyi autojen sumppuja ”kuin romuttamolla”. ”Autoja on kiinni puskuri puskurissa mailien matkalla kaupungista länteen johtavalla tiellä”, lehti kuvaili. Autot matkasivat Louisianasta Texasin suuntaan lauantaina. ABC-kanava kertoi, että ihmiset suuntasivat huoltoasemien lisäksi ruoka- ja rautakauppoihin sekä hakemaan hiekkasäkkejä viranomaisten perustamista noutopisteistä. Kotien ja yritysten ikkunoita vuorattiin vanerilla eri puolin rannikkoaluetta. Esimerkiksi noin sadantuhannen asukkaan Lafourchen kunnan viranomaiset määräsivät kaikki ihmiset lähtemään kodeistaan. ”Evakkoon lähtevien tulee ottaa mukaan riittävästi ruokaa, vettä, vuodevaatteita, äidinmaidonkorviketta ja muita tarvikkeita kolmen päivän tarpeiksi”, Houma Today -lehti kertoi verkkosivullaan. Yhdysvalloissa on totuttu tuomiopäivän näkymiä maalaavaan sääuutisointiin, joiden jäljiltä pahinta ei tapahdukaan. Sen varaan laskevat jotkut myös nyt. ”En mene minnekään. En lähde. En ikinä lähde. Olkoon kategorian 15 myrsky, mutta minä pysyn täällä”, totesi The Times-Picayunen haastattelema Michael Tamporello Morgan Cityssä. CNN-kanava haastatteli sunnuntai-iltapäivänä Suomen aikaa innokasta myrskybongaria, joka sanoi heti haastattelun jälkeen lähtevänsä ”kohti myrskyn silmää”. Viranomaiset kannustivat ihmisiä vastakkaiseen suuntaan. Monia tiedotteita höystettiin isoilla kirjaimilla, jotta ihmiset ymmärtäisivät, että tosi on kyseessä. ”Tänään se tapahtuu. Jos olet Lousianan tai Mississippin rannikkoalueella, sinun on todella todella lähdettävä matkaan, koska tänään on kyse elämän ja omaisuuden suojelemisesta”, sanoi Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen varajohtaja Jamie Rhome USA Today -lehden mukaan. Sääkeskukset varoittivat myrskytulvista, raivokkaista tuulista, rankkasateista ja tornadoista. Media täyttyi arvioista ja spekulaatioista, voisiko käsillä olla pahempi hetki kuin tasan kuusitoista vuotta sitten, kun hirmumyrsky Katrina tuhosi suuren osan New Orleansin jazz-kaupunkia ja vei hengen yli 1 800 ihmiseltä. Näkymä Louis Armstrongin lentokentällä New Orleansissa lauantaina. ”Peruttu, peruttu, peruttu, peruttu…” luki Louis Armstrongin kansainvälisen lentokentän verkkosivulla jokaisen lennon kohdalla sunnuntaina. ”Tulemme kohtaamaan sen [myrskyn] silmästä silmään. Minä vain pyörin ympyrää ja rukoilen, että ’rakas Herra, pidä meistä huolta’”, sanoi uutistoimisto AP:n haastattelema Bebe McElroy, joka valmistautui pakenemaan rannikolla sijaitsevasta Cocodrien kalastajakylästään. New Orleansin pormestari LaToya Cantrell puolestaan varoitti, että ihmisten pitää varautua rajujen sääilmiöiden lisäksi esimerkiksi sähkökatkoihin. ”Minulle on kerrottu, että tämä myrsky ei ole missään nimessä heikkenemässä. –– Aika ei ole puolellamme”, Cantrell sanoi tiedotustilaisuudessaan.