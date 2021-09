Ukrainalaisia parsakaalinkerääjiä Bostonissa. Maatalouden työvoimasta on huutava pula.

Bostonin kaupungissa brexitiä kannatti yli 75 prosenttia äänestäjistä. Kun brexit-arki alkoi, ei alueen tehtaille ja maatiloille riitä enää työntekijöitä. ”Englantilaiset eivät tee peltotöitä näillä palkoilla”, nauraa parsakaalipellolla uurastava ukrainalainen.

Boston, Lincolnshire

Sitä saa mitä tilaa.

Bostonin pikkukaupunki itäisessä Keski-Englannissa tunnetaan Britannian brexit-henkisimpänä paikkana. Peräti 75,6 prosenttia Bostonin äänestäjistä kannatti EU-eroa kansanäänestyksessä kesäkuussa 2016.

Bostonista puhutaan jopa Britannian ”brexit-pääkaupunkina”.

Nyt kun brexit on viimein toteutunut, näkyvät EU-eron käytännön seuraamukset: työvoimasta on huutava pula.

Työntekijöitä kaivattaisiin pelloille ja tehtaisiin, mutta avoimiin paikkoihin ei riitä halukkaita.

Brexit pani stopin työvoiman vapaalle liikkuvuudelle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Keski- ja Itä-Euroopasta ei tulla enää Englantiin pienipalkkaisiin töihin. Pandemia on pahentanut työvoimapulaa entisestään.

Pulassa ovat nyt erityisesti maatilat ja muu elintarvikeala. Lincolnshiren kreivikunta ruokkii muuta maata: alueen hedelmällisillä peltomailla kypsyvät erilaiset kaalit, sipulit, perunat ja porkkanat.

Sadonkorjuu on käynnissä mutta vajaalla miehityksellä.

”Työntekijöitä on mahdotonta löytää”, kertoo omaa Planet Power -työnvälitysyhtiötään Bostonin keskustassa pyörittävä Ivo Ivanov.

Bulgarialaisella Ivo Ivanovilla on Bostonissa oma ruokakauppa ja työnvälitysyhtiö.

Bulgariasta kotoisin oleva Ivanov muutti itse Englantiin viisi vuotta sitten. Rekrytointiyrityksen lisäksi Ivanovilla on oma Bulgarian Spring -ruokakauppa. Kauppa tarjoaa bulgarialaisia tuotteita: makkaraa, jugurttia, keksejä ja muita herkkuja.

”Bratwursti on asiakkaiden suosikki.”

Uusien työntekijöiden rekrytointi tyssäsi vuoden alussa. Työntekijöillä pitäisi olla nyt settled status -oleskelulupa tai sen esiaste, joihin ovat oikeutettuja vain vuoden 2020 loppuun mennessä Britanniaan muuttaneet EU-kansalaiset. Hakuaika meni umpeen kesällä.

”Muilla pitää olla työviisumi. Se on vaikea prosessi.”

Ivanovin kauppaa vastapäätä on toinenkin työnvälitysfirma. Naishenkilö tiskin takana ilmehtii, että englanti ei suju.

”Bulgariaa? Venäjää?”, hän ehdottaa.

Paperilaput firman ikkunassa mainostavat työpaikkoja englanniksi ja kyrillisin aakkosin. Maatilalle pääsisi heti vihannesten korjuuhommiin, kuten myös auringonkukkia poimimaan. Myös tehtaisiin tarvitaan pikaisesti työvoimaa.

Työpaikkailmoitus välitysfirman ikkunassa etsii väkeä, joka voisi aloittaa maatilalla heti. Aiempaa kokemusta ei vaadita, ja palkka on noin 12 euroa tunnissa.

Tuntipalkka on useimmiten 10 puntaa ja 50 penniä eli hieman yli 12 euroa. Se on enemmän kuin 23 vuotta täyttäneiden vähimmäistuntipalkka: 8 puntaa ja 91 penniä.

Bostonilaisten äänestäjien brexit-into ei tullut viisi vuotta sitten täytenä yllätyksenä. Paikalliset olivat kyllästyneet vapaaseen EU-maahanmuuttoon.

