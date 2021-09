Piiritetyt kapinalliset ovat vuoristoisessa Panjshirissa, joka oli ainoa ääri-islamilaisen ryhmän torjunut maakunta.

Taleban on piirittänyt ainoan sen hallintoa vielä vastustavan maakunnan ja vaatii kapinallisia neuvottelemaan sovinnon järjestön kanssa.

Ääri-islamilaisen järjestön korkea-arvoinen johtaja kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan asiasta keskiviikkona.

Vuoristoinen Panjshir on ollut ainoa maakunta, joka on Ahmad Massudin johdolla pystynyt vastustamaan Talebania tämän vallattua Kabulin 15. elokuuta. Viereisessä Baghlanin maakunnassa on tosin myös ollut vielä taisteluita Talebanin ja paikallisen aseistetun ryhmän välillä.

Talebania vastustavat afganistanilaiset kapinallisjoukot kokoontuivat Khenjissä Panjshirissa 31. elokuuta.

Panjshirin afganistanilaisille osoitetussa tallennetussa puheessa Taleban-johtaja Amir Khan Motaqi vaati kapinallisia laskemaan aseensa ja neuvottelemaan Talebanin kanssa.

”[Talebanin hallitsema] Afganistanin islamilainen emiirikunta on koti kaikille afganistanilaisille”, Motaqi sanoi Reutersin mukaan.

Hänen mukaansa Taleban on pyrkinyt neuvottelemaan Panjshirin oppositiojohtajien kanssa, mutta ”valitettavasti ilman tuloksia”.

Taleban on julistanut armahtavansa kaikki afganistanilaiset, jotka ovat työskennelleet ulkomaalaisten joukkojen kanssa kahden viime vuosikymmenen aikana.

Tuhannet kostotoimia pelkäävät ihmiset ovat kerääntyneet Afganistanin rajoille pyrkiessään pakenemaan maasta Kabulin lentokentän sulkeuduttua.

Rajan toiselle puolelle päässeitä afganistanilaisia pakolaisia Chamanissa Pakistanissa 31. elokuuta.

Maasta on koetettu paeta esimerkiksi Torkhamissa, tärkeässä rajanylityskohteessa Pakistanin rajalla.

”Suuri määrä ihmisiä odottaa Afganistanin puolella rajaa portin aukeamista”, sanoi pakistanilainen viranomainen Reutersin mukaan.

Myös Iranin ja Afganistanin rajalle on silminnäkijöiden mukaan kertynyt tuhansia ihmisiä.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR arvioi viime perjantaina, että noin puolen miljoonan afganistanilaisen voi odottaa vielä pakenevan kotimaastaan tämän vuoden loppuun mennessä.

Reutersin mukaan jo pelkästään Saksa arvioi, että noin 10 000–40 000:lla edelleen kehitysjärjestöille työskentelevällä afganistanilaisella on oikeus evakuoitua Saksaan, jos he kokevansa olevansa uhattuna.

YK:n turvallisuusneuvosto on vaatinut Talebania sallimaan turvallisen reitin maasta pois pyrkiville.

