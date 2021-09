Moskova

Venäjän valtiollisilla televisiokanavilla on ollut jo jonkin aikaa onnenpäivät. Yhdysvaltain kaoottista vetäytymistä Afganistanista on esitelty vahingonilolla ja uutena merkkinä lännen heikentymisestä.

Afganistanin vallannutta äärijärjestö Talebania sen sijaan on käsitelty kohteliaasti. Myönteisesti siitä on viime aikoina puhunut erityisesti Venäjän Kabulin-suurlähettiläs Dmitri Žirnov, joka ehti jo kutsua Talebania vastaan taistelevaa Panjshirin vastarintaliikettä ”kapinallisiksi”.

Nämä suurlähettilään lämpimät puheet ovat herättäneet huomiota, sillä Taleban on Venäjällä julistettu terroristijärjestöksi ja siksi kielletty. Viestimien on kerrottava se jutuissaan aina ensimmäisen maininnan yhteydessä, mikä on tuonut lähettilään kehuihin usein koomisen lisäsävyn.

Tämä ristiriita on kuitenkin paljastava. Venäjän suhtautuminen Talebaniin on sekoitus keskusteluyhteyden säilyttämistä ja epäluuloa koristeltuna propagandalla.

Yhdysvaltain vetäytymisestä on Venäjälle useita erilaisia seurauksia, sanoo Afganistaniin erikoistunut Talouskorkeakoulun professori ja ulkoministeriön alaisen Mgimo-yliopiston johtava tutkija Andrei Kazantsev.

Geopolitiikan kannalta Yhdysvaltain vetäytyminen korottaa Venäjän ja Kiinan statusta, hän sanoo. Jäljelle kun jää aukko, jonka vain isot alueelliset toimijat voivat täyttää.

”Toisaalta se tarkoittaa myös haasteita. Vetäytymisen jälkeen jää turvallisuuden suhteen musta aukko, joka luo useita uhkia: terrorismia, luvatonta siirtolaisuutta, huumekauppaa ja niin edelleen”, Kazantsev sanoo puhelinhaastattelussa.

Venäjän tavoitteena on minimoida näitä uhkia. Taleban onkin puhunut kauniisti, kuinka se aikoo muun muassa noudattaa Venäjälle sopivaa politiikkaa, karkottaa ulkomaalaiset terroristit ja olla hyökkäämättä pohjoispuolellaan olevaan Keski-Aasiaan.

Kazantsevin mukaan Venäjä näyttää nyt ajavan politiikkaansa kahdella linjalla. Ulkoministeriö esittää ”hyvää poliisia” ja pyrkii Talebanin kanssa asiasta sopimukseen.

”Toisaalta sitten on puolustusministeriö ja Kollektiivinen turvallisuusjärjestö, joiden kautta valmistaudutaan vastaamaan uhkiin, joita seuraa, jos Taleban rikkoo lupauksensa”, hän sanoo.

Kollektiivinen turvallisuusjärjestö on Venäjän, Valko-Venäjän, Armenian, Kazakstanin, Kirgisian, Uzbekistanin ja Tadžikistanin yhteinen sotilasliitto. Se on jo järjestänyt sotaharjoituksia Afganistanin rajalla.

Venäjän johdon toimintaa helpottaa se, ettei ulkopolitiikasta käydä Venäjällä julkista keskustelua. Se ei juuri kiinnosta venäläisiä.

Tähän tosin vaikuttaa se, että vallanpitäjät ovat monopolisoineet ulkopolitiikan hoidon. He pystyvät myös määrittämään, mitä siitä kerrotaan suurelle yleisölle. Tyytymättömyydelle ei edes olisi normaaleja purkautumiskeinoja, sillä Venäjällä vallanpitäjiä ei voi vaihtaa vaaleilla.

Niinpä ulkopolitiikan hoidossa voidaan keskittyä siihen, minkä vallanpitäjät ajattelevat ajavan Venäjän etuja. Ihmisoikeuksista ei tarvitse edes esittää välittävänsä, mikä tekee neuvotteluista esimerkiksi Talebanin kanssa suoraviivaisempia.

