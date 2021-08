HS kokosi 20 sitaattia, jotka kertovat dramaattisista ja traagisista vaiheista tiistaiaamusta 11. syyskuuta 2001 alkaen.

Presidentti George W. Bush oli tutustumassa floridalaiseen kouluun 11. syyskuuta vuonna 2001, kun Valkoisen talon kansliapäällikkö Andrew Card kertoi hänelle iskuista World Trade Centerin kaksoistorneihin New Yorkissa.

Yhdysvallat on vetänyt viimeisetkin sotilaansa Afganistanista ja päättänyt lähes 20 vuotta kestäneen sodan, joka käynnistettiin syksyn 2001 terrori-iskujen jälkeen. Yhdysvaltoihin kohdistuneissa iskuissa kuoli lähes 3 000 ihmistä, erityisesti New Yorkissa.

Presidentti George W. Bushin johdolla Afganistanin sota oli vain yksi rintama ”terrorisminvastaisessa sodassa”. Sitä laajennettiin pian Irakiin, myöhemmin Syyriaan ja moneen muuhun maahan.

HS kokosi eri tahojen sanomisia dramaattisten ja traagisten vuosien varrelta alkaen tiistaiaamusta, 11. syyskuuta 2001.

”Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.”

Amerikkalainen Todd Beamer lausui yhteen ääneen Isä meidän -rukouksen puhelimessa itselleen tuntemattoman Lisa Jeffersonin kanssa tiistaiaamuna syyskuussa 2001.

Beamer oli matkustamassa Newarkista San Franciscoon United Airlines 93 -lennolla, jonka al-Qaida-liikkeen terroristit kaappasivat kolmen muun lentokoneen tavoin. Beamerin soitto koneen puhelimesta yhdistyi Verizon-operaattorin työntekijälle, Jeffersonille.

Jefferson kuuli puhelun päätteeksi Beamerin sanovan muille matkustajille ”let’s roll” – pannaan menoksi. Lennon matkustajat hyökkäsivät kaappaajien kimppuun ja kone syöksyi maahan Pennsylvaniassa. Terroristien oli määrä iskeä koneella mahdollisesti Valkoiseen taloon tai kongressitaloon. Beamerista tuli sankarihahmo, jonka sanat tallentuivat moniin elokuviin ja esimerkiksi Neil Youngin lauluun Let's Roll.

”Tänä iltana olemme maa, joka on havahtunut vaaroihin ja joka on kuullut kutsun puolustaa vapautta. Surumme on muuttunut vihaksi ja vihamme päättäväisyydeksi. Veimmepä vihollisemme oikeuden eteen tai oikeuden vihollistemme luokse, oikeus toteutuu.”

Yhdysvaltain presidentti George W. Bush sanoi puheessaan kongressille 20. syyskuuta 2001. Kongressissa puhetta kuunteli muun muassa edellä mainitun Todd Beamerin leski Lisa Beamer. Bush totesi puheessaan Todd Beamerin olleen poikkeusyksilö, joka kävi terroristien kimppuun suojellakseen muita ihmisiä.

”Tämä tulee olemaan erittäin vaikea operaatio. Kosovon operaatio on sunnuntairetki tähän verrattuna. Edessä on aivan uusi kulttuuri ja maa, jossa on sodittu viimeiset 20 vuotta. Afganistanissa ei ole vallalla mitään vakiintuneita käsityksiä elämänmenosta. Voi olla vaarallinen retki edessä.”

Suomen puolustusministeri Jan-Erik Enestam (r) sanoi joulukuussa 2001, kun Suomi valmistautui osallistumaan kansainväliseen rauhanturvaoperaatioon Afganistanissa.

Suomalaisjoukkoja Afganistanissa joulukuussa 2010.

”Talebanien diktatuuri on päättynyt. Olemme vapaita ja onnellisia.”

HS:n Kabulissa haastattelema tadžikkikauppias Mohammad Zahir totesi marraskuussa 2001. Yhdysvallat oli ajanut Talebanin vallasta kolmea päivää aiemmin

”Pohjois-Korea on maa, jolla on ohjuksia ja joukkotuhoaseita ja joka näännyttää kansaansa hengiltä.... Iran tavoittelee aggressiivisesti joukkotuhoaseita ja vie terroria ulkomaille… Irak pöyhkeilee vieläkin vihamielisesti Yhdysvaltoja kohtaan ja tukee terroria.”

Presidentti Bush listasi ”pahuuden akselin” maiksi Pohjois-Korean, Iranin ja Irakin tammikuussa 2002 pitämässään linjapuheessa. Hän totesi, että Yhdysvallat on tuhonnut Afganistanin terroristien koulutusleirit ja vapauttanut maan julmasta sortovallasta. Vuotta myöhemmin Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin, jossa maalla on yhä joukkoja.

”En vastusta kaikkia sotia... mutta vastustan tyhmiä sotia.”

