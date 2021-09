Taistelu Panjshirin laaksosta jatkuu tiettävästi edelleen. Kabulissa siviililiikenne jatkuu lentokentällä.

”Ilmaan ammutut laukaukset” ovat tappaneet Kabulissa ainakin 17 ihmistä, kertoo uutistoimisto Reuters afganistanilaisiin lähteisiin perustuen.

Kivääreillä ammuttiin perjantai-iltana sen juhlistamiseksi, että Afganistanin valtiaaksi noussut ääri-islamilainen Taleban-järjestö ilmoitti nujertaneensa viimeisenkin vastarinnan ja ottaneensa haltuun Panjshirin laakson.

Samoista syistä itäisessä Nangarharin maakunnassa on haavoittunut 14 ihmistä, kertoi Jalalabadin sairaalan edustaja Gulzada Sangar Reutersin mukaan.

Voitonjuhlat olivat mahdollisesti ennenaikaiset. Uutistoimisto AFP:n mukaan Talebanin vastaiset taistelijat jatkavat vastarintaa itsepintaisesti eli Panjshirin laaksossa taistellaan. Panjshir sijaitsee noin 80 kilometriä Kabulista pohjoiseen.

Talebanin tiedottaja Zabihullah Mujahid tuomitsi kivääreillä ampumisen juhlimisen takia.

”Älkää ampuko ilmaan vaan kiittäkää sen sijaan Jumalaa”, Mujahid sanoi Reutersin mukaan.

”Aseet ja ammukset, joita olette saaneet, ovat yhteistä omaisuutta. Kellään ei ole oikeutta tuhlata niitä [ammuksia].”

Kabulin lentokentällä on jälleen siviililiikennettä, Reuters kertoi lauantaina. Qatarin diplomaattilähteiden mukaan lentokentälle on laskeutunut avustuslentoja, ja kentältä on alettu operoida Afganistanin sisäisiä lentoja Mazar-i-Sharifiin ja Kandahariin.

Elokuussa Kabulin lentokentän kautta toteutettiin Afganistanista vetäytyneiden länsimaiden massiivinen evakuointioperaatio. Viimeinen yhdysvaltalaissotilas poistui kentältä ja Afganistanista viime tiistain vastaisena yönä.