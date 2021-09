Perheelle on tärkeintä, että lapset saavat kuulla uuden asuinmaan koulussa demokratiasta ja ihmisoikeuksista.

Töistä heillä ei ole vielä tietoakaan. Lapset eivät ole koulussa, koska perheellä ei ole vielä osoitetta. He asuvat toistaiseksi Airbnb-kämpässä Britannian Sheffieldissä.

Asiat varmasti järjestyvät. Ei hätää. Niin Franklin ja Miranda toistelevat etähaastattelussa. Kännykän ruudulla näkyy hyväntuulinen ja tiuhaan hymyilevä pariskunta.

He ovat osa jopa satojentuhansien hongkongilaisten suurta muuttoliikettä Britanniaan. Hongkongilaiset pakenevat Kiinan koko ajan kiristyviä otteita, jotka ovat vieneet aktivisteja vankilaan ja tukkineet muiden suut. Herkän tilanteen vuoksi pariskunta haluaa esiintyä ilman sukunimiä ja kuvissa tunnistamattomana.

Tammikuun lopussa voimaan tullut muuttolupaus Britanniaan on melkoinen. Sen piirissä on lähes viisi miljoonaa ihmistä eli 70 prosenttia hongkongilaisista. Lähivuosina Britannia arvioikin vastaanottavansa 300 000 hongkongilaista. Todellisuudessa kukaan ei voi tietää, kuinka moni tarjoukseen tarttuu.

Lupaus on seuraavanlainen: Jo brittiaikana Hongkongissa asuneet ja heidän huollettavansa pystyvät nyt hakemaan erityistä oleskelulupaa Britanniaan. Elätettyään itsensä kuusi vuotta Britanniassa he voivat saada pysyvän asumisoikeuden.

Tähän mennessä kymmenet­tuhannet ovat hakeneet erityisviisumia ja tuhansia heistä on saapunut Britanniaan. Myös Australia, Kanada, Taiwan ja Yhdysvallat ottavat vastaan hongkongilaisia Kiinan toimien vuoksi.

Nelihenkinen perhe saapui Britanniaan 27. heinäkuuta.

”Me emme alkujaan halunneet lähteä Hongkongista. Halusimme jatkaa taistelua”, Franklin sanoo.

Taistelulla hän tarkoittaa esimerkiksi Hongkongin demokratiaa puolustaviin mielenosoituksiin osallistumista. Franklin ja Miranda marssivat vähän alle ja vähän yli kymmenvuotiaiden lastensa kanssa rauhanomaisten mielenosoittajien joukossa. Osa mielenosoittajista Hongkongissa mellakoi.

MIelenosoitukset yltyivät välillä mellakoiksi. Sekä mielenosoittajat että poliisi käyttivät väkivaltaisia otteita.

Viime vuoden kesällä Hongkongissa tuli voimaan Kiinan säätämä kansallisen turvallisuuden laki, joka käytännössä kielsi kaikenlaisen itsenäisyysmielisen mielenilmaisun.

”Samana päivänä poliisi pidätti ihmisiä laulamisesta”, Franklin sanoo.

”Tajusimme pian, etteivät lapset voi saada opetusta demokratiasta ja ihmisoikeuksista. Kouluissa kiellettiin lapsilta jopa demokratiasta puhuminen.”

Hongkongin demokratialiikkeen näkyvä hahmo Joshua Wong on nyt vankilassa.

Kun Britannia luovutti Hongkongin Kiinalle vuonna 1997, Kiina lupasi pitää vanhan järjestelmän voimassa 50 vuotta. Britannia katsoi, että Kiina rikkoi lupauksensa viimeistään viime vuonna, ja antoi hongkongilaisille mahdollisuuden tulla Britanniaan.

Franklin ja Miranda valitsivat asuinpaikakseen Sheffieldin, koska suuri osa hongkongilaisista jää Lontooseen. Sheffieldistä heidän on helpompi löytää töitä ja ostaa asunto. Rahaa perheellä on, sillä he myivät Hongkongin-kotinsa.

Britanniassa on jo muristu julkisuudessa, että hongkongilaiset vievät asunnot ja koulupaikat. Toisaalta osa tulijoista on helisemässä, sillä Britannian toimista suuttunut Kiina on jäädyttänyt muuttaneiden eläkerahoja. Myös Franklinin ja Mirandan eläkettä varten ansaitsemat dollarit ovat jumissa.

”Muut kuin raha-asiat ovat tärkeämpiä”, Miranda kuittaa ongelman.

Sosiaalityöntekijä Franklin etsii töitä.

”En usko, että olisin hyvä sosiaalityöntekijä täällä, koska en tunne tätä kulttuuria niin hyvin. Etsin mitä työtä tahansa. Voisin olla bussikuski.”

Franklin ja Miranda osallistuvat Britanniassakin mielenilmauksiin Hongkongin demokratialiikkeen puolesta.

Pr-töissä ollut uranainen Miranda aikoo jäädä kotiin ja ehkä etsiä osa-aikatöitä.

”Olen jo tehnyt niin paljon töitä kilpailu­henkisessä Hongkongissa.”

Kotirouva opettelee ruoanlaittoa.

”Hongkongissa meillä oli sisäkkö.”

Monien tulijoiden on vaikea löytää töitä, kertoo brittiläisen Justitia Hong Kong -järjestön perustaja Terry Leung.

Hongkongin pomovetoinen työkulttuuri eroaa brittiläisestä joustavuudesta, eivätkä kaikki hongkongilaiset osaa kovin hyvin englantia.

Justitia Hong Kong on yksi lukuisista järjestöistä, jotka neuvovat Britanniaan tulijoita asunnon ja työn hankinnassa, auttavat heitä löytämään paikallisia tuttavia ja opastavat esimerkiksi pubikulttuuriin.

”Monet tulijat eivät ole koskaan aiemmin käyneet Britanniassa”, kertoo Leung, joka itse muutti Englantiin viisitoista vuotta sitten.

Franklin ja Miranda huomasivat yllätyksekseen, että heidänkään hyvä englantinsa ei aina riitä puhelinkeskusteluissa.

”Mutta voimme psykologisesti täällä paremmin kuin Hongkongissa, koska Britanniassa ei pääasia ole saada rahaa”, Miranda sanoo.

Enää hänellä ei ole varaa päättömiin määriin kenkiä ja laukkuja.

”Hyvä vain ympäristönkin kannalta.”

Sen sijaan he ovat antaneet rahaa Hongkongissa vankilaan joutuneiden aktivistien läheisille. Heillä on jatkuva huoli kotikonnuille jääneistä ystävistä.

Vanhempiaan Franklin ja Miranda ikävöivät. Vielä he eivät tiedä, uskaltavatko mennä tulevaisuudessa käymään Hongkongissa vanhempia tapaamassa.

Lisäksi brittitalvi jännittää.

”Nyt on semmoiset kymmenen astetta lämmintä ja Hongkongiin verrattuna on kylmä. Talvella on kuulemma vielä kylmempi. Millaista se sitten on?” Franklin pohtii.