Aamulla Chen Pei-wenin vatsaan koski. Hän oli osannut odottaa, että tällä viikolla näin käy, sillä kalenterin mukaan oli kuukautisten aika.

Ensimmäiseksi hän lähetti pomolleen viestin, että pitää tänään kuukautisvapaan. Pomo vastasi tämän olevan ok.

Chen otti särkylääkettä ja käpertyi sängylleen Xiao Hui -niminen pehmolammas kainalossaan. Poikaystävä teki ja tarjoili aamiaista.

Poikaystävä Weber usein hoitaa Cheniä ja pitää hänelle seuraa kivuliaana kuukautispäivänä.

Taiwanissa nainen on oikeutettu jäämään kotiin kuukautiskipujen vuoksi päiväksi kuussa, ja hän saa päivältä puolikkaan palkan.

Kuukautisvapaa on tavalla tai toisella käytössä Taiwanin lisäksi ainakin Japanissa, Etelä-Koreassa, Sambiassa ja Indonesiassa. Malleja on erilaisia – kestääkö vapaa päivän vai kaksi, onko se palkallista vai ei – ja vapaata käytetään enemmän tai vähemmän ahkerasti.

Taiwanissa työministeriön kyselyn mukaan noin 15 prosenttia naisista käytti vapaaoikeutta hyväkseen vuonna 2019.

Chen Pei-wenin kipulääkkeitä.

Iltapäivällä kalpea Chen Pei-wen antaa etähaastattelua taipeilaisen asuntonsa olohuoneesta.

”Olo on jo aika hyvä.”

Chen on tänä vuonna ottanut vapaata joka kuukausi, sillä vuodon alettua häneen sattuu kovasti.

”Minulla on usein kramppeja. Silloin tuntuu kuin joku vetäisi ja puristaisi vatsasta. Usein saan pahan ripulin. Vyötärön kohdalla on kipua”, Chen kertoo.

Eri tutkimukset vaikeista kuukautiskivusta antavat erilaisia tuloksia. Journal of Women’s Health -julkaisu kertoo monenmaalaisiin tutkimuksiin viitaten, että noin viidennes nuorista tytöistä jättäytyy joskus pois koulusta tai yliopistosta kipujen vuoksi.

Monet naiset eivät kehtaa käyttää Taiwanissa oikeuttaan kuukautisvapaaseen, sillä asiasta puhuminen työkavereille ja pomoille nolottaa, sanoo Vanessa Tseng. Tseng on kuukautisasiantuntija, sillä hän on tuonut Taiwanin markkinoille asettimella varustetut tamponit ja kehitellyt ensimmäisen kotimaisen kuukupin.

”Naiset saattavat sanoa pomoilleen olevansa muuten kipeitä sen sijaan, että sanoisivat kivun syyksi kuukautiset”, Tseng sanoo.

Kuukautisiin liittyy monessa maassa yhä häpeää ja tabuja. Esimerkiksi Intiassa on ollut tapana jopa eristää naisia kuukautisten ajaksi. Nyt Intiassa jotkut yritykset ovat lanseeranneet näyttävästi työntekijöidensä kuukautisvapaita, mitä pidetään sangen edistyksellisenä.

Toisaalta kuukautisiin suhtaudutaan joissain Aasian maissa luonnollisena tapahtumana, johon ei saa ottaa särkylääkettä. Särkylääke haittaisi naisen terveyttä. Tsengin mukaan lääkkeiden välttely on Taiwanissa vähentynyt huomattavasti.

Joskus kivuissa on mukavampi istua lattialla kuin sohvalla.

Taiwanissakaan naiset eivät välttämättä tiedä vapaasta tarpeeksi. Chen Pei-wen ei ollut kuullut ennen tätä haastattelua, että kaikilla taiwanilaisilla naisilla on oikeus kuukautisvapaaseen. Hän luuli sen olevan joidenkin yritysten erityinen etu.

Kaikki yritykset eivät vapaata myönnäkään, vaikka niiden pitäisi. Taiwanin työministeriön mukaan yritykset kieltävät useammalta kuin joka kymmenenneltä naiselta kuukautisvapaan käytön.

Markkinointia työkseen tekevä Chen kertoo, että riippuu paljon yrityksestäkin, kehtaako vapaata pyytää.

Lepohetki sängyssä.

Edellisessä työpaikassa hän yritti sinnitellä kuukautisten aikaan, sillä häntä hävetti, kun muut tekivät hänen työnsä. Nykyisessä firmassa samaa ongelmaa ei ole, sillä hänen tiiminsä koostuu vain esihenkilöstä ja Chenistä. Chen tekee siis tuplaten töitä ennen tai jälkeen kuukautisten.

Esihenkilön asenteella ja sukupuolella on merkitystä siihen, tuleeko vapaata pyydettyä. Chenistä on ehkä yllättäen helpompi lähestyä nykyistä pomoa, joka on mies.

”Hän vastaa pyyntööni, että ’ok’ tai ’Paranemista’. Jos esihenkilöni olisi nainen, hän kyselisi ja neuvoisi enemmän, käskisi juoda lämmintä vettä ja välttää kylmää kuten jäätelöä.”

Sellainen olisi ärsyttävää.

Iltapäivällä Chen Pei-wen on jo sangen pirteänä kaunistautumassa.

Kuukautisvapaa on kiistelty aihe maailmassa.

Vapaan puolustajien mukaan se lisää tasa-arvoa töissä, sillä valtavan moni nainen kärsii kovista kuukautiskivuista: jos miehillä olisi kuukautiset, vapaa olisi lanseerattu jo aikaa sitten.

Vastustajien mukaan kuukautisvapaa syö tasa-arvoa: se näyttää naisen muka heikompana ja vähemmän tuottavana työntekijänä, jonka palkkaaminen tulee miestä kalliimmaksi. Vaikka vähemmistö kärsii lamaannuttavista kuukautiskivuista, mahdollisuus vapaaseen leimaisi kaikkia naisia.

”Kuukautisvapaa on vain päivän kerran kuussa. Ei sillä ole väliä. Työnantajat ovat ennemmin huolissaan siitä, että naiset tulevat raskaaksi ja jäävät pidemmäksi aikaa pois töistä”, Vanessa Tseng sanoo.

Etelä-Koreassa jotkut miehet ovat pitäneet kuukautisvapaata miehiä syrjivänä. Välillä epäillään, että naiset käyttävät vapaata väärin, ja joskus he käyttävätkin.

Vanessa Tseng kertoo nauraen nuoruutensa pienistä huijauksista: ”Otin joskus kuukautisvapaata, kun menin treffeille”.

Tätä nykyä Tseng on yrittäjä, joten hän voi pitää vapaata milloin haluaa. Kuukautisten aikaan hän on kotona. Kuukautiset ovat muuttuneet vaivalloisemmiksi raskauden jälkeen.

”Minulla ei ole kipuja, mutta vuodan niin paljon verta, että vessan pitää olla lähellä.”