Louisianassa on totuttu hurrikaaneihin, mutta Ida vetää Katrinan kokeneen Michael Lesterin vakavaksi: ”Tästä tulee myrskyjen myrsky”

Louisianalaisen Sherri Lapeyrousen perheen asuinalueelle annettiin sunnuntaina evakuointikäsky, mutta perhe laski, että lähtöön ei ollut enää aikaa. ”Olen huolissani. Valehtelisin, jos väittäisin muuta”, Lapeyrouse kertoo.

Sherri Lapeyrousen perhe on suojannut talonsa hurrikaanilta ja toivoo nyt, että äskettäin uusittu katto kestää.

Washington

Voimakas hurrikaani Ida on rantautunut Louisianan rannikolle. Ensimmäisenä voimakkaan neljännen kategorian hurrikaanin otti vastaan Grand Islen saari New Orleansin eteläpuolella.

Syntyperäinen louisianalainen Sherri Lapeyrouse odotti myrskyä kotonaan Houman pikkukaupungissa sata kilometriä saaresta pohjoiseen.

”Olemme peittäneet ikkunat ja keränneet pihalta kaiken pois. Meillä on vankka tiilitalo ja uusi katto”, Lapeyrouse kertoo varautumisesta puhelinhaastattelussa.

Pakastin on täynnä jäädytettyjä vesikanistereita sitä hetkeä varten, kun sähköt menevät poikki.

”Olen huolissani. Valehtelisin, jos väittäisin muuta.”

Alueelle on annettu evakuointikäsky, mutta kun se perjantaina tuli, Lapeyrouset laskivat, että lähtöön ei enää ollut aikaa. Talon suojaaminen olisi joka tapauksessa vienyt aikaa ja riskinä oli, että perhe olisi ollut myrskyn iskiessä autossa vasta matkalla turvaan.

Lapeyrouse arvioi, että noin puolet seudun asukkaista teki heidän kanssaan saman arvion eikä lähtenyt karkuun. Useimmilla on siihen käytännön syy. Lähteminen vaatii rahaa ja paikan, johon mennä. Jos taas ei pääse ajoissa takaisin, vakuutusyhtiö saattaa kieltäytyä maksamasta korvauksia myrskytuhoista.

Lapeyrouse kantaa huolta ennen kaikkea ihmisistä ja taloista, jotka ovat vielä häntä lähempänä rannikkoa. Seutu kärsii eroosiosta, ja maa on viime vuosina hävinnyt silmissä. Grand Isle on ainoa jäljellä oleva isompi suojaa antava saari.

”Myrskyt eivät auta.”

Ne nielevät maata mennessään.

Lapeyrouse on elänyt koko ikänsä hurrikaanien kanssa. Ensimmäiset muistot hänellä on vuoden 1992 hurrikaani Andrew’sta, joka aiheutti mittavia tuhoja.

Myrskyn silmä kulki aivan perheen kodin yli. Kun se oli kohdalla, isä vei Lapeyrousen sisaruksineen ulos sitä katsomaan. Näky oli rauhallisuudessaan aavemainen.

”Muistan sen aina.”

Nyt Ida on Lapeyrousen viisi- ja yhdeksänvuotiaiden lasten ensimmäinen kunnon myrsky.

”Hurrikaanit ovat täällä aikuistumisriitti.”

Vielä iltaseitsemältä Suomen aikaa sää Houmassa oli rauhallinen. Pientä sadetta, välillä ulvahtavia tuulenpuuskia. Lapeyrouse odotti myrskyn olevan kohdalla lähitunteina.

”Huomenna lounasaikaan uskallamme ehkä kurkistaa ulos.”

Sitten arvioidaan tuhot ja autetaan naapuria – jos hyvin käy. Viranomaisia ei odoteta apuun vaan ennemmin luotetaan kaveriin. Tasan vuosi sitten Lapeyrouse oli ajamassa osavaltion länsipuolelle auttamaan ystäväänsä, jonka talo oli kärsinyt hirmumyrskyssä.

”Nyt on meidän vuoromme ottaa osumaa.”

Sata kilometriä New Orleansista lounaaseen, Holdenin pikkukaupungissa Michael Lester odotti myrskyä saapuvaksi. Myös hän jäi kotiinsa, joka on vankka kivitalo.

”Parin tunnin sisään sää muuttuu huonommaksi, ja sitten olemme 12 tuntia keskellä hurrikaania”, Lester kertoi puhelimitse Suomen aikaa noin kello kahdeksan illalla.

Lester kasvoi New Orleansissa ja omistaa yhä urheiluvaateliikkeen kaupungin keskustassa. Vuonna 2005 kaupungin tuhonnut Katrina on yhä mittatikku, johon Lester ja muut vertaavat myöhempiä myrskyjä kuten Idaa.

”Se on sitä, koska niin monet ihmiset menettivät niin paljon.”

Lester muistuttaa, että 1 800 ihmisen kuolemaan johtaneen Katrinan tuhoisuus ei johtunut niinkään myrskystä itsestään vaan siitä, että tulvavallit pettivät. Katrina ei osunut suoraan New Orleansiin. Nyt pitää ainakin läheltä, että niin kävisi.

Lester arvioi, että myrskyn silmä voi mennä kaupungin ohi, mutta tuulet ja myrskyvuoksi osuvat silti.

”Tämä myrsky osuu meihin ja se osuu kovaa”, Lester sanoo. ”Tästä on tulossa myrskyjen myrsky, jota on pelätty niin kauan.”

Lohtua tuo kuitenkin se, että myrsky liikkuu niin nopeasti. Se ei jää päiväkausiksi paikoilleen vaan tuhoja päästään tarkistamaan jo maanantaina, Lester uskoo.

Katrinan jälkeen New Orleansin tulvasuojauksen parannustöihin on käytetty 15 miljardia dollaria eli lähes 13 miljardia euroa. Lester on silti huolissaan.

Häntä suututtaa, että poliitikot heräsivät vaaraan liian myöhään eikä evakuointikäskyä ehditty antaa. Kaupunki ja osavaltio ovat korruptoituneita eikä Lester luota siihen, että kaikki toimii niin kuin pitäisi.

”Pumput eivät ole toimineet kunnolla heikommissakaan myrskyissä.”

New Orleans ja koko osavaltio sen myötä elää turismista. Lester toivoo ainutlaatuisen kotikaupunkinsa selviävän myrskystä mutta pelkää pahinta.

”Jos myrsky tulee suoraan yli, voi olla, ettei tänne jää paljonkaan ihmeteltävää.”

Mutta toistaiseksi hän rukoilee, että oma talo säästyy vahingoilta – tai että vahinkoja tulee niin paljon, että vakuutusyhtiö korvaa ne.