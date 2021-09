Viikonloppuna Louisianaan iskenyt ja sittemmin heikentynyt hirmumyrsky Ida on tuonut koilliseen matkattuaan pahoja tulvia alueelle.

Yhdysvaltain itärannikolla on kuollut viranomaisten mukaan ainakin 46 ihmistä rankkasateiden aiheuttamissa syöksytulvissa, kertovat uutiskanavat CNN ja ABC. Viikonloppuna Louisianaan iskenyt ja sittemmin heikentynyt hirmumyrsky Ida on tuonut koilliseen matkattuaan pahoja tulvia alueelle.

Kuolonuhrien määrä hyppäsi aiemmasta, kun New Jerseyssä kerrottiin kuolleen ainakin 23 ihmistä myrskyn vuoksi.

CNN:n mukaan myrskyuhreja on ollut itärannikolla kaikkiaan kuudessa osavaltiossa: New Jerseyssä, New Yorkissa, Pennsylvaniassa, Connecticutissa, Marylandissa ja Virginiassa.

Veden valtaan jäänyt katualue New Jerseyn Newarkissa torstaina.

Hirmumyrsky tuhosi vanavedessään rakennuksia ja vei sähköt miljoonista kodeista.

Torstaina New Yorkissa herättiin uuteen päivään kirkkaan sinisen taivaan säestämänä. Eilisillan tuhojen jäljet olivat kuitenkin edelleen selvästi näkyvissä. Ihmiset joutuivat muun muassa siirtämään puiden pudonneita oksia teiltä.

Sähkökatkoksia seuraavan Poweroutage.us-sivuston mukaan Suomen aikaa perjantaiaamuna kuuden jälkeen Pennsylvaniassa oli vailla sähköä yli 29 000 kotia. New Jerseyssä sähköttä oli puolestaan yli 14 000 asiakasta ja New Yorkissa alle 10 000. Sähkökatkotilanne on paranemaan päin, sillä aiemmin vailla sähköä olevien määrä oli AFP:n mukaan merkittävästi korkeampi.

Pelastustyöntekijät kuljettivat asukkaita turvaan kumiveneellä New Yorkin osavaltion Mamaroneckissa torstaina.

New Jerseyn osavaltion kuvernööri Phil Murphy sanoi CNN:n mukaan, että suurin osa kuolemista aiheutui siitä, että ihmiset olivat jääneet ajoneuvojensa sisään ja joutuneet tulvan vietäviksi.

Murphyn mukaan suurin osa kuolleista oli New Jerseyn osavaltiossa. Murphyn mukaan New Jerseyssä olisi kuollut ainakin 23 ihmistä, ja poliisin mukaan ainakin 13 ihmistä olisi kuollut New Yorkissa, kertoo ABC. Tämän lisäksi Westchesterin esikaupunkialueella on kuollut kolme ihmistä. Pennsylvaniassa sijaitsevan Philadelphian lähellä on kuollut niin ikään kolme ihmistä.

Kuolonuhreista nuorin on ollut kaksivuotias ja vanhin 86-vuotias.

Murphy on pyytänyt presidentti Joe Bidenilta, että tämä julistaisi Ida-myrskyn tekemät tuhot suureksi katastrofiksi, sillä se auttaisi Murphyn mukaan heitä saamaan tarvitsemansa kiireellisen avun.

Torstaina pelastustyöt jatkuivat edelleen joillakin alueille, ja New Yorkissa pelastustyöntekijät kiersivät ihmisten kodeissa varmistamassa, ettei kellarikerroksissa ollut uhreja. New Yorkissa kuolleista 11 oli kuollut, kun vesi tulvi kellarikerroksiin.

Eteläisessä New Jerseyssä ihmiset olivat siivoamassa katuja tornadon jäljiltä, joka vaurioitti useita rakennuksia.

CNN kertoo, että ainakin kahdeksan vahvistettua tornadoa iski torstaina Yhdysvaltojen koillisosaan.

CNN:n mukaan presidentti Joe Biden lupasi myrskyssä kärsineille osavaltioille ”kaiken tarvittavan avun”.

New Jerseyn Mullica Hillissä siivottiin torstaina tornadossa vaurioituneiden rakennusten jälkiä.

Ainakin New Yorkin, New Jerseyn sekä Connecticutin osavaltioihin oli julistettu hätätilat sään vuoksi.

Ennätykselliset sateet ja tulvat olivat peräisin hirmumyrsky Idan rippeistä. Ida iski Yhdysvaltoihin sunnuntaina hurrikaanina. Nyt myrsky on jo helpottanut.

”Olen 50-vuotias, enkä ole ikinä nähnyt noin paljoa sadetta”, kertoi Metodija Mihajlov uutistoimisto AFP:lle.

Mihajlovin New Yorkin Manhattanilla sijaitsevan ravintolan kellarissa oli yli seitsemän senttimetriä vettä. Hän kuvaili sadetta trooppiseksi ja myrskyn keskellä olleen kuin "viidakossa asuisi".

New Yorkin kaupunkiin annettiin myös ensimmäistä kertaa syöksytulvavaroitus. Erityisen pahasti tulvista kärsivät Brooklynin ja Queensin hallintoalueet.

Ennätyssateet muuttivat katuja joiksi ja sulkivat metrolinjoja veden tulvittua raiteille. Poliisi mukaan yli 800 matkustajaa pelastettiin New Yorkin metroista torstain myrskyn vuoksi, CNN kertoo.

Esimerkiksi New Yorkin Keskuspuistossa Manhattanilla kirjattiin keskiviikkona paikallista aikaa yhden tunnin aikana sademääräksi jopa 80 millimetriä, mikä on eniten mittaushistoriassa.