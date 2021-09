Tutkijat: Länsimaat epäonnistuivat, humanitaarisen avun keskittyminen naisiin on vain lisännyt epätasa-arvoa Afganistanissa

Jos länsimaat aidosti välittävät Afganistanista, heidän on parasta jäädä maahan ja neuvotella Talebanin kanssa, sanoo professori Alessandro Monsutti.

Kabulin yliopiston naisten opiskelija-asuntola aukesi vuonna 2005. Tarkoituksena oli tarjota turvallinen asuinpaikka vaatimattomista oloista tuleville naisopiskelijoille.

Sisäänkäynnillä roikkui Laura Bushin muotokuva. Asuntola oli Yhdysvaltain silloisen ensimmäisen naisen henkilökohtainen projekti, ja hän myös vieraili siellä.

Vain parinsadan metrin päässä naisten moderneista tiloista sijaitsi miesopiskelijoiden asuntola. Siellä olosuhteet olivat ankeat, mikä herätti katkeruutta.

Kaksi vuotta myöhemmin väitöskirjaansa kirjoittanut Julie Billaud majoittui naisten asuntolassa neljän kuukauden ajan. Yli tuhatpaikkaisessa rakennuksessa asui vain noin 500 naista.

”Asuntolalla oli todella huono maine. Sanottiin, että naiset menettivät siellä kunniansa”, Billaud kertoo HS:lle.

Tyhjyyteen vaikutti maineen lisäksi se, että Afganistanin opetusministeriö teki kaikkensa, jotta mahdollisimman harva naisopiskelija pääsisi asuntolaan. Osalta asuntolaoikeus evättiin, toisilta pyydettiin lahjuksia paikkaa vastaan.

Kyse oli korruption lisäksi poliittisesta kannanotosta, Billaud arvioi. Afganistanin hallituksella ei ollut minkäänlaista valtaa Yhdysvaltain rahoittamassa ja UNDP:n hallinnoimassa asuntolassa. Opetusministeriö sai kuitenkin päättää siitä, kuka pääsi sisään.

”Palauttaakseen itsemääräämisoikeutensa he tekivät ainoan asian, jonka pystyivät.”

Naisten opiskelija-asuntolan kohtalo kuvastaa sosiologian ja antropologian professorin Billaudin mukaan kaikkea sitä, mikä länsimaisten avustushankkeissa Afganistanissa meni pieleen. Yhdysvallat oikeutti sotaa taisteluna naisten oikeuksien puolesta, mutta käytännössä naisiin keskittyminen vain kasvatti jännitteitä.

”Mitä suurin osa avustusjärjestöistä ei ymmärtänyt, eikä ymmärrä vieläkään, on, ettei tätä naisiin keskittymistä ole nähty Afganistanissa moraalisesti oikeutettuna”, Billaud sanoo.

”Afganistanin sota on ollut myös kulttuurinen imperialistinen sota. Ja sellaisena se on maassa eletty. Humanitaarinen apu voi luoda katkeruutta, sillä se on usein symbolista väkivaltaa.”

Naisten itsenäisyyttä ja ”vapauttamista” tukevat kansainväliset avustushankkeet sivuuttivat Billaudin mukaan maaseudun naisten todellisuuden. Monelle naiselle äitiys ja asema osana perhettä ovat tärkeä osa identiteettiä. Itsenäisyys taas näyttäytyy vaarallisena.

” ”Sota tekee naisista taistelijoiden synnyttäjiä.” – Julie Billaud

Paikalliset aktivistit ymmärsivät tämän usein paremmin. Esimerkiksi yhdessä naisten oikeuksia syrjäseuduilla edistävässä projektissa koulutusta tuotiin samalla sekä naisille että miehille.

“Opetuksessa käsiteltiin ihmisoikeuksia ja Koraania. Se oli valtava menestys. Naiset pääsivät keskustelemaan keskenään ongelmistaan. Samalla heillä oli mukava olo, sillä he tiesivät, että miessukulaisille tarjottiin samat mahdollisuudet.”

Kansainvälinen apu sen sijaan aika ajoin vain lisäsi jännitteitä. Samalla jatkuva sota vahvisti vanhoillisia sukupuolirooleja.

”Ei maata voi vapauttaa pommittamalla sitä. Sota tekee miehistä taistelijoita ja naisista taistelijoiden synnyttäjiä ja suojelijoita.”

Osa humanitaarisesta avusta oli vain symbolista. Länsimaissa iloittiin tyttöjen koulutuksesta, mutta uusista kouluista puuttuivat ammattitaitoiset opettajat.

Opettajien palkat olivat niin pienet, että monet heistä lähtivät kesken koulupäivän sivutöihin ansaitsemaan elantoa.

Tässä todellisuudessa Taleban oli välillä järjestyksen luoja. Sen taistelijat järjestivät kouluille valvojia, jotka estivät opettajia jättämästä lapsia yksin.

Myös Talebanin oikeusjärjestelmä oli monien mielestä hallituksen oikeusjärjestelmää luotettavampi, huomauttaa sosiologian ja antropologian professori Alessandro Monsutti.

Se oli johdonmukainen eikä perustunut korruptioon.

”Meidän pitäisi miettiä, miksi Taleban onnistui siinä, mitä Yhdysvallat yritti vuosia: he voittivat puolelleen ihmisten sydämet.”

Monsutti uskoo, että sodan loppu on historiallisesti jopa merkittävämpi käänne kuin syyskuun 11. päivän terroristi-iskut, jotka aloittivat sodan.

”Länsi on tällä hetkellä täysin kykenemätön ymmärtämään tosiasioita. Afganistanin jälleenrakennus oli täysi epäonnistuminen, ja Taleban voitti sodan kansan hyväksynnästä.”

”Todennäköisesti puhumme länsimaisen moraalisen kulttuurin hegemonian lopusta.”

Ennen kuin sota alkoi vuonna 2001, afganistanilaiset ottivat kansainvälisen humanitaarisen avun vastaan avosylin ja kiitollisina, Monsutti kertoo. Tuolloin paikalliset tekivät kaikkensa avustustyöntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi.

Asenteet muuttuivat, kun sota jatkui, mutta jälleenrakennus ei edennyt.

Kun Yhdysvallat auttoi toisen maailmansodan jälkeistä Eurooppaa jälleenrakennuksessa, Marshall-ohjelman pääpaino oli rakennushankkeissa. Afganistanissa infrastruktuuri ja talous vahvistuivat sen sijaan hitaasti.

”Päähuomio oli rauhan opettamisessa. Yksinkertaistettuna ajatus oli, että afganistanilaiset sotivat, koska ovat tyhmiä, joten meidän pitää kouluttaa heitä. Samalla heillä ei ollut materiaalisia edellytyksiä elää tyydyttävää elämää.”

Nyt länsimailla on Monsuttin mukaan paikka näyttää, että he ovat aidosti kiinnostuneet afganistanilaisista. Se edellyttää maahan jäämistä ja Talebanin kanssa neuvottelemista.

Vähemmistöjen kanssa työskennellyt Monsutti ei luota Talebaniin mutta on vihainen tavasta, jolla länsimaat lähtivät Afganistanista.

”Moraalinen velvollisuutemme oli jälleenrakentaa maa, ei ainoastaan evakuoida ihmisiä sieltä pois."

”Pelkään, että pian ihmiset sanovat: katsokaa, mehän sanoimme, ettei Taleban kykene hallitsemaan. Mutta käytännössä emme ole antaneet heille mahdollisuutta siihen. Rahavirrat on jäädytetty ja koulutetuimmat ihmiset haettu pois.”