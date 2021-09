Vihreiden liittokansleriehdokas menetti suosiotaan uskottavuuskriisissä. Moni saksalainen pitäisi häntä vääränlaisena maan johtoon ilman mokailuakin.

Weimar

Vihreiden liittokansleriehdokkaalla Annalena Baerbockilla ei mene pasmat sekaisin, vaikka kovaääninen solvaus käynnistyy takavasemmalta melkein heti, kun vaalitilaisuus alkaa.

Nämä tilanteet eivät tule yllätyksenä, sillä vastustus vihreitä kohtaan on Saksassa kovaa ja huutelu ylipäätään kuuluu poliittiseen kulttuurin. ”Lopettakaa ilmastohysteria”, lukee lakanassa, ja olkihatun kasvoilleen vetänyt mies pauhaa megafoniin vihreiden vastaista sanomaa.

Baerbock kävelee puhujalavalta mikrofoneineen mielenosoittajien luo ja pyytää heitä esittämään yleisökysymyksensä kuten muutkin eli paperilapulla tai kiertävään mikrofoniin sitten, kun kysymysten vuoro on. Keskustelua ei synny, ja lopulta poliisi panee häiriölle stopin.

Olkihattuun ja haalareihin pukeutunut mielenosoittaja häiritsi vihreiden vaalitilaisuutta Weimarissa elokuussa.

Annalena Baerbock puhui yleisölle Weimarissa elokuussa.

Olemme Weimarissa, joka on vuosisatojen takainen saksalaisen älymystön pyhiinvaelluskohde. Täältä käsin Saksaa hallittiin 1900-luvun alussa, kun Berliini oli mellakoiden takia liian levoton paikka pääkaupungiksi.

Baerbock julistaa vihreiden vaalisanomaa Johann Wolfgang Goethen ja Friedrich Schillerin yhteismuistomerkin edustalla.

Vaaleissa nelikymppinen oppositiopoliitikko Baerbock taistelee kahta kuusikymppistä miestä vastaan. Molemmat edustavat nykyistä hallitusta ja perinteistä valtaa Saksassa: vanhoja kansanpuolueita kristillisdemokraatteja ja sosiaalidemokraatteja. Vaalipäivä on 26. syyskuuta.

Vihreät nousi keväällä historiallisesti mielipidekyselyissä Saksan suurimpien puolueiden rinnalle. Yli 20 prosenttiin kivunnut kannatus ja suurten puolueiden alavire saivat monet uskomaan, että Saksaan voi tulla vihreä liittokansleri. Baerbock on ylipäätään vihreiden ensimmäinen liittokansleriehdokas Saksan vaaleissa.

Baerbockin nousu liittokanslerinvirastoon olisi poliittinen maanjäristys koko Euroopassa, sillä kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien poliittinen vetovastuu Saksasta on jatkunut vuorovedoin koko sodanjälkeisen historian ajan.

Vihreät vaatii edelleen Nord Stream 2 -kaasuputken keskeyttämistä, tiukempaa suhtautumista Venäjään ja Kiinaan sekä suurempaa valtionvelanottoa Saksaan. Muun muassa näillä muutoksilla olisi vaikutuksia myös Saksan ulkopuolelle.

Baerbock haluaisi myös, että Saksan maajoukkue jättää jalkapallon maailmanmestaruuskisat Qatarissa ensi vuonna väliin, ellei kisaisäntämaan politiikka muutu. Liittokanslerina hän ei siitä olisi kuitenkaan päättämässä.

Vihreät vaati Afganistanin evakuointien aloittamista jo kesäkuussa. Viime aikoina Baerbock on päässyt sanomaan hallitukselle: mitäs minä sanoin.

”Saksan hallituksen politiikka on johtanut ihmishenkien vaarantumiseen. Politiikan tehtävä on pelastaa ihmishenkiä”, hän sanoo Weimarissa.

Ylivoimaisesti keskeisin asia vihreiden vaalikampanjassa on ilmastokriisin hallinta. Vihreät haluaisi nopeuttaa Saksan luopumista ruskohiilestä ja lisätä reippaasti tuulivoimaa.

Hiilestä luopuminen ja polttomoottoriautojen rekisteröinnin lopettaminen pitäisi vihreiden mielestä saada aikaan vuonna 2030.

