Kansalaisista on tullut autoritaarisille hallinnoille aiempaa suurempi uhka, sanoo tutkija Elina Sinkkonen.

On kuin maan johtajat kokoaisivat kiihtyvää vauhtia rautahäkkiä Kiinan päälle. Sellaista kyytiä Kiinassa kiristetään nyt yritysten ja kansalaisten vapauksia toimia.

Karaokesta kielletään räävittömät tai epäisänmaalliset laulut. Alle 18-vuotiaat eivät saa enää pelata verkkopelejä kuin kolme tuntia viikossa. Lapsille yksityistä opetusta tarjonneet firmat menevät konkurssiin, koska ne on nyt kielletty.

Kouluissa kiellettiin ulkomaiset oppimateriaalit, mutta tästä lukukaudesta alkaen lapset opiskelevat tehostetusti maan johtajan Xi Jinpingin ajatuksia.

Visailujen ja meikattujen miesten tilalle televisioon vaaditaan isänmaallista ohjelmaa. Jopa julkkisten suurten ihailijakerhojen toimintaa on estetty.

Miksi Kiinaa yksinvaltaisin ottein johtava kommunistinen puolue on alkanut kyykyttää kansalaisiaan näin kovasti?

”Autoritaarinen hallinto ei ole mikään samana pysyvä juttu. Sen täytyy innovoida autoritaarisia menetelmiään aina uusiksi”, selittää Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, autoritaarisia hallintoja tutkinut Elina Sinkkonen.

”Eri aikoina on eri haasteet, ja niihin pitää vastata.”

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen.

Jos haasteisiin ei vastaa, autoritaarista johtoa uhkaa sen isoin pelko: vallanvaihto.

Tavallisista kansalaisista on tullut itsevaltaisille tahoille aiempaa isompi uhka ympäri maailman. Tuoreissa tutkimuksissakin on huomattu, että ruohonjuuritason toiminta on alkanut vaikuttaa enemmän autoritaaristen hallintojen kaatamiseen, Sinkkonen kertoo.

Näin on käynyt muun muassa Georgiassa ja Kirgisiassa sekä monessa maassa arabikevään aikana. Hongkongissa kansalaisliikehdintä käytti painostusvoimaansa kovasti ennen Kiinan ankaraa puuttumista viime vuonna.

Niinpä Kiinassakin katsotaan nyt entistä tiukemmin kansalaisten suuntaan.

Ruohonjuuritason valta on kasvanut erityisesti siksi, että internetin ja sosiaalisen median avulla kansalaiset tietävät enemmän ja pystyvät kommunikoimaan keskenään.

Vallanpitäjät iskevät takaisin samoin keinoin – uuden ajan haasteiden lisäksi autoritaarisilla johtajilla on siis käsissään myös uudet työkalut.

Mies esitteli iiriksen skannaamista messuilla Kiinassa.

Kiinassa netin ja sosiaalisen median sensuuri ja ohjaus kehittyvät koko ajan. Digitaalisessa maailmassa vallanpitäjät pystyvät seuraamaan ihmisten somejulkaisuja, liikkumista ja esimerkiksi ostoksia. Kohta kaikkialle yltävä kameravalvonta viimeistelee vahdinnan. Uhkaavat ajattelijat pannaan kuriin aikaisin.

”Enää ei tarvitse näyttävästi pidättää ihmistä rautatieasemalla, vaan ihminen huomaa yhtäkkiä, että hänen luottokorttinsa ei toimi”, Sinkkonen sanoo.

”Tämä kertoo siitä, että oikeasti kansa ei usko puolueen ideologiaan tai Xin ajatuksiin. Jos uskoisi, tällaisia toimia ei tarvittaisi. Mutta eihän näihin ole uskottu vuosikymmeniin.”

Karaoke on Kiinassa supersuosittua, ja nyt epäisänmaallisia lauluja karsitaan valikoimista.

Sinkkonen sanoo, että kansalaisten vahdintaa tiivistämällä Kiinan johto varautuu tulevaan.

