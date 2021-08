Pineapple express, ”ananasryhmä”, on yksi monista vapaaehtoisten verkostoista jotka ovat auttaneet afganistanilaisia turvaan Kabulin kentälle Talebanin valtaamasta pääkaupungista.

Yhdysvaltain erikoisjoukkojen veteraaneja on ollut tai on yhä vapaaehtoisina Afganistanissa evakuoimassa Yhdysvaltojen kansalaisia ja muita evakuointiin oikeutettuja.

Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaismediat, etunenässä ABC News.

Samalla monet Yhdysvalloissa olevat veteraanit ovat järjestäytyneet ryhmiksi, jotka ovat auttaneet Kabulin lentokentän ulkopuolella olleita yhteistyökumppaneitaan Yhdysvaltain sotilaiden luokse evakuoitaviksi.

Hanke sai lempinimen Task Force Pineapple tai Pineapple Express, toimintaryhmä ananas tai ananaskyyti. Nimi oli viittaus kentän porteilla käytössä olleeseen koodisanaan ananas, jolla Yhdysvaltain evakuointisotilaat ja evakuoitavat löysivät toisensa. Koodisana on sittemmin vaihdettu, mutta nimi jäi elämään.

Julkisten tietojen mukaan ”ananasryhmässä” on noin 50 jäsentä. Heistä useat ovat palvelleet Yhdysvaltain maavoimien tai laivaston erikoisjoukoissa.

Ananasryhmä ei ole ainoa verkosto, joka on avustanut afganistanilaisia.

Sotilaista ja keskustiedustelupalvelu CIA:n veteraaneista koostuva porukka perusti ABC:n mukaan oman ryhmänsä, joka on toiminut Yhdysvalloista: sen nimi on ollut Task Force Dunkirk. Nimi viittaa liittoutuneiden joukkojen jättimäiseen evakuointiin Ranskasta vuonna 1940, ja on yhteydenpitotapansa vuoksi muuntunut myös muotoon Digital Dunkirk.

Military Times kertoo kolmannesta ryhmästä, Team Americasta, joka aloitti koordinoimalla pakenijoille kuljetusreittejä Talebanin tiesulkujen ohi ja läpi, mutta on laajentunut myös auttamaan esimerkiksi viisumihakemuksissa.

Ryhmät ovat oikeastaan auttamisverkostoja. Niiden kesken on myös päällekkäisyyttä: esimerkiksi entinen apulaispuolustusministeri Mick Mulroy kuuluu sekä ananasryhmään että Dunkirk-ryhmään, kertoo ABC News.

Ananasryhmä sai alkunsa yhden Afganistanin armeijan erikoisjoukkojen sotilaan pelastamisesta samoihin aikoihin, kun Taleban valtasi Kabulin. Nälkä kasvoi syödessä, kun avunpyyntöjä tulvi lisää.

Kabulin kenttää komennustyönä vartioivilla sotilailla ei ole ollut oikeutta toimia kentän ulkopuolella. Ananasryhmää koordinoiva everstiluutnantti Scott Mann sanoi ABC Newsille, ettei koko ryhmän toiminta olisi ollut mahdollista, elleivät Kabulin kentällä palvelleet sotilaat olisi olleet valmiita ottamaan vastaan vapaaehtoisten apua. He suostuivat esimerkiksi ottamaan vastaan afganistanilaisia, joita vapaaehtoiset reserviläiset auttoivat Kabulin kentän porttien toiselle puolen viemärien kautta.

Järjestelyä on kutsuttu ”maanalaiseksi rautatieksi” Yhdysvaltain historiasta tunnetun järjestelyn mukaan. ”Rautatie” oli avustajien ja piilopaikkojen verkosto, jonka avulla pakenevat orjat pääsivät etelävaltioista vapauteen pohjoiseen, jossa orjuus oli lakkautettu.

Ananasryhmä on järjestänyt Talebanin erityisesti uhkaamia ihmisiä ja heidän perheitään Kabulin kentän suojiin pääsääntöisesti öisin, pienissä ryhmissä.

Perjantaina ananasryhmä kertoi auttaneensa turvaan kentälle yhteensä 630 afganistanilaista.

Yhteensä Yhdysvaltain evakuointioperaatiossa oli maanantaiaamun tiedon mukaan kuljetettu pois Afganistanista yhteensä noin 114 000 ihmistä.

Virallisen evakuointioperaation on määrä päättyä tiistaina.

Älkää neuvoko ihmisiä enää kentälle, ohjeisti yksi Yhdysvaltain sotilas sunnuntaina. Odottakaa kuukausi tai yrittäkää maateitse Tadžikistaniin tai Uzbekistaniin.