Niitä helpottaa nyt lisäksi se, ettei Venäjä pyri edistämään mitään Afganistanissa. Se vain haluaa estää tilanteen kehittymisen sille huonompaan suuntaan.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kättelee Talebanin delegaation jäsentä Alhaj Mohammad Sohail Shainaa Afganistanin rauhanneuvotteluissa Moskovassa marraskuussa 2018.

Tällä kertaa tosin Venäjän Kabulin-suurlähettilään ja -suurlähetystön Talebania kehuvat puheet ovat herättäneet kritiikkiä.

Poliittisten teknologioiden keskuksen varajohtaja Aleksei Makarkin huomauttikin Telegram-kanavallaan, että lähetystön linja on Venäjän lainsäädännön kannalta selittämätön. Taleban on terroristijärjestö.

Hänen mukaansa linjaa voidaan osin selittää geopoliittisilla eduilla ja pyrkimyksellä olla ärsyttämättä Talebania. Tämä voitaisiin tehdä silti maltillisemmin, hän lisäsi.

”Mutta se on täysin selitettävissä, jos lähdemme kylmän sodan logiikasta, jolloin vihollisen tappioon suhtaudutaan peittelemättömällä tyytyväisyydellä. Vaikka se voisi johtaa vakaviin ongelmiin jo näkyvissä olevassa tulevaisuudessa.”

Isoin sellainen on ääriajattelun leviäminen Afganistanista ja terrorismi. Se ei ole uusi pelko, vaan sen vuoksi Venäjä salli Yhdysvaltain ja Naton Afganistanin-huoltoreitin kulkea aiemmin kauttaan.

Isoin uhka on terroristijärjestö Isis, johon kuuluva Isis-K toimii Afganistanissa. Sillä on kannatusta myös Afganistanin pohjoisosissa uzbekki- ja tadžikkiväestön parissa. Näiden maiden isisläisiä on myös siirtynyt rajan yli Afganistaniin.

Isis panosti keskiaasialaisten rekrytointiin. Sitä helpotti esimerkiksi Tadžikistanissa ja Uzbekistanissa köyhyys, näköalattomuus sekä kaiken maltillisen ja maallisen opposition kieltäminen.

Isis keskittyi myös Venäjällä oleviin keskiaasialaisiin siirtotyöläisiin. Se pitää Venäjää erityisvihollisenaan Syyrian sodan vuoksi, mutta myös Pohjois-Kaukasian islamistien siirtymisellä on vaikutusta Isisiin.

VenäjÄN pilkallisessa retoriikassa on mukana paljon propagandaa. Kohdeyleisönä ovat venäläiset, joille vallanpitäjät mielellään korostavat Yhdysvaltain häpeällistä hetkeä.

Venäjällä on toki niitäkin, joiden mielestä Taleban on parempi kuin rappeutunut länsi. Jotkut toivovat Afganistanin tappion järkyttävän länttä perustavanlaatuisesti, koska muistavat Afganistanin sodan aikanaan jouduttaneen Neuvostoliitonkin kaatumista. Osa on jo virnuillut Ukrainalle, ettei muu maailma enää kiinnosta Yhdysvaltoja.

Varsinainen eliitti on kuitenkin huolissaan. Sille olisi sopinut Yhdysvaltain pysyminen Afganistanissa. Venäjä toki haluaa säilyttää ja jopa vahvistaa vaikutus­valtaansa Keski-Aasiassa, mutta sillä ei ole intoa sotia siellä.

Periaatteellisella ja yleisellä tasolla Yhdysvaltain vetäytyminen toki miellyttää Venäjän johtoa, joten se on riemastuttanut monia. Lähdöstä ei kuitenkaan kannata vetää vielä liian yleistäviä johtopäätöksiä, Moskovan Carnegie-keskuksen tutkija Aleksandr Baunov kirjoitti analyysissaan. Hän kutsui lähtöä ”taktiseksi tappioksi”.

Baunovin mukaan terroristijärjestö al-Qaidan kukistamisen jälkeen Yhdysvalloilla ei ollut Afganistanissa enää mitään elintärkeitä etuja, joiden vuoksi sen olisi pitänyt pysyä siellä hinnalla millä hyvänsä.

”Se ei tarkoita, etteikö sillä olisi sellaisia etuja muualla”, Baunov totesi.

Saa nähdä muistavatko riemuitsijat, että Moskovassa on Yhdysvaltain suhteen ennenkin avattu samppanjapulloja liian aikaisin.