Afganistanin johtoon uudelleen noussut islamistiliike Taleban on uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan nimittämässä mullah Abdul Ghani Baradarin maan pääministeriksi.

Baradar on toiminut Talebanin poliittisena johtajana ja veti Yhdysvaltain vetäytymiseen johtaneita Dohan neuvotteluja 2019–2020. Hän on siten Talebanin korkeimman johtajan Haibatullah Akhundzadan luottomies, josta veikkailtiin aiemmin uutta Afganistanin presidenttiä.

Presidentistä Talebanin johto ei ole kuitenkaan ilmoittanut mitään ja on mahdollista, ettei virkaa täytetä.

Baradar on alun perin 53-vuotiaan Abdul Ghanin lempinimi, jonka sanotaan olevan peräisin hänen kumppaniltaan, Talebanin perustajalta mullah Muhammad Omarilta. Baradar kuuluu Talebanin perustajajäseniin ja hän toimi liikkeen edellisellä valtakaudella 1996–2001 muun muassa Talebanin varapuolustusministerinä.

Taleban-hallinnon kaaduttua vuonna 2001 Baradar johti Pakistanin Quettassa kokoontunutta Talebanin pakolaishallitusta eli Quettan shuraa mullah Omarin jättäydyttyä taka-alalle.

Islamistijärjestön kakkosmiehen uraan tuli kahdeksan vuoden katkos tammikuun lopussa 2010. Joukko Talebanin nokkamiehiä oli kokoontunut salaiseen tapaamiseen Pakistanin Karachiin, kun Pakistanin turvallisuusjoukot yllättivät miehet ja pidättivät heidät.

Viidentoista miljoonan asukkaan satamakaupunki Karachi oli talebaneille Quettaa parempi kokouspaikka, jos heidän puheitaan ei tarkoitettu Pakistanin tiedustelu­palvelun ISI:n korville.

The New York Timesin ensiraportin mukaan pakistanilaisilla ei kuitenkaan ollut aavistustakaan, että pidätettyjen joukossa oli Talebanin kakkosmies Baradar. Asian selvittyä pakistanilaiset vetkuttelivat kaksi viikkoa ennen kuin päästivät CIA:n kuulustelemaan vankia.

Baradaria on luonnehdittu kompromisseja etsiväksi perinteiseksi paštupäälliköksi, joka pyrki neuvotteluihin Yhdysvaltain tukeman Talebanin-jälkeisen presidentin Hamid Karzain kanssa. Hänen välejään Talebanin suurimpaan tukijaan eli Pakistanin tiedustelupalveluun luonnehdittiin viileiksi jo ennen pidätystä.

Paremman ratkaisun puutteessa Baradar jäi lopulta vuosiksi vankilaan Pakistaniin. Sitten tuli vuosi 2016 ja presidenttiehdokas Donald Trumpin ensimmäinen ulkopoliittinen puhe.

Kiinteistöyrittäjä Trumpia ei pidetty ulkopolitiikan mestarina, joten hänen avukseen etsittiin republikaaneja kannattavien diplomaattien joukosta tarpeeksi kokenut avustaja ennen puheen pitoa.

Tehtävään löytyi yhdysvaltalainen afganistanilaissyntyinen uradiplomaatti Zalmay Khalilzad. Trump nimitti hänet syyskuussa 2018 neuvottelemaan Yhdysvallat ulos Afganistanin sodasta.

Khalilzad tiesi, kenet hän haluaa neuvottelupöytään. Baradar pääsi telkien takaa kuukauden kuluttua Khalilzadin vaatimuksesta, ja helmikuussa 2019 hän oli ensi kerran Talebanin neuvottelu­delegaatiossa Qatarin Dohassa.

Dohan loistohotellissa Sheratonissa pidetyt tapaamiset olivat alusta lähtien salailun verhoamia.

Aulassa notkuneet toimittajat kuuntelivat ukrainalaispianistin liruttelua elokuvasävelmien teemoista saamatta yhtään kommenttia keneltäkään, kuten uutistoimisto AFP:n toimittaja raportoi.

Khalilzad ja Baradar puhuivat keskenään paštua ja vetäytyivät usein Baradarin sviittiin neuvottelemaan.

”Tämän lähempänä paratiisia et ole tainnut ollakaan”, Khalilzad letkautti ensimmäisessä tapaamisessa Baradarille The New York Timesin mukaan viitaten samalla huoneen ikkunasta avautuvaan maisemaan. Baradar veti verhot kiinni.

70-vuotias Khalilzad ja Afganistanin väistynyt presidentti Ashraf Ghani, 72, ovat enemmän kuin tuttavia. Molemmat opiskelivat samaan aikaan Libanonin amerikkalaisessa yliopistossa 1970-luvulla. Siitä huolimatta Yhdysvallat salasi aluksi Afganistanin hallitukselta suorat neuvottelut Baradarin kanssa.

Baradar ja Khalilzad istuivat viime vuoden karkauspäivänä yhteisen pöydän taakse Dohan Sheratonissa ja allekirjoittivat sopimuksen Yhdysvaltain vetäytymiselle. Washington ei asettanut muita ehtoja kuin vaatimuksen, jonka mukaan Taleban ei saa tukea kansainvälistä terrorismia.

Ghani pakeni Kabulin presidentinpalatsista sunnuntaina 15. elokuuta Talebanin taistelijoiden tieltä ja ilmestyi pari päivää myöhemmin julkisuuteen Arabiemiraateissa.

Baradar saapui kaksi päivää myöhemmin Talebanin vanhaan päämajakaupunkiin Kandahariin, ensi kerran kahteenkymmeneen vuoteen.

CIA:n päällikkö William Burns tuli kylään Kandahariin toissa maanantaina elokuun loppupuolella ja sopi Baradarin kanssa amerikkalaisjoukkojen vetäytymisestä Kabulin lentokentältä, The Washington Post kertoo.

Baradar on sotien ja pitkän vankeuden runtelema, terroristijärjestöksi luokitellun liikkeen johtaja. Hänen sukulaisistaan moni tiettävästi kuoli Yhdysvaltain pommitettua hääseuruetta Uruzganissa heinäkuussa 2002.

Vihollisiakin riittää niin Afganistanissa kuin Pakistanissakin, mutta Yhdysvalloista löytyy ainakin pari ystävää.