Saksa on teollisuusmaa, joka käyttää runsaasti fossiilista energiaa niin sähköön kuin lämpöön. Moni perinteinen äänestäjä epäilee vihreiden visioita energiamurroksen vauhdin realismista. Vihreillä onkin maine kaiken kieltäjänä.

Yhdessä vaalitentissä Baerbcokia vaadittiin linjaamaan, onko lomailu edelleen sallittua Itämeren rannan lisäksi myös Mallorcalla. Baerbock kieltäytyi kieltämästä Mallorcan-lomia.

Baerbock sanoo itsekin ajavansa autolla ja puhuu lähellä tuotetun laadukkaan lihan puolesta.

”Ajamisen täytyy olla maksettavissa”, Baerbock sanoi keskiviikkona television vaaliohjelmassa. Opiskelija oli tv:ssä kysynyt, miten hänellä olisi varaa pakolliseen 80 kilometrin päivittäiseen pendelöintiin kotikylän ja yliopistokaupungin välillä, jos vihreät nousevat valtaan.

Kerta toisensa jälkeen Baerbock muistuttaa itsekin olevansa maalaiskylästä kotoisin. Nyt hän asuu Brandenburgin osavaltiossa Berliinin kupeessa.

Entisen DDR:n alueella vihreät on pienempi kuin lännessä ja vihreiden vastavoimaa edustava AfD on voimissaan. Muutto poliittisesti vihamieliselle maaperälle on ollut myös symbolinen teko.

Toimittajille puhuessaan Annalena Baerbock asetti kätensä asentoon, joka kuuluu liittokansleri Angela Merkelin tavaramerkkeihin.

Ennen Annalena Baerbockin puhetta esitetty musiikki sai ihmiset tanssimaan Weimarin teatteriaukiolla vihreiden vaalitilaisuudessa.

Annalena Baerbockin yleisö kuunteli vaalipuhetta hartaana.

Vihreiden kannatuksen kasvu kertoo yhteiskunnallisesta muutoksesta. Vaikka kesän aikana gallupluvut ovat laskeneet, nyt näyttää siltä, että vihreiden kannatus verrattuna edellisiin liittopäivävaaleihin loikkaa selvästi uudelle tasolle. Neljä vuotta sitten vihreät sai 8,9 prosentin kannatuksen.

Kesällä Saksaa pyyhkineet tuhotulvat vaativat pitkälti yli sadan ihmisen hengen ja veivät mukanaan taloja ja kokonaisia kyliä. Mitään suurta vihreitä hyödyttävää poliittista käännettä tulvakatastrofi ei kuitenkaan tuonut.

Vaalitilaisuuden jälkeen Weimarin teatteriaukiolla soi uhmakkaasti The Fugees -yhtyeen Ready or not. Baerbock pysähtyy lyhyesti vastaamaan toimittajien kysymyksiin. Kysyn hänen omaa analyysiään laskevien galluplukujen syystä.

”Vaalikampanjan alussa luulimme, että tästä tulee kahden puolueen kamppailu, mutta se on muuttunut kolmen kisaksi”, hän sanoo.

Keväällä hänen oli helppo olla se ei-konservatiivinen vaihtoehto, kun demariehdokkaan Olaf Scholzin kannatusnousu ei ollut vielä alkanut.

Sitä hän ei sano, että peli taisi muuttua siksi, että hän itse antoi epätäsmällisiä tietoja ansioluettelossaan ja hänen vaalikirjastaan löytyi samankaltaisuuksia aiemmin ilmestyneiden tekstien kanssa ilman lähdeviitteitä.

Baerbockin synnit eivät olleet raskauttavia mutta kolhivat hänen uskottavuuttaan. Epäpätevyys tai pätevyyden hankkiminen väärin keinoin ovat Saksan poliittisessa kulttuurissa syntilistan raskaimmasta päästä.

Baerbock itse selittää syyksi sen, että on yksinkertaisesti tehnyt liian paljon asioita yhtä aikaa. Tätä virhettä hän sanoo tulevaisuudessa välttävänsä.

