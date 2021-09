Kashmirin itsenäisyyttä ajaneen Syed Ali Shah Geelanin keskiviikkoinen kuolema on aiheuttanut levottomuuksia muslimi­enemmistöisellä, kiistellyllä alueella.

Intiassa Kashmirin alueella viranomaiset ovat rajoittaneet ihmisten liikkumista ja viestintää perjantaihin saakka.

Alueelle on tuotu turvallisuusjoukkoja, minkä lisäksi mobiili- ja puhelinverkot on katkaistu. Asukkaiden on myös käsketty pysymään kotonaan.

Taustalla on Kashmirin itsenäisyyttä ajaneen Syed Ali Shah Geelanin, 91, keskiviikkoinen kuolema sekä torstaiaamuna tapahtunut hautaaminen Srinagarissa. Alueella on kuoleman jälkeen järjestetty mielenosoituksia.

Kashmirin tilanteesta raportoivat muun muassa uutistoimistot AFP ja Reuters.

Geelani oli yksi Kashmirin merkittävimmistä poliittisista johtajista ja johti vuosien ajan eri toimijoita yhdistävää separatisti­liittoumaa. Kashmir on kiistelty alue, jonka sekä Intia että Pakistan väittävät kuuluvan itselleen ja ovat käyneet siitä kolme sotaa.

Virallisesti Kashmir jakautuu erillisiin Intian, Pakistanin sekä Kiinan hallitsemiin alueisiin.

Geelani haudattiin hautausmaalle lähelle kotiaan ennen auringonnousua Intian turvallisuus­joukkojen vaatimuksesta. Geelanin pojan, Syed Naseem Geelanin, mukaan hautaus järjestettiin perheen toiveiden vastaisesti, eikä perhe päässyt osallistumaan hautajaisiin.

”Noin kolmelta aamulla, poliisi ryntäsi sisään kotiimme ja vei isämme ruumiin”, Naseem Geelani sanoi AFP:lle.

Perhe ja Geelani itse toivoivat, että hänet haudattaisiin Srinagarin Marttyyrien hautuumaalle yhdessä muiden Kashmir-separatistien kanssa. Viranomaiset kuitenkin torjuivat pyynnön.

Geelanin kodin lähettyvillä ja muualla Srinagarissa aseistetut joukot ovat valvoneet pääteitä ja tarkastuspisteitä.

Jotkut kashmirilaiset vastustivat rajoituksia ja heittivät turvallisuusjoukkoja kivillä.

Kashmirin poliisipäällikkö kuitenkin sanoi Reutersille, että turvallisuustilanne on alueella hallinnassa.

Intian Kashmirissa asuu eri valtioiden alueista eniten hinduja, mutta enemmistö on silti muslimeja. Alue on ollut useasti mukana maan pitkäikäisissä hindu- ja muslimiväestöjen välisissä konflikteissa.

Viimeksi Kashmirin tilanne kärjistyi syksyllä 2019, kun Intian hindunationalistinen hallitus vei itsehallinnon Jammu ja Kashmirin osavaltiolta.

Lue lisää: Mies Kashmirista saattaa jakaa sinunkin sanoma­lehtesi: Hän kertoo, miksi vanhoilla koti­kulmilla voisi puhjeta vaarallinen yhteenotto

Lue lisää: Intian sulkeman Kashmirin laakson asukkaat kertovat mielivaltaisesta hakkaamisesta ja kidutuksesta