Oslo

Kerry Eckenroth ja Marie Michaelsen Bjøntegaard hyppäävät kelluvan saunalautan katolta Oslonvuonon kirkkaaseen veteen ja nauravat kuin pikkulapset.

”Puolitoista tuntia saunaa ja uintia töiden jälkeen, ja tuntuu kuin olisi vielä uusi päivä edessä”, Michaelsen Bjøntegaard hehkuttaa.

Tuttavat houkuttelivat ensin Eckenrothin aivan Oslon keskustassa sijaitseville sauna­lautoille. Australialainen, Norjassa asuva Eckenroth innostui heti saunomisesta ja taivutteli Michaelsen Bjøntegaardin mukaan seuraavalla kerralla.

Se oli menoa, ja nyt pariskunnan kausikortit ovat ahkerassa käytössä.

”Saunominen tuntuu niin iloiselta ja terveelliseltä kokemukselta”, Michaelsen Bjøntegaard sanoo.

Saunomisesta on tullut parin viime vuoden aikana suoranainen villitys. Oslonvuonon pohjukassa pääkaupungin keskustassa on parikymmentä yleistä saunaa, jotka kirjasivat viime vuonna yli satatuhatta saunakäyntiä.

Vilkkain kausi on perinteisesti kaamosaikana, mutta koronapandemian matkustus­rajoitusten vuoksi kesä on ollut ennätyksellinen. Vielä syyskuun alussa ilman lämpötila on pysytellyt yli 20 asteessa. Veden lämpötila vuonossa on 18 asteen tienoilla.

Oslolaiset saunojat tietävät, että sauna on suomalainen, mutta vuonolla luodaan sekä asiakkaiden että saunanomistajien mukaan norjalaista saunakulttuuria.

”Meillä ei ole samanlaisia perinteitä kuin Suomessa. Niitä tulee vähitellen”, sanoo Oslo badstuforeningin johtaja Ragna Marie Fjeld.

Oslonvuonon yleisistä saunoista on tullut nopeasti trendi.

Fjeldin saunaura alkoi sattumalta. Hän oli valtionhallinnon palveluksessa ja kävi työporukan kanssa uimassa meressä kerran viikossa ympäri vuoden. Uimaporukka tutustui viitisen vuotta sitten anarkistijengiin, joka oli kyhännyt luvattoman kelluvan saunan.

Tuttavuuden seurauksena anarkistit lämmittivät saunan virkamiehille, jotka puolestaan anoivat tarvittavat saunaluvat viranomaisilta. Samalla syntyi saunayhdistys, joka puoliksi piloillaan haki kahden miljoonan kruunun (noin 200 000 euron) säätiö­avustusta lisäsaunan rakentamiseksi.

”Säätiö pahoitteli vastauksessaan, ettei heillä ollut antaa kahta miljoonaa, vain miljoona”, sanoo virkamiehestä saunajohtajaksi siirtynyt Fjeld ja nauraa.

Arkkitehtikilpailun tuloksena syntyi vuonna 2018 designsauna, joka sai saunabisnekseen alun perin hieman varauksellisesti suhtautuneet Oslon päättäjät ihastumaan. Sen jälkeen uusille saunoille on annettu lupia pitkin keskustan rantoja.

Kelluvat saunat ovat osa Oslon ydinkeskustan uusinta aluetta, missä yhdistyvät urbaani kulttuuri, asunnot ja vapaa-aika. Vuonon pohjukassa on uimaranta, meriuimala, oopperatalo, uusi pääkirjasto ja piakkoin avautuva Munch-museo.

”Tänne on helppo tulla, ja saunominen on edullista”, perustelee saunabuumin suosiota saunalautalla työskentelevä suomalainen Pirjo Viljanmaa. Puolentoista tunnin rupeama maksaa 150 kruunua eli viitisen­toista euroa.

Matkailualalta pandemian aikana lomautettu Viljanmaa aloitti saunatyöt kesäkuussa. Aamukuudelta hän lämmittää viisi puulämmitteistä saunaa, jotta ensimmäiset asiakkaat pääsevät löylyyn seitsemältä.

”Varhaisvuorossa on usein täyttä. Ihmiset lähtevät täältä suoraan töihin”, Viljanmaa kertoo.

Norjalaista saunakulttuuria luovat myös Oslonvuonolla risteilevät KOK-yhtiön saunalautat. Saunakipparin ohjaaman lautan saa yksityiskäyttöönsä kolmeksi tunniksi noin 500 eurolla. Lautalle mahtuu kymmenen saunojaa.

”Olin kolmetoista vuotta Tui-yhtiön lentäjä. Viihdyin työssäni hyvin mutta aloin vähitellen miettiä yrittäjyyttä, joka olisi sovussa arvojeni kanssa”, kertoo yhtiön perustaja ja omistaja Kristin Lorange.

Lorange osallistui lentäjäkollegoidensa kanssa Tukholman saaristossa seminaariin, johon kuului myös saunomista.

”Inhosin saunaa ja kylmää vettä mutta osallistuin tunnollisesti ohjelmaan.”

Yllättäen kokemus oli niin käsittämättömän ihana, että Lorange päätti perustaa saunabisneksen.

”Monet pitivät minua hulluna ja epäilivät, riittääkö asiakkaita.”

Epäilijät erehtyivät, sillä saunabisnes on lähtenyt hyvin liikkeelle. Se on toiminut vuodesta 2019 franchise-periaatteella. Oslon lisäksi yrityksellä on lauttoja kolmella muulla paikkakunnalla.

Alussa Lorange ajoi itse perämoottorilla kulkevaa lauttaa.

”Matkustajakoneen ohjaaminen on paljon helpompaa”, hän kertoo nauraen.

”Mutta aurinkoenergiasähköllä kulkeva lautta on täysin äänetön. Lentokoneen ohjaamossa on melua 80 desibelin verran.”

Lorange tarjoaa saunojille muutaman tunnin ”mikroloman”, joka rauhoittaa mieltä ja kehoa.

”Meillä on Harvian kiukaat, lautat ovat ruotsalaisia, mutta luomme omaa norjalaista saunakulttuuria. Seuraavat lautat rakennamme itse.”

Konsepti on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. Kyselyjä on tullut Saksasta, Hollannista, Yhdysvalloista, Kanadasta, Ruotsista, Tanskasta – ja Suomesta.

”Kansainvälistyminen on seuraava askel”, Lorange sanoo.

Kelpaisiko norjalainen sauna sitten suomalaiselle?

Oslossa psykologiaa opiskelevalla, viikon­loppuisin raitiovaunua ajavalla Sakari Koivistolla on vastaus.

”Olen testannut kaikki saunat Oslossa. Ne ovat ihan ok. Oslo badstuforening on suosikkini, rento ja edullinen.”