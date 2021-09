Syyttäjien kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella miestä odottaa 41–51 kuukauden vankeustuomio.

Yhdysvalloissa loppiaisena kongressitalon valtauksessa sarvipäisenä shamaanina esiintynyt Jacob Chansley tunnusti perjantaina syyllisyytensä kongressin toiminnan estämiseen.

Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot AFP ja Reuters sekä amerikkalaislehti The New York Times.

Maksimirangaistus syytekohdasta on 20 vuotta vankeutta.

Chansley tunnusti syyllisyytensä osana sopimusta syyttäjien kanssa, kertoo The New York Times. Sopimuksen mukaan hänellä on edessään 41–51 kuukautta vankeutta, eli hieman alle tai yli neljän vuoden verran.

Tuomio on määrä antaa marraskuussa.

Chansleylle on tehty mielentilatutkimuksia, joiden myötä hänelle on diagnosoitu useita mielenterveyshäiriöitä. Tuomarin mukaan Chansley oli kuitenkin kykenevä oikeudenkäyntiin.

Chansleyn asianajaja Albert Watkins toivoi oikeudelta lievennystä.

”Chansleyllä ei ole rikoshistoriaa, tiedämme, ettei hän ollut [mellakoiden] suunnittelija, hän ei ollut väkivaltainen”, luetteli Watkins.

Tammikuisesta mellakasta on nostettu syytteet noin 600 ihmistä vastaan, kertoo The New York Times. Chansley mukaan lukien yhteensä 51 on tähän mennessä tunnustanut syyllisyytensä.

