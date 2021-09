Naiset vaativat oikeutta tehdä työtä ja kouluttautua. Talebanin odotetaan pian muodostavan Afganistaniin uuden hallituksen.

Kymmeniä naisia osoitti mieltä Talebania vastaan Heratin kaupungissa Afganistanissa torstaina, muun muassa yhdysvaltalaislehdet The New York Times ja The Washington Post kertovat.

Al-Jazeera-uutiskanavan mukaan 60–80 naista osallistui mielenosoitukseen. Uutiskanavan haastattelema mielenosoittaja kertoi naisten protestoivan, sillä he ovat turhautuneita Talebanin puutteellisiin vastauksiin naisten todellisista oikeuksista Afganistanissa.

Naiset vaativat oikeutta tehdä työtä ja kouluttautua sekä pääsyä mukaan päätöksentekoon ja uuteen hallitukseen. Talebanin odotetaan pian muodostavan Afganistaniin uuden hallituksen.

”Älkää pelätkö, olemme kaikki yhdessä”, naiset huusivat marssiessaan kohti kaupungin kuvernöörin toimistoa talebanien seisoessa heidän ympärillään.

”Yksikään hallitus ei ole vakaa ilman naisten tukea”, naisten kantamassa kyltissä luki.

Mielenosoitukseen osallistunut nainen puhui talebanin kanssa Heratissa mielenosoituksen aikana.

The New York Timesin mukaan Herat oli yksi maan liberaaleimmista kaupungeista. Tuhannet nuoret naiset opiskelivat yliopistossa ja työskentelivät kotien ulkopuolella ennen kuin Taleban otti kaupungin haltuunsa elokuussa.

Liikkeen edustaja kehotti yhdessä ensimmäisistä tiedotustilaisuuksistaan valtaannousun jälkeen naisia pysymään kotona sillä aikaa, kun talebanit totuttelevat uuteen rooliinsa maassa, kertoo The Washington Post.

Taleban on pyytänyt vain terveydenhuollossa työskenteleviä naisia palaamaan työpaikoilleen. Liikkeen tiedottaja Zabihullah Mujahid on lupaillut, että Afganistanin naiset saisivat käydä töissä. Talebanin tiedottaja Suhail Shaheen sanoi elokuun puolivälissä, että tyttöjen sallitaan käydä koulua Afganistanissa.

Julkisesti Taleban on vakuuttanut tukeaan naisten oikeuksille, mutta vakuutteluihin suhtaudutaan epäilevästi. Kun Taleban oli vallassa Afganistanissa edellisen kerran vuosina 1996–2001, naiset eivät pääasiassa saaneet esimerkiksi kouluttautua tai työskennellä ja heidän oli pidettävä yllään burkaa.

”Jos pysymme kodeissamme, emme voi näyttää voimaamme Talebanille, jolloin se voi asettaa enemmän rajoituksia meille ja hitaasti siirtää meidät pois yhteiskunnasta ja politiikasta”, eräs mielenosoituksen järjestäjistä kertoi The New York Timesin mukaan.

Monet kansainväliset toimijat kuten Yhdysvallat, YK ja Euroopan unioni ovat vaatineet Talebania kunnioittamaan kaikkien maan kansalaisten oikeuksia ja muodostamaan hallituksen naisten kanssa.

Heratin mielenosoituksen järjestäjät suunnittelevat laajentavansa mielenosoituksia koko maahan.