Illinoisin senaattori Barack Obama ilmaisi lokakuussa 2002 vastustavansa Bushin hallituksen hanketta käynnistää sota Irakia vastaan. Obama voitti vuoden 2008 presidentinvaalit ja hänestä tuli Bushin seuraaja.

”Tehtävä suoritettu.”

Luki USS Abraham Lincoln -lentotukialukseen kiinnitetyssä banderollissa, jonka edessä Bush piti puhetta 1. toukokuuta 2003. Hänen mukaansa Irakin sota oli suurten taisteluiden puolesta ohi.

”Joillakin alueilla on vielä jonkin aikaa sotkuista. Mutta suurimmassa osassa maata on turvallisinta vuosikymmeniin.”

Sanoi Yhdysvaltain joukkoja komentanut kenraaliluutnantti Dan McNeill 2. toukokuuta 2003. Yhdysvaltain puolustusministeri Donald Rumsfeld oli tuolloin Afganistanissa vierailulla ja totesi, että sota on suurten taisteluiden puolesta ohi.

Amerikkalaissotilas Sabrina Harman kuvautti itseään kuolleen irakilaismiehen Manadel al-Jamadin jäihin upotetun ruumiin äärellä Abu Ghraibin vankilassa Irakissa marraskuussa 2003. Al-Jamadi kuoli laivaston erikoisjoukkojen Navy Sealsin ja keskustiedustelupalvelu CIA:n jäsenten kovakouraisen kohtelun seurauksena.

”Yhdysvallat ei kiduta. Se on vastoin lakejamme ja arvojamme.”

Bush sanoi lokakuussa 2006, ettei Yhdysvallat syyllisty laittomuuksiin terrorismista epäiltyjen kuulusteluissa. Keväällä 2004 julki tulleet Abu Ghraibin vankilakuvat ja useat raportit kuitenkin kertoivat, että Yhdysvallat kidutti ainakin satoja vankejaan Irakissa, Guantánamon vankileirillä ja muualla.

Kymmenet epäillyt kuolivat kidutuksen takia.

”Tämä ei ole kovin kristillistä, ja voin joutua helvettiin tämän sanomisesta, mutta jos voisin nyt tehdä sen, ampuisin George Bushin.”

Länsivirginialainen Barbara Ulbrich kertoi HS:n haastattelussa maaliskuussa 2007, mitä hän oli sanonut ovelleen saapuneille sotilaille paria vuotta aiemmin. Sotilaat toivat suruviestin, jonka mukaan Ulbrichin poika Scotty oli kuollut Irakin sodassa 23 vuoden iässä.

Länsi-Virginian osavaltion Chapmanvillessä asuva Barbara Ulbrich näytti keväällä 2007 kuvia ja tavaroita liittyen poikaansa Brian Scott Ulbrichiin, joka kuoli Irakissa kesäkuussa 2005.

”Olen ottanut surullisena vastaan tiedon suomalaisen rauhanturvaajan kuolemasta pommi-iskun seurauksena Afganistanin Maimanassa… Suomalaiset rauhanturvaajat Afganistanissa tekevät arvokasta työtä yhteiskunnan vakauttamiseksi vaativissa ja vaarallisissa olosuhteissa. Heidän työnsä ansaitsee meidän kaikkien kunnioituksen ja arvostuksen.”

Presidentti Tarja Halosen lausunto toukokuussa 2007 sen jälkeen kun kersantti Petri Immonen sai surmansa Afganistanissa. Afganistanin operaatiossa kuoli kaksi suomalaista, Immosen lisäksi yliluutnantti Jukka Kansonen. Yhteensä 2 467 suomalaista palveli Afganistanissa, josta Suomi vetäytyi kesäkuussa.

”Tänään, suunnattomien uhrausten jälkeen, saatamme Irakin sodan vastuulliseen päätökseen. Vedämme taistelujoukkomme pois Irakista ensi kesän loppuun mennessä ja kaikki joukkomme vuoden 2011 loppuun mennessä.”

Presidentti Barack Obama sanoi puheessaan joulukuussa 2009. Hän ilmoitti samalla, että Afganistaniin lähetetään 30 000 sotilasta lisää. Obaman ensimmäisellä kaudella joukkojen määrä kasvoi 32 000:sta noin 110 000:een.

”Hänen kuolemansa ei tarkoita loppua ponnisteluillemme. Al-Qaida pyrkii epäilemättä jatkossakin hyökkäämään meitä vastaan. Meidän täytyy ja me aiomme pysyä valppaina kotimaassa ja ulkomailla.”

Barack Obama sanoi puheessaan 2. toukokuuta 2011, kun Yhdysvaltain erikoisjoukot olivat tappaneet syksyn 2001 terrori-iskujen arkkitehdin Osama bin Ladenin Pakistanissa.

Presidentti Barack Obama ja hänen hallintonsa keskeiset päättäjät seurasivat Osama bin Ladenin tappamiseen johtaneen operaation etenemistä Valkoisessa talossa 1. toukokuuta 2011.

