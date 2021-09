Toyotan maasturit ja avolava-autot ovat olleet aseellisten kapinallisliikkeiden suosiossa jo kauan. Kesällä Toyota asetti ehtoja uuden Land Cruiser -mallinsa myynnille ehkä juuri Afganistanin Talebanin nousukiidon vuoksi.

Ääri-islamilaisen Talebanin suhde Toyotan avolava- ja maasturimalleihin on läheinen. Suhde oli alkanut jo 1996, kun Taleban ensimmäistä kertaa valtasi presidentin palatsin Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa.

Avolava-autoa on pidetty ihanteellisena aseellisten kapinallisten tarkoituksiin: lavalle mahtuu ihmisiä, ja sinne voidaan asentaa myös aseita.

Avolava-autoja valmistaa moni muukin automerkki, mutta Toyotan Hilux-avolavoja ja Land Cruiser -maastureita näkyy niin terroristijärjestöjen kuin muidenkin kapina-armeijoiden käytössä.

Jopa al-Qaidan johtaja Osama Bin Laden halusi käyttöönsä nimenomaan Toyota Land Cruiserin. Muu ei kuulemma kelvannut, kirjoitti The New York Times vuonna 2001.

Asiasta syntyi jo silloin japanilaiselle autovalmistajalle krooninen migreeni, joka jatkuu edelleen.

Yhtiön päätä särki myös vuonna 2015, kun terroristijärjestö Isis levitti itsestään ammattimaisia propagandakuvia – Toyotan kyydissä tietenkin.

Tuolloin yhtiö joutui Yhdysvaltain valtiovarainministeriön terrorismin rahoitusta torjuvan yksikön kysymysten kohteeksi. Yhdysvalloissa terrorismin välillinenkin tukeminen voi johtaa siihen, että yhtiö joutuu pakotteiden kohteeksi ja liiketoiminta hankaloituu huomattavasti.

Toyotan Yhdysvaltain-yhteiskuntasuhdejohtaja joutui selittämään ABC Newsille, että yhtiöllä on tiukka linja sen suhteen, ettei terroristien kanssa käydä autokauppaa.

Yhdysvaltain Irakin-suurlähettiläs sanoi, että jostain terroristijärjestö oli onnistunut ostamaan satoja Toyotan autoja. Mallit eivät kuitenkaan olleet uusimpia. Toyotan yhteiskuntasuhdejohtaja pahoitteli, ettei yhtiö pysty täysin hallitsemaan käytettyjen autojensa kauppaa.

Kuva terroristijärjestö Isiksen propagandasta.

Talebanin edetessä Afganistanissa ja lopulta vallattua koko maan pohjoista Panjshirin provinssia lukuun ottamatta, Toyota keksi suojata seuraavan mallinsa. Varmuutta ei ole, liittyykö ratkaisu nimenomaan Afganistanin tilanteeseen.

Rivien välistä voi kuitenkin päätellä, ettei Toyota halua Land Cruiser -autonsa vuoden 2022 mallia Talebanin ajettavaksi.

Motor1-sivusto kertoi heinäkuun lopulla, että kun LC300-malli vapautettiin ennakkotilattavaksi, tilaajat joutuivat allekirjoittamaan sitoumuksen, ettei mallin autoja myydä ulkomaille ensimmäisen vuoden aikana.

Japanilaista lähdettä lainaten Motor1 kertoo, että sitoumuksessa todetaan näin:

”On riski, että rikotaan ulkomaista kauppaa koskevia lakeja, ja vientikohteesta riippuen tämä voi aiheuttaa huomattavia ongelmia, jotka uhkaavat globaalia turvallisuutta.”

Talebanin erikoisjoukkojen Badri 313:n jäseniä Kabulin lentokentän kiitotiellä tiistaina 31.elokuuta.

Miksi Taleban, Isis ja monet muut sitten haluavat Toyotan?

The New York Timesilla oli vastaus jo 20 vuotta sitten. Toyotat ovat mukavia, ilmastoituja ja luotettavia ajokkeja, joissa on iso bensatankki. Nelivetomaasturit soveltuvat huonoille teille ja aavikko-oloihin. Avolavoissa on oiva kuljetuskapasiteetti paitsi ihmisille myös aseille.

Lisäksi Toyotan autot ovat kestäviä.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n auto-ohjelma Top Gear yritti tuhota Toyota Hiluxin. Auto hukutettiin, sytytettiin palamaan, sen päälle pudotettiin asuntovaunu. Se moukaroitiin ja räjäytettiin kerrostalon mukana. Vielä kerrostalon raunioista nostettunakin sama punainen Hilux saatiin käynnistymään.

Toyota on siis hyvä auto, liian hyvä vastapuolen käyttöön. Tämän tietävät amerikkalaisetkin: tuskin Yhdysvaltain ulkoministeriö olisi muuten lähettänyt Syyrian diktaattoria Bashar Al-Assadia vastaan taistelevalle Vapaan Syyrian armeijalle juuri Toyota Hiluxeja vuonna 2014.

Lähettämättä olisivat varmaan jääneet myös kurdien vapautusliikkeen YPG:n Yhdysvalloilta saamat sata Toyota Hiluxia vuonna 2017.

Tässä Muammar Gaddafin hallintoa vastustaneet kapinalliset olivat matkalla taisteluun pääkaupunki Tripolin lentokentän lähellä vuonna 2011. Avolava-auton merkistä ei ole varmuutta.

Kun Taleban oli noussut Afganistanissa valtaan elokuun puolivälissä, käynnistyi ennenkuulumaton ja valtava evakuointioperaatio. Britanniassa kohua herätti brittiläisen löytöeläintalon evakuointi, joka sai Britannian puolustusministerin Ben Wallacen painottamaan, että evakuoitavien etunenässä ovat ihmiset.

Sitten sosiaalinen media havaitsi evakuointikoneessa auton. Miksi ihmeessä Britannia evakuoi autoja?

Internet ratkaisi evakuoidun auton arvoituksen. Siellä oli todennäköisesti kallis satelliittiviestintälaitteisto sekä mahdollisesti pommien etälaukaisemisen estämiseksi kehitettyä arvokasta häirintälaitteistoa. Tällaisia erikoisvarusteautoja valmistetaan esimerkiksi Arabiemiraateissa.

Entä auton merkki? Monikäyttöinen Toyota Land Cruiser.