Yhdysvaltain presidentti Joe Biden totesi tiistaina pitämässään puheessa, että liika on liikaa. On kohtuutonta, että ”yksi prosentti” väestöstä joutuu kantamaan vastuun Afganistanin sodasta, jonka mielekkyys on kyseenalaistettu jo vuosia sitten. Niinpä oli aika lähteä.

Bidenin lausahdus synnytti varmasti monen sotakriitikon mielessä ajatuksen pinttyneestä uskomuksesta, että sotaan lähetettäisiin enimmäkseen köyhien amerikkalaisperheiden lapsia. Tästä syystä eliitti tai edes keskiluokkakaan ei joutuisi kohtaamaan silmästä silmään sodan seuraamuksia, kuten veteraanien yleisiä itsemurhia, jotka Biden myös mainitsi.

Mielikuvaa huono-osaisista kootusta asevoimista on voimistanut esimerkiksi liberaalin dokumentaristin Michael Mooren elokuva Fahrenheit 9/11 (2004), jossa pureuduttiin presidentti George W. Bushin ”terrorisminvastaiseen sotaan”. Moore yrittää elokuvassa rekrytoida kongressin jäseniä innostamaan lapsiaan sotatantereille, huonolla menestyksellä.

Tosielämä on mutkikkaampaa. Tilastoista käy ilmi, että nykyään eri tuloviidennekseen kuuluvat amerikkalaiset palvelevat melko tasaisesti asevoimissa. Ylin tuloviidennes on hieman aliedustettuna asevoimissa (17 prosenttia), mutta niin on alinkin viidennes (19 prosenttia), näyttää Council on Foreign Relations -ajatushautomon katsaus. Sodankäynti on siis keskimäärin keskiluokan asia.

Mutta totta on myös se, että selvästi yleisimpiä syitä liittyä asevoimiin on saada työtä ja taloudellista hyötyä, kuten Rand-tutkimuslaitoksen kysely vuodelta 2018 kertoo. Yhdysvalloissa keskiluokka on ahtaalla, ja asevoimien kautta on mahdollisuus saada palkkatulojen lisäksi merkittävää tukea esimerkiksi korkeakouluopintoihin.

Randin kyselyyn vastanneista sotilaista vain yhdeksän prosenttia kertoi liittyneensä asevoimiin puhtaasti kutsumuksen, kunnian ja perhevelvoitteiden kaltaisista syistä. Sen sijaan 46 prosenttia mainitsi ainoastaan ammatillisiin mahdollisuuksiin ja etuihin liittyviä syitä, moni myös seikkailunhalun.

Yhdysvaltain armeijan kolmas jalkaväkidivisioona piti maaliskuussa 2007, Irakiin sotaan lähdön alla, sotilaiden ja perheenjäsenten jäähyväistilaisuuksia Fort Stewartin tukikohdassa Georgiassa.

Asevoimien kokonaisvahvuudesta ilmenee, että sotiminen koskettaa suoraan vielä vähäisempää osaa väestöstä kuin Bidenin mainitsema prosentti. Asepalveluksessa on aktiivista väkeä noin 1,4 miljoonaa, minkä lisäksi reservissä on noin 330 000 sotilasta.

Kokonaisluku vastaa noin puolta prosenttia Yhdysvaltain väestöstä. Afganistanissa palveli vuosien varrella noin 800 000 sotilasta, prosentin neljännes kansasta. Siksi sota on ollut valtaosalle väestöä etäinen asia, eikä mediakaan ole sitä jaksanut pitkäjänteisesti seurata.

Helsingin yliopiston Yhdysvaltain-tutkimuksen professori Mikko Saikku sanoo, että Vietnamin sodan loppuvaiheessa lopetetut kutsunnat ja vapaaehtoiseen palkka-armeijamalliin siirtyminen ovat ainakin aiemmin voineet laskea poliitikkojen ja kansankin kynnystä antaa hyväksyntänsä sodille.

”Todellinen kärsimys jää monelta näkemättä ja kokematta. Sotilaat on ulkoistettu, ja iso osa sodankäynnistä on kaupallistettu. Yhtymäkohta tavallisen amerikkalaisen elämään on melko pinnallinen. Siksi on huomattavasti helpompi antaa lupa lähteäkin”, Saikku sanoo.

Sodankäynnin kaupallistamisesta kertoo tilasto, jonka mukaan Yhdysvaltain asevoimia palvelleiden alihankintayritysten työntekijöitä on kuollut Afganistanissa 3 846. Amerikkalaissotilaita menehtyi lähes 20 vuoden sodassa noin 2 460.