Kansalaiset saattavat olla tyytymättömämpiä, kun enää talous ei kasva samaa vauhtia kuin ennen eikä elintaso nouse kohisten. Jo nyt asunnot ovat monille liian kalliita ja korkeasti koulutettujen on vaikea löytää hyviä töitä.

Puolue on aloittanut kampanjan, jolla luvataan vähentää superrikkaiden vaurautta ja parantaa köyhien asemaa. Elintasoerot ovat Kiinassa valtavia, ja se on paha paikka kommunismin nimissä puhuvalle puolueelle.

Rikkaiden köyhdyttäminen ei ole kovin vaikeaa, mutta saa nähdä, kuinka köyhien tilanteen parantaminen onnistuu.

Toinen syy kansalaisiin kurottuvassa kampanjoinnissa on se, että vallan ydin on jo putsattu.

”Heti kun autoritaarisessa järjestelmässä uusi johtaja on ottanut vallan haltuun, hän varmistaa, ettei oppositiota ole”, Sinkkonen sanoo.

Näin vuosikymmen sitten valtaan tullut Xi Jinpingkin teki. Hän siivosi puolueen sisäiset vastustajansa syrjäraiteille ja vankilaan. Apuna oli ennennäkemättömän suuri korruptionvastainen kampanja, joka myös mitä ilmeisimmin vähensi korruptiota. Korruptio on ollut Kiinassa ja puolueen sisällä iso ongelma.

Kiinan johtaja Xi Jinping esiintyy usein kuvissa sotilaiden kanssa. Tässä viime vuonna otetussa kuvassa hän ohjeistaa Kiinan lounaisrajaa vartioivia sotilaita.

Xi keskitti vallan itselleen puolueessa ja sotavoimien piirissä sekä muutti pykäliä niin, että hän voi olla vallassa vaikka loppuikänsä. Ne olivat isoja muutoksia puolueen viime vuosikymmenten hajanaisempaa valtaa kunnioittaneeseen perinteeseen.

Yhteen henkilöön keskittyvää valtaa jalkautetaan myös kansan pariin, mistä kertoo parhaiten Xin ajatusten pakko-opetus kaikissa kouluissa.

”Vallankeskitys on mielenkiintoista, sillä tutkimuksen mukaan yksi­puolue­järjestelmässä puolue pysyisi parhaiten vallassa, jos puolueen sisäinen valta on hajautettu”, Sinkkonen sanoo.

Tosin tutkimuksen aineisto yltää vain noin vuosikymmenen taakse. Voi olla, että tilanne on muuttunut.

Kun Kiina luo nahkaansa, ohjenuorana on vakavamielisyys.

”Vähemmän hömppää ja enemmän vakavaa tekemistä”, Sinkkonen ynnää.

Shanghaissa on ollut vuosia tapana viettää Pridea. Tässä kuvassa näkyy kesän 2020 Pride-juoksijoita. Sittemmin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat joutuneet viranomaispaineiden vuoksi vähentämään tapahtumiaan.

Todellakin: faniklubit kumoon, pelaaminen minimiin, miesten poninhännät ja tatuoinnit sekä syvät kaula-aukot pois televisiosta.

Samaa vakavuuden korostusta Sinkkonen on huomannut kiinalaisiin alustatalouden yrityksiin kohdistuneissa rajoituksissa. Nämä yritykset tarjoavat viihdettä ja shoppailua. Monet internetin mahdit, kuten verkkokauppajätti Alibaba ja taksijätti Didi, ovat saaneet kovat rangaistukset monopolitoimista ja henkilötietojen keräämisestä.

Sen sijaan esimerkiksi viestintäteknologian jätti Huawei on säästynyt viranomaisten kirveeltä. ”Hömppä” saa kyytiä, kun Kiina keskittää voimiaan puolijohteisiin ja tekoälyyn.

”Ne ovat niitä, joita tarvitaan kilpailussa Yhdysvaltoja vastaan”, Sinkkonen sanoo.

