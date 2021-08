Oikeus julisti ranskalaisnaisen virheellisesti kuolleeksi neljä vuotta sitten – Jeanne Pouchain on taistellut viran­omaisia vastaan saadakseen henkilö­korttinsa ja pankki­tilinsä takaisin

Elämä Ranskassa muuttui mahdottomaksi, kun henkilökortti ja pankkitili kuoletettiin elävältä ihmiseltä.

Vuonna 2017 ranskalainen oikeus julisti Jeanne Pouchainin kuolleeksi. Sen jälkeen Pouchain, 59, on yrittänyt todistaa Ranskan viranomaisille, että väitteet hänen kuolemastaan ovat vahvasti liioiteltuja.

Taistelu viranomaisia vastaan ei ole vieläkään päättynyt, ja elämä kuolleen kirjoissa on osoittautunut äärimmäisen hankalaksi, Pouchain kertoo Reutersin haastattelussa. Kafkamainen kokemus on ollut lamaannuttava, hän sanoo.

”Nimeni oli Jeanne. Se on yhä Jeanne, vaikka minut julistettiin kuolleeksi 2017.”

Pouchain puhkeaa kyyneliin, kun häntä pyytää kertaamaan tarinansa, Reuters kertoo.

Kaikki alkoi neljä vuotta sitten, kun Pouchainin perheelle lähetettiin oikeudesta perintäkirje. Kirjeessä oikeus totesi Jeanne Pouchainin kuolleen helmikuussa 2016. Hänen poikaansa ja miestään vaadittiin maksamaan maksamatta jääneitä korvauksia.

Kirje liittyi mutkikkaaseen oikeustapaukseen, jossa Pouchainin entinen työntekijä vaati Pouchainilta korvauksia siitä, että hänet oli irtisanottu tämän omistamasta siivousyrityksestä.

Pouchain luuli, että virheellinen väite kuolemasta korjattaisiin nopeasti. Se oli toiveajattelua.

Jostain syystä oikeus oli hyväksynyt virheellisen väittämän Pouchainin kuolemasta, vaikka edes kuolintodistusta ei ollut esitetty.

”Melkein romahdin. Miten voin olla kuollut? Joku oli sanonut, että olin kuollut – uskoiko tuomari sen ilman kuolintodistusta?” Pouchain ihmetteli brittilehti The Guardianille heinäkuussa.

Pouchain haki lääkäriltä todistuksen, jossa hänen vahvistettiin olevan elossa. Tämän jälkeen hän yritti korjata virheen kotikaupunkinsa Saint-Étiennen virastoissa.

Mutta virkamiehet eivät osanneet auttaa, sillä kuolleeksi julistettua ei tuosta vain palauteta elävien kirjoihin.

Pian pankkitili ja henkilökortti lakkasivat toimimasta. Sen jälkeen elämä kävi vaikeaksi, Pouchain sanoo Reutersille.

”Elämäni, no, se ei ole mitään. Minusta tuntuu, kuin en olisi mitään eikä minulla ole mitään käyttöä.”

Neljä vuotta on kulunut, ja Ranskan oikeusistuimet ovat selvittäneet tapausta. Nyt Pouchain ja hänen aviomiehensä uskovat, että viranomaiset saavat pian palautettua hänen henkilöytensä.

Pouchainilla on jo lista siitä, mitä hän aikoo tehdä sen jälkeen kun on taas virallisesti elossa. Etusijalla on terveys.

”Menen terveystarkastukseen, sillä tiedän, että en ole kunnossa.”

Pouchain sanoo, ettei ole saanut kunnollista hoitoa, koska hänellä ei ole henkilötodistusta. Hampaatkin ovat pudonneet – jäljellä on enää kuusi.

”Olisi niin ihanaa pystyä puremaan taas omenaa. Olisi mukavaa, jos olisi hampaat.”

Suurin unelma on yksinkertaisesti pystyä nauttimaan taas elämästä kotona aviomiehen kanssa, Pouchain kertoo Reutersille.

”Päivisin pystyn tuntemaan olevani enemmän tai vähemmän elossa, mutta yöt ovat hirveitä. Herään puolentoista tunnin välein, sillä asia kalvaa minua öisin.”

Aviomies Pierre-Jean Pouchain sanoo suhtautuvansa tulevaisuuteen kaikesta huolimatta optimistisesti.

”Toivo on se, joka saa meidät jaksamaan”, hän sanoo. ”Lopputulos ei voi kääntyä muuta kuin meidän eduksemme.”