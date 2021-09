Uudistuksen tarkoituksena on parantaa junien turvallisuutta.

Poliisit saavat Ranskassa uuden etuuden, maksuttomat junamatkat, kertovat useat ranskalaismediat.

Vuoden 2022 alusta lähtien etuus koskee työmatkoja, kertoo muun muassa Le Figaro -lehti. Vapaa-ajanmatkoista poliisit joutuvat maksamaan 25 prosenttia lipun hinnasta, ja tämäkin 25 prosenttia hyvitetään valtion rautatieyhtiö SNCF:n lahjakorteilla, joita voivat käyttää vaikkapa poliisin perheenjäsenet.

Vuoden 2023 alusta myös vapaa-ajanmatkat ovat poliiseille täysin maksuttomia. Etuus on tuntuva, sillä Ranska on alueeltaan suuri maa, jossa on erinomainen rautatieverkosto. Erityisesti TGV:t eli luotijunat ovat jo kauan olleet Ranskan ylpeydenaihe.

Poliisien maksuttomat junamatkat eivät ole Ranskan valtiolta silkkaa hyväntekeväisyyttä. Ehtoja on kaksi: poliisin täytyy kantaa junassa asetta ja ilmoittautua konduktöörille.

Sisäministeri Gérald Darmanin kehui myöhään perjantai-iltana viestipalvelu Twitterissä, että uudistuksessa ”kaikki voittavat”, koska se ”mahdollistaa junien turvallisuuden kohentamisen ja helpottaa poliisiemme elämää”.

Asetta kantavista poliiseista ja sotilaista on viime vuosikymmenen aikana tullut tuttu näky Ranskan kaduilla ja julkisissa tiloissa. Syynä on se, että Ranska on kärsinyt lukuisista ääri-islamilaisista terrori-iskuista.