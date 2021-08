Viimeiset Yhdysvaltain sotilaat nousivat Kabulissa evakuointilentokoneisiin eilen.

Ensi kertaa sitten vuoden 2001 Afganistanissa ei ole Yhdysvaltain joukkoja. Yhdysvallat sai Suomen aikaa myöhään maanantaina päätökseen valtavan evakuointioperaationsa, kun kenraalimajuri Chris Donahue astui Kabulissa lentokoneeseen.

Tämän jälkeen Yhdysvaltain presidentti Joe Biden julisti Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon Afganistanissa päättyneeksi 20 vuoden jälkeen.

Presidentti Joe Biden puhui Valkoisessa talossa 16. elokuuta.

Mutta mitä yhdysvaltalaiset jättävät jälkeensä?

Ainakin pelkoa ja epävarmuutta.

Ääriliike Taleban valloitti valtaosan Afganistanista ja sen pääkaupungin Kabulin jo ennen evakuointioperaation loppua. Taleban juhli Yhdysvaltain joukkojen poistumista myöhään maanantaina ilmaan ammutuin laukauksin.

Talebanin tiedottaja Zabihullah Mujahid marssi Kabulin lentokentälle vain tunteja sen jälkeen kun evakuointioperaatio oli päättynyt, kertoo uutistoimisto AFP. Hän sanoo Yhdysvaltain tappion olleen "suuri oppitunti muille hyökkääjille ja tuleville sukupolville" sekä koko maailmalle.

Hän lisäsi kuitenkin, että Taleban haluaa pitää hyvät diplomaattiset suhteet muihin maailman valtioihin.

Seuraavaksi Talebanin täytyy saada pahoin vaurioitunut yhteiskunta jollakin tavalla käyntiin. Talebanin johto on neuvotellut Turkin kanssa esimerkiksi Kabulin lentokentän kunnostamisesta siviilikäyttöön.

Takana on 20 vuoden sota, jonka raunioissa kytee paitsi kiireellinen tarve jälleenrakennukseen myös humanitäärinen kriisi – afganistanilaiset näkivät nälkää jo ennen kuin Talebanin onnistui vallata Kabul itselleen.

Kriisi on akuutti: uutistoimisto Reutersin mukaan yli puolet afganistanilaisista tarvitsee hätäapua ja puolet alle 5-vuotiaista lapsista on aliravittuja.

Jälleenrakennusta voi entisestään vaikeuttaa toinen ääriliike Isis, joka taistelee Afganistanissa Talebania vastaan.

Taleban-taistelijoita Afganistanin hallituksen entisessä sotilaslentokoneessa Kabulin lentokentällä tiistaina.

Viime viikkojen evakuointioperaation aikana yhteensä yli 114 000 ihmistä on lennätetty ulos Afganistanista, mutta suuri joukko haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä jäi jälkeen. Afganistaniin jäi myös Suomen kansalaisia ja afganistanilaisia, jotka Suomi oli luvannut evakuoida turvaan.

Valtaosa evakuoiduista on Yhdysvaltain kansalaisia ja Yhdysvaltoja sodassa auttaneita tai muuten erityiseen vaaraan joutuneita afganistanilaisia.

Yhdysvalloissa kaoottinen evakuointioperaatio on tuomittu laajasti, vaikka joukkojen tuomista kotiin on odotettu ja toivottu vuosikaudet.

Helsingin Sanomien kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner kertoo tunnoista kommentissaan: Amerikkalaiset halusivat joukot kotiin Afganistanista – mutta ei näin

Erityisessä vaarassa ovat Talebanin arvoja julkisesti vastustaneet ihmiset kuten paikalliset viranomaiset, sotilaat, naisten oikeuksien puolustajat ja toimittajat.

Vaikka he välttyisivät kohdennetulta vainolta, arki Afganistanissa muuttunee radikaalisti. Taleban tunnetaan länsimaisittain ankarista laeista, jotka muun muassa sitovat naiset aviomiestensä hallintaan. Heidän pukeutumistaan vahditaan tarkasti, eivätkä he saa käydä töissä.

Taleban on lupaillut tällä kertaa aiempaa maltillisempaa hallintoa, mutta afganistanilaiset pelkäävät toisin. Taleban rikkoi lupauksiaan jo evakuointioperaation aikana, kun osa luvan kanssa maasta ulos pyrkineistä jäikin jumiin tiesulkuihin.

Talebanin johto on luvannut armahtaa Afganistanin väistyvän hallinnon viranomaiset ja sotilaat, mutta The New York Timesin mukaan ihmiset ovat raportoineet kiihtyvistä pidätyksistä, katoamisista ja teloituksista.

Paikalliset kertovat lisäksi useissa haastatteluissa tapauksista, joissa naisia ei ole päästetty työpaikoilleen. Loppusointuna Talebanin tiedottaja vahvisti The New York Timesille, että musiikki kielletään julkisilta paikoilta, koska se on Islamin vastaista.