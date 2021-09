Venäjällä opposition näkyvien hahmojen on valittava lähdön ja vankeuden välillä. Otsikoihin nousevat lähdöt ovat kuitenkin vain pieni osa aktivistien, toimittajien ja opposition kannattajien muuttoaaltoa.

Tässä yhtenä päivänä sain puolitutulta moskovalaiselta viestin Riiasta. Hän tiesi minun asuneen siellä ja tarvitsi apua parissa pienessä asiassa.

Hänestä oli juuri tullut riikalainen ainakin joksikin aikaa, hän mainitsi kuin ohimennen.

Lähetin pyydetyt yhteystiedot. Olin tehnyt niin aiemminkin, viime aikoina useammin.

Venäjä on ollut koko Vladimir Putinin valtakauden autoritaarinen, eikä julkisesti eri mieltä olevilla ole ollut enää pitkään aikaan helppoa. Viimeisen vuoden aikana vaino on kuitenkin kiihtynyt uudelle tasolle.

Vangittuun oppositiopoliitikkoon Aleksei Navalnyihin kytköksissä olleet organisaatiot on kielletty ja määritelty äärijärjestöiksi. Useita muita kansalaisjärjestöjä on listattu ”ei-toivotuiksi”. ”Ulkovaltain agenteiksi” on järjestöjen lisäksi julistettu myös useita riippumattomia viestimiä sekä yksittäisiä toimittajia ja aktivisteja. Useita oppositiohahmoja, aktivisteja ja jopa opiskelijalehtien toimittajia on kotiarestissa, vankeudessa tai tiukkojen liikkumisrajoitusten alla.

Ei siis ihme, että Venäjältä on viime aikoina muuttanut pois näkyviä oppositiotoimijoita, aktivisteja ja toimittajia. Jotkut asiantuntijat sanovat, että käynnissä on suurin poliittinen lähtöaalto sitten Neuvostoliiton hajoamisen.

Tällä viikolla asia nousi taas otsikoihin, kun Navalnyin tiedottajan Kira Jarmyšin kerrottiin paenneen Venäjältä lentämällä Helsinkiin.

Näyttävät tapaukset ovat kuitenkin vain aallon vaahtopää. Valtaosa siitä muodostuu vähemmän tunnetuista aktivisteista, toimittajista ja nykyjärjestelmän vastustajista.

Tarkkoja lukuja tosin ei ole, sillä useimmat eivät muuta Venäjältä virallisesti pois vaan säilyttävät rekisteröintinsä esimerkiksi Moskovassa. Yksi näkyvä ryhmä on poistumassa Moskovasta. Nuoria älykköjä on kaupungissa nyt vähemmän. He ovat jääneet Vilnaan, Lontooseen, Riikaan, Tbilisiin, Kiovaan, Berliiniin, Pariisiin tai New Yorkiin.

Osa heistä lähtee vähän kuin varmuuden vuoksi ja näköalattomuuden lannistamana. He tietävät, että järjestelmä voi arpoa kenet tahansa vähänkin aktiivisemman ”ulkovaltain agentiksi”, mistä koituu paljon ikävyyttä ja vaivaa, tai jopa vankilaan.

Karuimmillaan valinta on selkeä: lähtö tai todennäköinen vankeus.

Joillekin vallanpitäjät tekevät selväksi, että heidät halutaan pois. Yllättäen nostettua rikossyytettä saakin odottaa vapaalta jalalta. Tai kuukausien kotiarestin jälkeen aukeaa lakitekninen aikaikkuna poistua ennen varsinaisen tuomion astumista voimaan. Tai ulkomailla olevalle vihjataan, ettei kannata tulla takaisin.

Niin vallanpitäjät välttävät vangitsemisen aiheuttaman kohun ja saavat lähtijän ehkä vankilaakin enemmän marginaaliin. Samalla valtiollinen media voi maalata lähdön olevan uusin todiste siitä, että oppositio on lännen projekti.

Tästä syystä osa aktivisteista ei halua lähteä. Moni epäilee Navalnyin palanneen siksi Saksasta toivuttuaan myrkytyksestä. Tutkiva Bellingcat-ryhmä osoitti viranomaisten olleen sen takana.

Riikaan siirtynyt puolituttu sanoi pohtineensa lähtöä jo jonkin aikaa.

”Vielä alkuvuodesta moni sanoi, että vallanpitäjät kiristävät otteita duumanvaalien vuoksi. Että niiden jälkeen tilanne taas rauhoittuu”, hän sanoi.

”Mutta lakkasin uskomasta siihen arvioon.”