Ulkoministerikokoukseen osallistunut Pekka Haavisto (vihr) sanoo asioinnin Talebanin kanssa olevan haasteellista, koska ääriliikkeen komentoketju on epäselvä.

Bryssel

Euroopan unioni ei aio tunnustaa ääriliike Talebanin muodostamaa Afganistanin uutta hallitusta, mutta aikoo silti luoda yhteyden Talebaniin.

”Jotta voisimme tukea Afganistanin väestöä, meidän täytyy toimia Afganistanin uuden hallituksen kanssa, mutta se ei tarkoita tunnustamista”, EU:n korkea edustaja Josep Borrell sanoi perjantaina Sloveniassa.

EU:n ulkoministerit olivat Sloveniassa koolla epävirallisessa kokouksessa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) arvioi suomalaismedialle, että EU perustanee humanitäärisen avun toimiston Kabuliin, mikäli Taleban tällaisen suunnitelman hyväksyy.

Borrellin mukaan EU-maat pyrkivät yhteisellä operaatiolla palaamaan paikan päälle Kabuliin, jos turvallisuustilanne sen sallii. Samalla EU edellyttää Borrellin mukaan Talebanilta muun muassa naisten oikeuksien ja median vapauden kunnioittamista sekä humanitäärisen avun perillepääsyä.

EU vaatii Talebania myös pitämään lupauksensa, jonka mukaan ulkomaan kansalaiset ja maasta pois haluavat afganistanilaiset saisivat lähteä maasta.

Kokoukseen osallistunut Haavisto sanoi yhden päällimmäisistä huolista olevan, että Afganistanista muodostuu kansainvälisen terrorismin pesäke.

Haavisto sanoo lähiviikkoina selviävän, millä tavoin EU pystyy toimimaan Talebanin kanssa.

”Ensinnäkin kyse on siitä, syntyykö Afganistaniin puhtaasti Talebanin hallinto ja hallitus vai onko mukana muita ryhmiä. Siitä varmaan riippuu, millä tavoin tullaan lähestymään. EU varmasti joutuu asioimaan Talebanin kanssa teknisissä asioissa eli esimerkiksi ihmisten ulos saamisessa maasta”, Haavisto sanoo.

Turkin ja Qatarin on kaavailtu ottavan Kabulin lentokentän toiminnot hoitoonsa Talebanin hallinnon alla.

”Totta kai pyritään Talebanin kanssa varmistamaan, että EU-kansalaisten ja EU:lle töitä tehneiden ihmisten poispääsy tapahtuisi mutkattomasti, mutta se ei tarkoita Talebanin poliittista tunnustamista vaan käytännön yhteistyötä, jota tehdään omien kansalaisten suojelemiseksi.”

Haaviston mukaan myös humanitäärisen avun perillepääsy vaatii asiointia Talebanin kanssa.

Ongelma on Haaviston mukaan se, että Talebanin komentoketju ei ole selvä. EU:n kanssa keskustelevat ääriliikkeen edustajat eivät välttämättä pysty vaikuttamaan siihen, mitä tiesuluilla tapahtuu.

Toinen ongelma on se, että EU:lla on huonosti tietoa siitä, mikä ihmisoikeustilanne on Kabulin ulkopuolisilla pienemmillä paikkakunnilla.

EU:n puolustusministerit olivat aiemmin koolla epävirallisessa kokouksessa Sloveniassa keskiviikkona ja torstaina, sisäministerit puolestaan Brysselissä tiistaina.

Kaikkien tämän viikon kokousten yhdistävä teema on ääri-islamistisen Talebanin hallintaan päätynyt Afganistan, jonka vaikutuksia myös Euroopan turvallisuuteen pidetään huomattavina.

Päällimmäinen vaikutelma alkuviikon sisäministerikokouksesta oli se, että useissa EU-maissa on enemmän huolta oman maan pakolaistilanteesta kuin siitä, mitä vaikutuksia Talebanin valtaannousulla on afganistanilaisten elämään.

Useat maat, esimerkiksi Saksa, ovat korostaneet Afganistanista paenneiden ihmisten auttamista lähialueilla, mikä tarkoittaa muun muassa Irania, Pakistania ja Tadžikistania.

Tuoreessa muistissa on Syyrian sodasta alkanut vuoden 2015 pakolaiskriisi, johon Eurooppa ei ollut valmistautunut.

Puolustusministerit keskustelivat omassa kokouksessaan uudella innolla siitä, pitäisikö EU:n perustaa uudenlaiset nopean toiminnan joukot, kun Yhdysvaltain apuun ei enää ole nojaamista.

Puheissa on ollut 5 000 sotilaan osasto, mutta EU:n ulkosuhde­hallinnolta ei ole tullut vielä konkreettisia suuntaviivoja siitä, miten tämä organisoitaisiin. EU:lla on jo ennestään taisteluosasto, jota ei kuitenkaan ole koskaan käytetty.

Haaviston mukaan EU:lla on tarvetta siviilien ja sotilaiden tehokkaammalle yhteistoiminnalle.

”Ihanteellista olisi, että EU pystyisi hyvin nopeaan päätöksentekoon ja pystyisi hyvin joustavasti käyttämään siviilejä ja sotilaita tarvittaessa. Afganistanin tilanne saa tätä keskustelua liikkeelle ja herättää myös kritiikkiä nykyistä valmiusjoukkoa kohtaan, joka ei tähän tilanteeseen ehtinyt”, Haavisto sanoo.

Lue lisää: Afganistan nosti esiin tarpeen kehittää EU:n kykyä nopeaan sotilaalliseen toimintaan, esillä uusien joukkojen perustaminen

Lue lisää: Sisä­ministerit koolla ylimääräisessä kokouksessa – Ohisalo: Humanitäärisen kriisin estäminen paras tapa estää laajamittainen muuttoliike Afganistanista