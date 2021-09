"Tällä hetkellä avaaminen on keskeytetty, jotta rokotuksia voidaan suorittaa lisää", Norjan terveysjohtaja sanoo.

Norjassa on raportoitu keskiviikkona 1 796 uutta koronavirustartuntaa, mikä on suurin määrä päivittäisiä tartuntoja maassa koko pandemia-aikana. Asiasta kertovat muun muassa Norjan yleisradio NRK ja Aftonbladet.

Norjan terveysjohtaja Espen Nakstad sanoo NRK:lle, että Norja keskeyttää suunnitelmansa avata maa uudelleen.

"Tällä hetkellä avaaminen on keskeytetty, jotta rokotuksia voidaan suorittaa lisää", hän sanoo.

Norjan kansanterveyslaitoksen johtaja Camilla Stoltenberg toteaa, että tämän syksyn tartuntastrategia ei ole toiminut tarpeeksi hyvin. 1 796 tartuntaa päivässä on hänen mielestään aivan liikaa.

Tiistaina Norjan sairaaloissa oli hoidettavana 89 koronapotilasta. Heistä 22 on tehohoidossa. Potilaiden määrä on maassa korkein toukokuun jälkeen.

Tartunnoista 677 raportoitiin Oslossa. Oslon kaupunginvaltuuston johtaja Raymond Johansen sanoo NRK:lle, että tartuntojen määrä ei toistaiseksi johda Oslon sulkutilaan.

Norjassa on todettu pandemian aikana yhteensä 814 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Tähän mennessä 56,4 prosenttia maan väestöstä on saanut kaksi rokoteannosta. 71,5 prosenttia on saanut vähintään yhden rokoteannoksen.