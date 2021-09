Noin 80 prosenttia järjestelmistä aseman venäläisosiossa kerrotaan saavuttaneen palvelujaksonsa lopun.

Venäläinen Nauka-tutkimusmoduuli kiinnittyneenä Kansainväliseen avaruusasema ISS:ään heinäkuun 29. päivänä. Myös Nauka, Venäjän uusin lisäys asemalla, on aiheuttanut ongelmia.

Venäläinen avaruusviranomainen on varoittanut Kansainvälisen avaruusaseman ISS:n vanhentuneiden osien aiheuttamasta vaarasta.

Viime vuosina avaruusaseman venäläisosio on kärsinyt monista ongelmista, kuten halkeamien aiheuttamista ilmavuodoista. Tämä on herättänyt huolta aseman henkilöstön turvallisuudesta.

”Noin 80 prosenttia venäläisosion järjestelmistä on saavuttanut palvelujaksonsa lopun. Tämä tarkoittaa, että käytännössä päivän kuluttua siitä, kun järjestelmät on kulutettu täysin loppuun, voi syntyä korjaamattomissa olevia vikoja”, avaruusaseman venäläisosiosta vastaava lennonjohtaja Vladimir Solovjov sanoi venäläiselle uutistoimisto Rialle.

Venäläismedian ohella asiasta raportoivat muun muassa uutistoimisto Reuters ja BBC.

Solovjov varoitti jo viime vuonna, että suuri osa aseman varusteista oli alkanut vanhentua ja vaatisi pikaista korvaamista.

Lisäksi entinen kosmonautti on kertonut, että Venäjän Zarya-rahtimoduulista on löydetty ”kosmeettisia” halkeamia. Vuonna 1998 laukaistu Zarya on yksi ISS:n vanhimmista, ja sitä käytetään lähinnä varastona.

”Tämä on huono juttu, ja viittaa siihen, että halkeamat tulevat leviämään ajan kuluessa”, Solovjov sanoi Rialle.

Venäjä on nostanut useasti esille huolen laitteiston turvallisuudesta.

Viime huhtikuussa Venäjän varapääministeri Juri Borisov sanoi Venäjän valtionmedialle, että ikääntyvä metalli avaruusasemalla voi johtaa ”peruuttamattomiin seurauksiin – jopa katastrofiin.

”Meidän ei pidä antaa sen tapahtua”, Borisov sanoi maan valtiolliselle televisiolle.

Hänen mukaansa Venäjän hallinto tulisi varoittamaan lähdöstä vuonna 2025. Samoihin aikoihin Venäjän avaruushallinto Roscosmos kertoi ensimmäisen moduulin Venäjän omasta avaruusasemasta olevan tekeillä.

Roscosmos totesi myös viime vuonna, että rakenteellisen kulumisen vuoksi ISS ei voisi toimia enää vuoden 2030 jälkeen.