Bostonissa oli ennen brexitiä suhteellisesti eniten EU:n uusista jäsenmaista tulleita maahanmuuttajia: yli kymmenen prosenttia asukkaista. Osuus oli suurempi kuin missään muualla Englannissa ja Walesissa.

Vuosina 2001–2011 Bostonin ulkomailla syntyneiden asukkaiden osuus yli nelinkertaistui, kertoo itäisen Keski-Englannin maahanmuutto­vaikutuksia kartoittava selvitys.

Taustalta löytyy entisen pääministerin Tony Blairin poliittinen päätös. Blair avasi heti Britannian ovet, kun EU laajeni keväällä 2004 kymmenellä uudella jäsenmaalla. Yhtä sallivan linjan Keski- ja Itä-Euroopasta tuleviin työntekijöihin ottivat vain Irlanti ja Ruotsi. Muut EU-maat asettivat uusien jäsenmaiden työvoimalle jopa vuosien rajoituksia.

Blairin hallituksen arviot tulijoiden määrästä menivät pahasti alakanttiin. Samalla kylvettiin yksi brexitin monista siemenistä.

Bostonin keskustassa voi kävellä vielä nytkin pitkän tovin kuulematta sanaakaan englantia. Tämä on yhä maahanmuuttajien kaupunki.

”Lopettiko brexit maahanmuuton? Kaikkea muuta. Nythän heitä tuntuu olevan vieläkin enemmän”, tuhahtaa vanhempi rouvashenkilö, joka ei halua sanoa nimeään.

Keskusaukiolla kirkon kupeessa syyspäivää viettävät Ruth Evans ja Adrian Watt sen sijaan kertovat mielellään omista brexit-kokemuksistaan.

Evans työskentelee kananlihanjalostamossa, jossa EU-ero näkyy työvoimapulana:

”Työntekijöitä on yksinkertaisesti mahdotonta löytää.”

Lincolnshiressä asuvat Adrian Watt ja Ruth Evans patistavat yrityksiä nostamaan palkkoja, jos työvoimaa ei muuten löydy.

Tähän asti iso osa työkavereista on ollut puolalaisia, latvialaisia, liettualaisia, bulgarialaisia ja romanialaisia. Yrityksille on kelvannut EU-maista tuleva halpa työvoima.

Nyt kun brexit on pysäyttänyt uusien työntekijöiden virran, ovat yritykset haluttomia nostamaan palkkoja. Työvoimapulaa pahentaa se, että esimerkiksi monet puolalaiset ovat palanneet takaisin Puolaan. Palkat Puolassa ovat alkaneet pärjätä brittipalkoille – eikä brexit ole varsinaisesti parantanut Britannian ilmapiiriä.

Monille englantilaisille taas ei kelpaa raskas työ tehtaissa tai pelloilla.

”Monet ovat yksinkertaisesti vain laiskoja”, Evans sanoo.

Watt on samaa mieltä. Hän kuljettaa ammatikseen rekkaa. Myös autonkuljettajista on brexitin jälkeisessä Britanniassa huutava pula.

”Palkat eivät nouse, eivätkä ihmiset halua tulla nykyisillä palkoilla töihin. Se on koko ongelman ydin”, Watt sanoo.

Kun kuljettajapulaan lisää brexitin aiheuttamat muut ongelmat jakeluketjuissa, on tuloksena tyhjiä hyllyjä supermarketeissa ja ruokakaupoissa. You Gov -mielipidemittausyhtiön syyskuun alussa tekemän kyselyn mukaan 56 prosenttia vastaajista on todistanut ”ruokapulaa” omassa lähikaupassaan.

Tyhjiä hyllyjä Sainsbury’s-ruokakauppaketjun myymälässä Berkshiressä elo-syyskuun vaihteessa. Kaupat kärsivät toimitusvaikeuksista, kun kuljettajista on pulaa ja brexit on lisännyt byrokratiaa. Ongelmia on aiheuttanut myös pandemia.