Alibaba on ollut villien huhujen kohteena jatkuvasti sen jälkeen kun yhtiö joutui Kiinan kommunistisen puolueen hampaisiin.

Paljon on väitelty, johtuiko Kiinan johdon hyökkäys Alibaban kimppuun siitä, että perustaja Jack Ma oli ylimielinen Kiinan johtoa kohtaan, vai siitä, että Kiina pelkäsi Alibaban oman pankkisysteemin käyvän vaaralliseksi.

Asiat eivät useinkaan ole joko–tai vaan sekä–että.

”Minäkin voin varovaisesti kannattaa sitä ajatusta, että alustatalousyritysten valtaa vähentäessään Kiina vähentää isojen monopolien valtaa”, Sinkkonen sanoo.

Samalla puolue vähentää yritysjättien valtaa ylipäätään, sillä Xi Jinpingin mukaan kaiken pitää Kiinassa olla puolueelle alisteista.

Kun tukiopetusta antaneet yritykset siivotaan kartalta, puolue säilyttää monopolin siinä, mitä lapsille saa opettaa. Samalla vähenee perheiden paine panna lapset kalliiseen lisäopetukseen kilpaillussa koulumaailmassa.

Lasten peliriippuvuus on ollut Kiinassa iso ongelma – mutta kyllä puoluetta huolettaa myös pelien tarjoama sisältö. Sehän voi olla sensuurista huolimatta jotenkin epäilyttävää.

Toisaalta kiristyksiin liittyy kaksinais­moraaliakin, Sinkkonen huomauttaa: karaokelauluissa ei saisi olla etnistä syrjintää, mutta Xinjiangin maakunnassa valtio itse leirittää vähemmistöjä.

Propaganda, kuten Xin ajatusten ja marxilaisuuden korostus, on viime vuosina lisääntynyt kouluissa, yliopistoissa ja valtiollisissa työpaikoissa. Näinkin kansalaisia pyritään irrottamaan hömpästä oikea­mielisempien ajatusten pariin.

Anhuin maakunnan nuorille koululaisille pidettiin sotilashenkistä isänmaallisuuskasvatusta elokuun lopussa.

Ironisesti hömppäkin on taivutettu puolueen palvelukseen. Esimerkiksi paheksuttuihin lasten peleihin on ujutettu taistelukohtauksiin puolueen toivomia hyviksiä ja pahiksia. Vuonna 2019 isän­maallisuus­kasvatuksen toiminta­suunnitelma mainitsee pelit erityisenä keinona vaikuttaa nuoriin.

”Nuoriin vaikuttaminen sillä ajatuksella, että isänmaallisuus jotenkin kieltojen ja ulkonäköön puuttuvien linjausten kautta lisääntyisi, ei tunnu olevan ihan reaalimaailmasta”, Sinkkonen arvioi.

Kiinalaiset saattavat olla eri mieltä. Kun Sinkkonen teki aikoinaan Kiinassa tutkimusta lasten isän­maallisuus­kasvatuksesta, hän haastatteli myös ammattikasvattajaa.

”Minulle on jäänyt vahvasti mieleen, kuinka hän todella uskoi, että ajatuksia voidaan kaataa ihmisten päähän.”

Toisaalta propagandan ei tarvitse edes upota.

”Riittää, että kuulijalle tulee tunne kaikkialla olevasta, vahvasta puolueesta, jolloin vallankumouksellisille ajatuksille ei jää tilaa.”

Kiinassa on perinteisesti ollut tiukemman ja löysemmän valvonnan kausia. Nyt meno on tiukentunut vuosikausia, eikä loppua vielä näy.

”Voi olla, että osa tiukennuksista vielä perutaan. Jos esimerkiksi nuoret valittavat tarpeeksi faniklubien tiukennuksista, ehkä niiden toiminta jälleen sallitaan”, Sinkkonen sanoo.

Loppujen lopuksi autoritaaristenkin johtajien on varottava kansalaistensa suututtamista.