Deltavariantti on iskenyt voimakkaasti myös Kuubaan.

Kuuba aloitti lasten koronarokotukset perjantaina. Saarella aiotaan rokottaa nopeasti 2–18-vuotiaat ennen kuin kouluissa on määrä siirtyä luokkaopetukseen lokakuussa.

Kuubassa useimmat koulut ovat olleet etäopetuksessa viime vuoden maaliskuusta lähtien pandemian takia.

Deltavariantti on iskenyt voimakkaasti myös Kuubaan. Maassa on raportoitu pandemian aikana noin 5 500 koronaan liittyvää kuolemaa, joista puolet tämän vuoden elokuussa. Niin ikään Kuuban kaikista koronatartunnoista kolmannes on todettu elokuussa.