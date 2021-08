Syrjäytetyn hallituksen korkea virkamies kertoo HS:lle, kuinka Taleban-taistelijat hyökkäsivät hänen kotiinsa, tappoivat hänen poikansa ja haavoittivat muita. Harva uskoo Talebanin lupaamaan armeliaisuuteen.

Talebanin miehiä oli yhdeksän. Heillä oli Toyota Corolla ja kaksi moottoripyörää, joilla he ajoivat kakspäällä.

Oli iltapäivä noin klo 13 tiistaina 10. elokuuta, kun Talebanin miehet ilmestyivät omakotitalon pihaan Heratissa läntisessä Afganistanissa. He ammuskelivat tiensä sisään ja vaativat saada tietää, missä perheen isä oli. Tämä oli juuri ehtinyt paeta takaikkunasta.

Perheen isä olettaa, että ääri-islamilainen Taleban oli nimenomaisesti hänen perässään. Hän työskenteli korkeassa asemassa Afganistanin kaadetussa hallinnossa. Hän kertoo olleensa ”myös rintamalla” ja antaneensa ”käskyjä, jotka olivat Talebania vastaan”.

Kun lapset kertoivat Talebanin miehille, ettei isä ole kotona, nämä alkoivat ammuskella talossa ympäriinsä.

”He ampuivat summamutikassa, minne sattuu”, mies kertoo.

Mies on viisikymppinen. Hän kertoo perheensä tarinaa kuvapuhelussa maanantaina elokuun 30. päivänä. Vielä saman päivän aikana viimeisetkin Yhdysvaltain sotilaat poistuivat Afganistanista.

Kun puhumme puhelua, samassa huoneessa hänen kanssaan on lukuisia perheenjäseniä, enimmäkseen pieniä lapsia.

Miehen ja useiden perheenjäsenten nimet ovat HS:n tiedossa, mutta turvallisuussyistä niitä ei tässä artikkelissa kerrota.

Miehellä ja hänen kahdella puolisollaan on yhteensä 13 lasta. Toinen puoliso on viisissäkymmenissä, toinen on hieman alle 40-vuotias.

Taleban-hyökkäyksessä kuoli perheen 25-vuotias poika, joka oli ammatiltaan poliisi. Luoti osui lähelle sydäntä. Hänet jouduttiin hautaamaan hätäisesti.

On sietämätöntä ja erittäin raskasta menettää oma lapsensa, mies kertoo.

Hyökkäyksessä myös haavoittui useampi perheenjäsen. Pahiten haavoittuivat kaksi poikaa, joista toinen on 32-vuotias ja toinen 11-vuotias.

HS on nähnyt haavoittuneet pojat ja heidän vammansa kuvapuhelussa.

Aikuinen poika ei pysty kävelemään. Hänen vasemmassa sääressään on rujon näköinen, arviolta 15 senttimetrin arpi. Sääressä on metallisia piikkejä ja ulkoinen kiinnityslaite.

Nuoremmalla pojalla on oikean jalan jalkapöydässä poikittainen arpi. Hän pystyy kävelemään kainalosauvoilla.

Viisikymppisen miehen kertoma tarina näyttää ja kuulostaa uskottavalta, joskin on mahdoton tarkistaa yksityiskohtia paikan päältä Afganistanista.

Teemme haastattelun välikäden kautta. Miehen Suomessa oleva ystävä tulkkaa keskustelun darin ja suomen välillä.

Haastatteluyhteys on syntynyt alun perin miehen velipuolen kautta. Velipuoli asuu Helsingissä.

Kuvapuhelusta otetussa kuvassa näkyy 32-vuotiaan miehen vasen jalka ja 11-vuotiaan pojan oikea jalka. Mies ja poika ovat veljeksiä, ja he haavoittuivat samassa Talebanin hyökkäyksessä.

Afganistanin uudet vallanpitäjät ovat vakuutelleet, että he suhtautuvat kaadetun hallinnon työntekijöihin vailla kostonhimoa. Viisikymppisen miehen tarinan perusteella Talebanin armeliaisuutta sopii epäillä.