”Terrorismin uhka on todellinen, mutta me voitamme sen. Me tuhoamme Isiksen ja kaikki muutkin järjestöt, jotka yrittävät meitä vahingoittaa.”

Obama vannoi puheessaan joulukuussa 2015. Yhdysvaltain ykkösviholliseksi oli tullut Syyriassa ja Irakissa laajalle levittäytynyt Isis-järjestö, jonka juuret olivat Irakin sodassa ja al-Qaida-järjestössä. Obama lähetti tuhansia amerikkalaissotilaita Irakiin ja satoja sotilaita Syyriaan taistelemaan Isisiä vastaan.

”Minä perin täydellisen sotkun Syyriassa ja Afganistanissa, 'ikuisten sotien' rajoittamattoman törsäämisen ja kuolemisen... Nämä sodat on viimein lopetettava. Käytämme 50 miljardia vuosittain Afganistanissa ja olemme lyöneet heitä niin kovaa, että nyt neuvottelemme rauhasta.”

Presidentti Donald Trump kirjoitti Twitterissä 1. helmikuuta 2019. Edellisvuoden aikana Trumpin hallinto ryhtyi etsimään rauhansopimusta Taleban-liikkeen ja Afganistanin hallituksen välille.

Presidentti Donald Trump tapasi Afghanistanin presidentin Ashraf Ghanin Bagramin lentotukikohdassa Afganistanissa 28. marraskuuta.

”Tiedän, että on kiusaus julistaa voittoa. Mutta voitto afganistanilaisille voidaan saavuttaa vain silloin, kun he saavat elää rauhassa ja vauraudessa.”

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoi 29. helmikuuta 2020, kun Yhdysvallat oli sopinut rauhan ja vetäytymisen ehdoista Taleban-liikkeen kanssa. Trump lupasi, että Yhdysvaltain joukot vetäytyvät maasta tänä vuonna toukokuun alkuun mennessä.

”Yksi vuosi tai viisi vuotta lisää amerikkalaisjoukkojen läsnäoloa ei muuttaisi tilannetta, jos Afganistanin asevoimat ei ole kyvykäs tai halukas pitämään maataan hallussa. Loputon amerikkalaisten läsnäolo jonkin muun maan sisällissodassa ei ole hyväksyttävää.”

Presidentti Joe Biden perusteli 14. elokuuta viime keväänä tekemäänsä päätöstä vetää amerikkalaisjoukot pois. Afganistanin armeija oli romahtanut ja seuraavana päivänä Taleban-joukot marssivat Kabuliin otettuaan lähes koko maan haltuunsa. Yhdysvaltain johtama kansainvälinen evakuointioperaatio muuttui kaaokseksi.

”Me emme anna anteeksi. Me emme unohda. Metsästämme teidät kiinni ja te saatte maksaa tämän.”

Biden vannoi tv-puheessaan viime viikon torstaina sen jälkeen, kun Isis-K-järjestö teki itsemurhaiskun Kabulin lentokentän tuntumassa surmaten ainakin noin 170 afganistanilaista ja kolmetoista amerikkalaissotilasta.

Biden on määrännyt lennokki-iskuja Isis-K:ta vastaan Afganistanissa. Yhdysvaltain sota maassa siis jatkuu, tosin ilman paikalla olevia joukkoja.

Presidenttipari Joe ja Jill Biden osallistuivat Kabulin iskussa kuolleiden sotilaiden muistotilaisuuteen sunnuntaina.

"Onnittelut Afganistanille, tämä on meidän kaikkien voitto. Amerikka on lyöty, he eivät päässeet tavoitteisiinsa sotavoimalla.”

Taleban-liikkeen tiedottaja Zabihullah Mujahid sanoi tiistaina. Viimeiset amerikkalaisjoukot olivat poistuneet Kabulista myöhään maanantaina ja lopettaneet läsnäolon Yhdysvaltain historian pisimmässä sodassa.

”Älä ikinä unohda tätä nimeä. Älä ikinä unohda näitä kasvoja. Äläkä ikinä unohda niiden kahdentoista muunkaan nimeä. Ja käytä aikaasi tutustuaksesi heidän tarinoihinsa.”

Amerikkalaissotilaan vihastunut isä Mark Schmitz kohtasi Joe Bidenin Kabulin iskussa kuolleiden sotilaiden muistotilaisuudessa sunnuntaina ja näytti presidentille poikansa valokuvaa.

Schmitzin poika Jared oli syntynyt vuonna 2001, samana vuonna kuin Yhdysvallat aloitti sodan Afganistanissa. The Washington Post -lehti kertoi, että isä-Schmitziä oli ärsyttänyt se, että Biden keskittyi puhumaan oman poikansa Beaun kuolemasta syöpään kuusi vuotta sitten. Beau Biden palveli Irakin sodassa.