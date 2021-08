Ainakin yhden ihmisen tiedetään kuolleen, mutta uhriluvun pelätään vielä kasvavan. Myrsky katkaisi sähköt yli miljoonalta ihmiseltä.

Myrskytuulet olivat repineet pahoin kattoja New Orleansin Yhdysvalloissa maanantaina.

Washington/Helsinki

Voimakas hurrikaani Ida pieksi maanantaina Yhdysvaltain eteläisiä osavaltioita Louisianaa ja Mississippiä sekä aiheutti mittavia aineellisia tuhoja.

Pelastustyöntekijät pyrkivät vielä maanantaina illalla Suomen aikaa selvittämään ja arvioimaan tuhojen laajuutta. Samaan aikaan viranomaiset yrittivät saada yhteyden pahimmille tuhoalueille loukkoon jääneisiin ihmisiin, joilta myrsky oli katkaissut sähköt.

Alustavien tietojen mukaan hirmumyrskyn aineelliset tuhot olivat suuret, mutta myrskyn aiheuttamat tulvat eivät ainakaan maanantaina olleet nousseet niin pahoiksi kuin etukäteen pelättiin.

Maanantaina iltapäivällä Suomen aikaa myrskyn tiedettiin tappaneen yhden ihmisen, joka jäi kaatuneen puun alle Prairievillessa New Orleansista luoteeseen.

Ida-myrsky iski Louisianaan tasan 16 vuotta sen jälkeen kun hirmumyrsky Katrina oli iskenyt Yhdysvaltain etelärannikolle vuonna 2005. Tuolloin kuoli yli 1 800 ihmistä.

Äärimmäisen voimakkaina puhaltaneet tuulet katkaisivat sähköt yli miljoonalta ihmiseltä. Käytännössä koko New Orleansin kaupunki oli ilman sähköjä.

Viranomaiset varoittivat maanantaina ihmisiä poistumasta kodeistaan, sillä myrsky oli moukaroinut pahoin alueen infrastruktuuria eikä ulkona liikkuminen ollut turvallista.

”Vaikka tuntuisi houkuttelevalta lähteä ulos tutkimaan, olosuhteet ovat yhä hyvin vaaralliset”, kertoi New Orleansin kaupungin pelastuslaitos Twitterissä.

Sähköyhtiö Entergy kertoi käynnistäneensä varajärjestelmät pitämään toiminnassa kaupungin viemäri- ja vesilaitosta, joka pyrki pumppaamaan kaduille noussutta vettä ja estämään tulvaveden kohoamisen.

Paikallinen ilmatieteen laitos varoitti myrskyvuoksesta ja syöksytulvista useilla alueilla, kuten Jean Latiffessa New Orleansin eteläpuolella, jossa tulvavesi oli noussut 2,3 metriä.

”Täystuho, katastrofi. Kaupungin tulvavallit ylittyivät”, sanoi kaupungin pormestari Tim Kerner uutistoimisto AFP:n mukaan.

Theophilus Charles, 70, itki pahoin tuhoutuneen kotinsa kuistilla Houmassa maanantaina. Charles kertoi menettäneensä myrskyssä kaiken.

Ida-myrsky rantautui Yhdysvaltojen etelärannikolle lähelle Port Fourchonia sunnuntaina aamulla paikallista aikaa. Rantautuessaan myrskytuulet puhalsivat pahimmillaan lähes 70 metriä sekunnissa.

Kun myrsky eteni sisämaahan, se heikkeni neljännen luokan hurrikaanista trooppiseksi myrskyksi.

Maanantain kuluessa myrsky eteni Mississippin osavaltioon ja myllersi yli suljettujen öljy- ja kaasukenttien. Sadat öljyntuotantolaitokset oli evakuoitu myrskyn alta.

Ainakin New Orleansissa hirmumyrskyjen varalta rakennettu suojajärjestelmä – tulvavallit ja -muurit sekä vesipumput –vaikuttivat toimineen ja estäneen pahimmat tulvavahingot, kertoi The New York Times -lehti maanantai-iltana Suomen aikaa.

Suomalainen Jussi Tuukkanen siivosi maanantaina pihaansa myrskyn jäljiltä Marrerossa, New Orleansin vastarannalla. Hän kertoi puhelimitse, että kaikkialla näkyi irronneita oksia, pihojen aidat repsottivat kaatuneina ja talojen kattorakenteita oli repeytynyt irti.

Tunnelma naapurustossa oli kuitenkin helpottunut.

”Kaikki valmistautuivat pahimpaan, mutta lopulta tämä meni hyvin”, Tuukkanen sanoi.

”Ihmisten mielestä tämä oli vain iso puhuri, ei lopulta kunnon myrsky.”

Yöllä sade oli Tuukkasen mukaan piiskannut ikkunoita kuin autopesulassa.

Häntä huoletti eniten sähköjen katkeaminen, sillä hänen yli 70-vuotias anoppinsa asuu perheen luona. Niinpä he päättivät maanantaina hypätä autoon ja ajaa varmuuden vuoksi 800 kilometriä Georgian Atlantaan, missä sairaaloiden toiminta ei ole generaattoreiden varassa.

Viranomaiset varoittivat, että sähköjen palauttaminen Louisianaan voi kestää pitkään, jopa viikkoja.

Tulvavesi oli noussut kaduille Kennerissä Louisianassa.

New Orleansin luoteispuolella asuva Michael Lester kertoi myrskyn iskeneen hänen kotiseudulleen puolilta öin paikallista aikaa eli aamulla Suomen aikaa. Vettä oli vuotanut ikkunoista ja katosta läpi. Pihalla oli kaatunut puita. Lisäksi myrskytuuli oli repinyt autotallin katon irti.

”Olemme siunattuja”, Lester totesi puhelimessa. ”Olisi voinut käydä paljon pahemmin.”

Hänen mukaansa tulvavesi oli syöksynyt tuttavien koteihin La Placessa. Tämän vuoksi moni ihmisistä oli viettänyt yönsä ullakolla.

Presidentti Joe Biden julisti suur­onnettomuuden Louisianan osavaltioon ja määräsi liittovaltion tukemaan myrsky­tuhoista toipumista.

Liittovaltion pelastusviraston Feman johtaja Deanne Criswell sanoi uutiskanava CNN:lle, että tuhojen suuruusluokka selviää vasta myöhemmin.

”Olemme kuulleet laajoista rakenteellisista tuhoista. En usko, että myrskyn reitti olisi voinut olla tätä pahempi. Sillä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia.”

Myös kuolonuhrien määrän odotettiin vielä kasvavan.

Ida rantautui Louisianaan hetkenä, jolloin osavaltio kärsii koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin uudesta noususta.

Tauti kuormittaa pahoin osavaltion terveysjärjestelmää, sillä lähes 2 500 ihmistä on parhaillaan koronataudin vuoksi sairaalahoidossa. Moni sairaalaan joutuneista on teho-osastolla.

Thibodaux’n sairaalassa Lafourche Parishissa lähellä New Orleansia myös varasähkö­järjestelmä oli pettänyt, kertoi uutistoimisto Reuters. Niinpä sairaalan työntekijät joutuivat käsivoimin avustamaan hengityslaitteeseen kytkettyjä potilaita, kun heitä siirrettiin sairaalan toiseen kerrokseen.