Pandemian ja brexitin aiheuttamista toimitusvaikeuksista ovat kertoneet myös useat isot pikaruokaketjut. Syyskuun alussa joukkoon liittyi huonekaluketju Ikea. Tunnetun brexiteerin omistamasta pubiketjusta loppui osa olutmerkeistä.

Jopa julkinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS on joutunut lykkäämään paikoitellen syksyn flunssarokotuksia toimitusvaikeuksien ja kuljettajapulan takia.

Myös Evans ja Watt ovat huomanneet, että välillä kaupasta ei saa mitä haluaa.

”Ruokaa kyllä löytyy, mutta kerran en löytänyt kasvopyyhkeitä”, Evans sanoo.

”Lehdet kirjoittavat, että joulu on peruttu kun ei riitä jouluruokaa, mutta kaupoissahan on joulutavaraa jo esillä, vaikka on vasta syyskuu. Isot yritykset ja media lietsovat vain paniikkia”, Watt sanoo.

Osa yrityksistä haluaisi, että pääministeri Boris Johnsonin konservatiivihallitus höllentäisi uusia tiukkoja maahanmuuttosääntöjä. Näin tehtaille ja muualle saataisiin työvoimaa ulkomailta.

Brexitin puolesta äänestänyt pariskunta ei idealle lämpene. Heidän mielestään yritysten pitää nostaa palkkoja. EU-eron kokonaismenestystä on sen sijaan kuulemma vaikea arvioida. Brexitin ja pandemian seuraamukset sekoittuvat toisiinsa.

Bostonin kaupungin ulkopuolella avautuu peltonäkymä toisensa perään. Maisema on laakeaa niin kuin Pohjanmaalla.

Romanialainen Ali Meza on liikkeellä traktorin kanssa. Hän kertoo olevansa Englannissa maatöissä ainakin marraskuuhun asti.

Romanialainen Ali Meza ajaa traktoria englantilaispellolla.

Ison vihannesyhtiön omistamalla parsakaalipellolla huhkii kymmenisen miehen ryhmä ukrainalaisia.

”Englantilaiset eivät tee peltotöitä näillä palkoilla”, nauraa ryhmän puhemies eli joukon parasta englantia puhuva Ihor Maliukin.

Muut kuuntelevat. Yksi kääntää niille, jotka eivät ymmärrä englantia.

Työ pellolla on raskasta. Harva kaupasta sievää pientä parsakaalia valitseva tulee ajatelleeksi, että kaalin ympärillä kasvavat iso kovat lehdet. Miehet etenevät pellolla rivistössä, kumartuvat ja kiskovat parsakaalit maasta, leikkaavat suojaavat lehdet irti isoilla veitsillään.

Sen jälkeen parsakaalit viskataan traktorin vetämän lavan isoihin puulaatikoihin.

Ukrainalaiset kausityöntekijät keräävät parsakaalisatoa pellolla Bostonin kaupungin lähellä itäisessä Keski-Englannissa.

Maliukin kertoo olevansa mielellään Englannissa peltotöissä.

”Tulot ovat ukrainalaisittain erittäin hyvät. Kun palaamme takaisin kotiin, meillä on paljon rahaa.”

Välitysfirma on hoitanut miesten viisumit ja muut paperityöt. Työpesti kestää kolme ja puoli kuukautta. Töitä miehet tekevät yhdeksän tuntia päivässä ja kuusi päivää viikossa.

”Paikalliset ovat täällä mukavia. Auttavaisia. Olen ollut töissä myös Saksassa. Missään ei ole ollut ongelmia”, Maliukin kertoo.

Parsakaalinkeruu etenee rivistössä.

Vihannesfirman mekaanikko Curtis Smith on tullut korjaamaan rikki menneitä piuhoja. Hän on asunut Lincolnshiressä koko ikänsä.

Mekaanikko Curtis Smith.

Alkusyksyllä on kiire, kun sadon­korjuu käy kuumana. Ainakaan toistaiseksi mitään ei ole jäänyt pelloille mätänemään.

Ovatko kaikki maatöitä tekevät ulko­maalaisia?

”Kyllä meillä on pari englantilaistakin poimija­ryhmää. Mutta iso enemmistö on kyllä muualta.”