Kun Biden ilmoitti sotilaiden vetämisestä Afganistanista viime huhtikuussa, amerikkalaissotilaita oli maassa enää noin 2 500. Mutta asevoimien käyttämissä alihankintafirmoissa työskenteli lähes 17 000 ihmistä, joista yli 6 100 oli amerikkalaisia, uutistoimisto Bloomberg kertoi. Alihankkijat ovat erilaisissa tukitoimissa, kuten kuljetus- ja huoltotehtävissä.

”Sota Afganistanissa ei ollut ainoastaan inhimillinen tragedia ja poliittinen katastrofi vaan massiivinen tulonsiirto Yhdysvaltain kansalta puolustusteollisuudelle”, totesi demokraattipresidentti Bill Clintonin aikainen työministeri Robert Reich Twitter-viestissään elokuun puolivälissä.

Reichin ajatus palauttaa mieleen presidentti Dwight Eisenhowerin vuoden 1961 jäähyväispuheen, jossa hän varoitti maataan ”sotateollisen kompleksin” armoille joutumisesta. Sittemmin on puhuttu eräänlaisesta sotakulttuuria ylläpitävästä ja paisuttavasta ”rautaisesta kolmiosta”: puolustusteollisuus, asevoimat ja niille myötämieliset kongressiedustajat, joista monet nauttivat puolustusteollisuuden kampanjalahjoituksista.

Biden on usein ilmaissut ymmärtävänsä asevoimia ja sodan logiikkaa syvällisemmin esimerkiksi siksi, että hänen edesmennyt poikansa Beau palveli Irakissa. Joukkojen vetäminen Afganistanista ja sotilaiden vaikeuksista puhuminen voisivat kieliä Bidenin halusta vähentää asevoimien roolia ja jopa sotilasmääriä.

Sellaisesta ei kuitenkaan ole viitteitä. Vaikka Afganistanissa on nyt nolla amerikkalaissotilasta verrattuna vuoden 2011 aikaiseen 110 000 sotilaaseen, Bidenin ensimmäinen esitys puolustusbudjetiksi kasvattaa menoja edellisvuodesta, tosin maltillisena pidetyllä 1,6 prosentilla.

Bidenin esitys on, että tulevana vuonna puolustukseen käytetään 715 miljardia dollaria, mikä vastaa runsasta kolmea prosenttia Yhdysvaltain bruttokansantuotteesta. Osuus on globaalissa vertailussa suuri mutta huomattavasti pienempi kuin kylmän sodan aikana.

Bidenin katse on hänen oman ilmoituksensa mukaan suuressa kuvassa ja suurissa kilpailijoissa: Kiinassa ja Venäjässä. Suuria kilpailijoita ja potentiaalisia vihollisia vastaan tarvitaan tietenkin suuret asevoimat.

Bidenin viime aikojen lausunnoista käy kuitenkin kirkkaasti ilmi se, että hänen kaudellaan tuskin lähdetään Afganistanin tai Irakin sotien kaltaisiin operaatioihin, jotka rönsyilevät demokratian markkinoinniksi ja kansakuntien pystyttämiseksi. Silti sotimista terroriepäiltyjä vastaan jatketaan yhä monilla erikoisoperaatioilla ja lennokki-iskuilla.

Mitä Yhdysvaltain äskettäisiin ”ikisotiin” tulee, kansan mielialat ovat hyvin synkät. Gallup-yhtiön kyselyissä näkyy, että Irakia piti virheenä 50 prosenttia amerikkalaisista viimeksi tehdyssä mittauksessa, kun Afganistaniinkin menon julisti virheeksi 47 prosenttia. Irakin sodan mielekkyyteen uskoi enää 45 prosenttia ja Afganistanin sotaan 46 prosenttia.

Pew-tutkimuslaitos kysyi samaa asiaa asevoimien veteraaneilta pari vuotta sitten. Peräti 64 prosenttia veteraaneista piti Irakin sotaa turhana, kun 58 prosenttia tuomitsi Afganistanin sodan turhaksi.

Laaja pettymys ja sotaväsymys ovat ilmenneet vuosikausien ajan vaikeutena löytää riittävästi vapaaehtoisia liittymään asevoimiin. Nykyään vain noin joka kymmenes amerikkalaisnuorista sanoo kyselyissä voivansa harkita asevoimiin liittymistä.

Army Times -lehti kertoi vuonna 2017, että ihanteellisessa palvelusiässä olevia 17–24-vuotiaita amerikkalaisia oli 33,4 miljoonaa, mutta heistä vain 1,7 miljoonaa oli kyvyiltään ja asenteiltaan sellaisia, että armeija toivoisi heitä riveihinsä.

Mutta kuinka moni näistä valioyksilöistä oli innostunut palveluksesta? Armeijan arvion mukaan 136 000. Heitä yritetään houkutella muun muassa noin 34 000 euron arvoisilla liittymisbonuksilla.