”Se, mitä talebanit kertovat, ei ole totta”, mies sanoo. Hän viittaa myös Talebanin vakuutteluihin naisten oikeuksista. Joillakin alueilla Taleban-taistelijat ovat pakottaneet naisia seksiorjiksi, mies kertoo. ”He ottavat väkisin naisia ja tyttöjä.”

Heratista kantautuu edelleen ikäviä uutisia. Maanantaina kaupungissa murhattiin kaksi naisopettajaa, mies kertoo. Syyllinen on oletettavasti Taleban, mutta tätäkään tietoa ei pysty tarkistamaan.

Herat on Afganistanin kolmanneksi suurin, osapuilleen Helsingin kokoinen kaupunki. Se on tärkeä alueellinen keskus.

Kotiinsa kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen mies katsoi viisaimmaksi paeta pääkaupunkiin Kabuliin, jossa perheellä on myös asunto.

Pako tehtiin lentäen, ja mukana oli suurin osa perheestä. Liput ostettiin valehenkilöyksien turvin. Lentäminen oli mahdollista vielä hetken aikaa elokuun 10. päivän jälkeen. Taleban sai Heratin kokonaan haltuunsa perjantaina 13. elokuuta.

Perhe joutui kuitenkin ojasta allikkoon. Parin päivän päästä Taleban valtasi myös Kabulin.

Nyt perhe pysyttelee Kabulissa neljän seinän sisällä, mies kertoo. Vain välillä joku menee ulos tekemään pakolliset ruokaostokset rivakasti.

Mies on sopinut naapurien kanssa pakoreitistä heidän talonsa kautta, jos Taleban ilmestyy tekemään kotietsintää.

Pako saattaa tulla ajankohtaiseksi piankin. Tiistaina aamukuudelta perheen talon edustalle pysäköi auto, jossa oli Taleban-taistelijoita.

Pelko Talebanin kostosta on syrjäytetyn hallinnon työntekijöiden keskuudessa todellinen, yleinen ja ilmeisen perusteltu.

Yhdysvaltalaislehti The New York Times kokosi sunnuntaina julkaistussa artikkelissaan hajanaisia tietoja siitä, miten Taleban on toiminut vallattuaan alueita.

Pahimmillaan Taleban on hakenut ihmisiä kodeistaan ja sitten kiduttanut ja teloittanut heitä. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan Kandaharin maakunnassa Spin Boldakin kaupungissa Taleban teloitti heinäkuussa 44 ihmistä, joille se oli vieläpä myöntänyt armahduskirjeet.

The New York Times huomauttaa olevan pahaenteistä, että Taleban onnistui valtaamaan Afganistanin suuret kaupungit niin nopeasti.

Asiakirjoja ei ole ehditty tuhota, ja Taleban-taistelijat ovat voineet marssia ministeriöihin ja virastoihin. Niistä he löytävät kattavia henkilöluetteloita, mikä on asianosaisille hengenvaarallista.

Vaaravyöhykkeellä on epäilemättä myös HS:n haastattelema mies. Hän toivoo, että hänen perheensä pääsisi pois Afganistanista. Samaa toivovat tuhannet, kenties sadat tuhannet muut afgaanit.

”Tilanteemme ei ole kehuttava”, mies sanoo. ”Henki on vaarassa. Vaikea täällä on asua, ei vain meillä vaan kaikilla afganistanilaisilla.”

Lapset ovat kotona kuin vankeina, mies sanoo. Mies toivoo, että lapset voisivat elää jossain, missä he voivat käydä turvallisesti koulua. Hän asettaa toivonsa kansainväliseen yhteisöön, että evakuoinnit Kabulista voisivat jatkua senkin jälkeen, kun lentokenttä nyt syyskuun vaihteessa siirtyi Talebanin hallintaan.

Mies sanoo toivovansa, että lentokentän läheisyyteen voitaisiin luoda kansainvälisin voimin turvavyöhyke, jonka kautta uhattuna elävät afganistanilaiset pääsisivät turvaan.