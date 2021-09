Puiden kuolemia aiheuttaa erityisesti metsien raivaaminen maanviljelyn ja karjatalouden käyttöön.

Lähes kolmannesta maailman puulajeista uhkaa sukupuutto, kertoo kasvien monimuotoisuuden suojelun puolesta toimiva kasvitieteellisten puutarhojen verkosto BGCI keskiviikkona julkaistussa raportissaan.

Raporttiin on kerätty ensi kertaa yhteen tietoa puulajien tilasta ympäri maailmaa.

Sukupuutolle alttiita puulajeja on yhteensä 17 500 maailman 58 497 puulajista. Mukana on tunnettuja puita tammista vaahteroihin, mutta erityisen uhan alla ovat Etelä-Amerikan sademetsissä tuoksuvat suurista kukistaan tunnetut magnoliat.

440 uhanalaisimmasta puulajista on jäljellä alle 50 luonnonvaraista yksilöä, raportti kertoo. Uhanalaisia puulajeja on kaksi kertaa niin paljon kuin uhanalaisia nisäkkäitä, lintuja, sammakkoeläimiä ja matelijoita yhteensä.

“Tämän raportin pitäisi herättää kaikki ympäri maailman siihen, että puut tarvitsevat apua”, kommentoi BGCI:n johtaja Paul Smith tiedotteessa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Eniten uhanalaisia puita on siellä, missä eri puulajeja on eniten, eli sademetsissä. Listan kärjessä on Brasilia, jonka puulajeista 1 788:a uhkaa sukupuutto. Sen jälkeen eniten uhanalaisia puulajeja on Indonesiassa, Malesiassa, Kiinassa, Kolumbiassa ja Venezuelassa.

Suurin uhka puille on metsien raivaus maatalouden ja karjatilojen käyttöön. Yhdessä ne uhkaavat uhanalaisista puulajeista 43:a prosenttia. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma merenpinnan nousu ja sään ääri-ilmiöt puolestaan uhkaavat sellaisia saarivaltioiden puulajeja, joita ei löydy muualta maailmasta.

Jokaisen menetetyn puun mukana voi kuolla joukko niistä riippuvaisia muita lajeja, muistuttaa raportin pääkirjoittaja Malin Rivers brittilehti The Guardianin haastattelussa:

”Puut ovat olennaisia kuin palikat Huojuvassa tornissa. Jos poistat väärän palikan, ekosysteemi romahtaa.”