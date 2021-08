Noin tuhat siviiliä odotti vielä sunnuntaina kentällä evakuointia.

HSSunnuntaina vielä hieman yli 1 000 siviiliä odotti evakuointia Kabulin Hamid Karzain lentokentällä, kun Yhdysvallat oli siirtynyt evakuointiensa viimeiseen vaiheeseen.

Yhdysvallat on aiemmin sitoutunut vetämään joukkonsa pois Afganistanista 31. elokuuta mennessä. Yhdysvaltalaisia joukkoja on kuitenkin jo vedetty pois lentokentän alueelta, ja vastuuta alueen turvallisuudesta on siirretty osittain Talebanille.

Suomalaiset virkamiehet ja sotilaat poistuivat Afganistanin pääkaupungista Kabulista viikonlopun kynnyksellä, ranskalaisetkin perjantaina. Britannia ilmoitti myöhään lauantaina, että sen viimeinen sotilaslento on jättänyt Kabulin.

Väkijoukot lentokentän porteilla ovat harventuneet sen jälkeen, kun lentokentällä on varoitettu uusista hyökkäyksistä.

Lentokentän läheisyydessä tapahtui eri medioiden ja silminnäkijöiden mukaan räjähdys sunnuntaina iltapäivällä Suomen aikaa.

Hieman myöhemmin uutistoimisto Reuters kertoi viranomaislähteisiin vedoten, että Yhdysvallat oli tehnyt Kabulissa sotilaallisen iskun. Iskun kohteena oli viranomaislähteiden mukaan Isis-K-järjestön jäsen, joka olisi pyrkinyt tekemään itsemurhaiskun autolla Kabulin lentokentälle.

Yhdysvaltain asevoimien tiedottaja vahvisti puoli kuuden aikaan alkuillasta Suomen aikaa Reutersille, että maan joukot ovat tehneet ajoneuvoon kohdistuneen lennokki-iskun Kabulissa.

”Olemme luottavaisia siihen, että osuimme kohteeseemme. Huomattavat sekundaariset räjähdykset viittasivat siihen, että ajoneuvossa oli suuria määriä räjähdysaineita. Arvioimme siviiliuhrien mahdollisuutta, joskin meillä ei ole viitteitä niiden olemassa olosta tällä hetkellä. Pysymme valppaina tulevien uhkien suhteen”, Yhdysvaltain asevoimien sotatoimialueen päämajan tiedottaja kapteeni Bill Urban kertoi CNN:lle

Äärijärjestö Talebanin edustaja kertoi sunnuntaina, että Talebanin ja Yhdysvaltojen tavoitteena on nyt lentokentän hallinnan pikainen siirto Talebanille.

”Odotamme viimeistä nyökkäystä yhdysvaltalaisilta ottaaksemme täyden kontrollin Kabulin lentokentällä”, edustaja sanoi Reutersin mukaan.

Edustajan mukaan järjestöllä on ”joukko teknisiä asiantuntijoita ja korkeasti koulutettuja insinöörejä” valmiina ottamaan lentokentän haltuunsa.