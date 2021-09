”Susipalatsista” tunnettu brittiläinen Mantel sanoi italialaislehti La Repubblican haastattelussa ”haluavansa taas eurooppalaiseksi”.

Historiallisista romaaneistaan tunnettu brittikirjailija Hilary Mantel aikoo hakea Irlannin kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto AFP.

”Toivon voivani nivoutua takaisin sukuni tarinaan ja tulla Irlannin kansalaiseksi”, Mantel sanoi italialaislehti La Repubblican lauantaisessa haastattelussa.

Mantelilla on irlantilaiset sukujuuret. Hänen isovanhempansa muuttivat Irlannista Britanniaan. Tämä tausta sujuvoittaa Irlannin kansalaisuuden saamista.

69-vuotias Mantel on Britannian menestyneimpiä kirjailijoita. Hän on voittanut arvostetun Booker-palkinnon kahdesti, ja hänen 1500-luvulle sijoittuvaa Cromwell-trilogiaansa on myyty miljoonittain. Trilogian avausosa, Susipalatsi, ilmestyi vuonna 2009.

Irlanti-suunnitelman kimmokkeena on Britannian EU-ero eli brexit.

”Brexitiä ajaneet poliitikot ovat – – epäkypsiä opportunisteja, vilpillisiä ja petollisia ja usein naurettavia”, Mantel sanoi.

Hän arvosteli kovasanaisesti myös brittipääministeri Boris Johnsonia.

”Hänen ei pitäisi olla julkisissa tehtävissä. Ja olen varma, että hän tietää sen.”

Hilary Mantel elää nykyisellään Englannin West Countryssa.

”Niin paljon kuin rakastankin nykyistä asuinpaikkaamme West Countryssa meren äärellä, tunnen tarvetta pakata laukkuni ja tulla taas eurooppalaiseksi”, Mantel sanoo.

EU-maa Irlanti on saanut paljon kansalaisuushakemuksia briteiltä sen jälkeen, kun Britannia äänesti brexitin puolesta vuoden 2016 kansanäänestyksessä. Äänestystuloksen ratkaisi se, että selvä enemmistö englantilaisista oli brexitin kannalla.