”Ehdokkaamme ei ole erehtymätön. Mutta hän ei olekaan ehdolla tehtävään, jossa pitäisi olla erehtymätön”, vihreiden kansanedustaja Katrin Göring-Eckardt sanoo Weimarissa yleisölle.

Göring-Eckardtin mukaan Baerbock osaa ottaa opiksi virheistään, ja tämä jos mikä on liittokanslerille tärkeä ominaisuus.

Annalena Baerbock antoi lausuntoja toimittajille vaalipuheensa jälkeen.

Vihreiden kampanjatuotteisiin kuuluu Saksassa myös puolueen tunnuksilla koristeltu pyöräilytakki.

Baerbockin mukaan kampanjan viimeisten viikkojen aikana voi saada vielä paljon aikaan.

”Demokratiassa on jännittävää, että voi yhdessä muiden kanssa kamppailla siitä, minkälaisessa maassa haluamme elää, miten haluamme maatamme uudistaa”, hän kuvailee.

Uudistaminen ja uusi alku toistuvat Baerbockin puheissa. Uuden edustaminen on hänelle luontevaa. Kokemuksen puute painavista tehtävistä on monien äänestäjien silmissä kuitenkin hänen heikkoutensa.

Hän on toiminut kansanedustajana 32-vuotiaasta ja viimeiset kolme vuotta vihreiden puheenjohtajana. Esimerkiksi ministerin tehtävistä hänellä ei ole kokemusta.

Ilmastonmuutos monille saksalaisille jo nyt arjessa näkyvä asia, ei mikään uhka tulevaisuudessa. Vihreiden sanoma uppoaa siksi moniin. Se on konkreettisempi vaaliviesti kuin vaikkapa suurimman puolueen kristillisdemokraattien painotukset ”vakaus” ja ”jatkuvuus”.

Silti autoilun tai lihansyönnin hinnan korotus ei monillekaan sovi. Ilmastohuolen rinnalla kulkee huoli arjen kallistumisesta. Baerbock joutuu selittämään ja perustelemaan paljon.

Juuri maltillisuudella Saksan vihreät on Baerbockin ja toisen puheenjohtajan Robert Habeckin kaudella onnistunut valtaamaan alaa poliittisesta keskustasta. Vihreiden ykkössija vaaleissa ei nyt näytä todennäköiseltä, mutta hallituspaikka puolueelle lienee tarjolla.

Vihreät kannattaa myös uudenlaista huumepolitiikkaa. Kannabiksen käyttö on Saksassa yleistä mutta kiellettyä. Vihreiden mielestä haittoihin päästäisiin paremmin käsiksi, jos kannabis laillistettaisiin ja kauppaa valvottaisiin.

Ilmastokriisin ratkaisemisen jälkeen Baerbock mainitsee aina perhepolitiikan. Lasten vuoro olisi päästä Saksan politiikan keskiöön.

Hän on liittokansleriehdokkaista ainoa, jolla on alaikäisiä lapsia.

Päivähoidon saatavuus ja tarjonta vaihtelevat eri puolilla Saksaa paljon. Baerbockin mukaan jokaisella lapsella pitäisi olla hyvä päiväkotipaikka.

”Rikkaassa teollisuusmaassa joka viides lapsi elää köyhyydessä”, Baerbock sanoo.

”Yksikään lapsi ei kuulu Hartz neljään”, hän paaluttaa. Se tarkoittaa työttömien peruspäivärahaa, joka määräytyy neljässä vaiheessa toteutetun Hartz-ohjelman mukaan.

Yhden lapsen yksinhuoltajan tuki on noin 800 euroa kuukaudessa. Hartz-ohjelmaa pidetään Saksan 2000-luvun talouskasvun yhtenä moottorina. Vihreät haluaa demareiden tavoin korottaa minimipalkan 12 euroon ja parantaa työttömien lapsiperheiden tukia.

Ilmastoratkaisuja tukevat investoinnit ja sosiaalitukien korotukset vihreiden on tarkoitus rahoittaa velanoton lisäksi veroja kiristämällä ja veronkiertoon puuttumalla.

Demarien tavoin vihreät ajaa omaisuusveron käyttöönottoa yli kahden miljoonan euron rajasta alkaen ja tuloveron kiristystä yli 100 000 euroa vuodessa ansaitseville.